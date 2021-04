Aachen/Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) stimmt die Menschen im Land auf härtere Maßnahmen ein. Er fordert, den nächsten Corona-Gipfel vorzuziehen.

Shutdown in NRW : NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte nach seinem Besuch im Impfzentrum in Aachen einen " Brückenlockdown " und härtere Maßnahmen. Zudem soll die nächste Bund-Länder-Runde vorgezogen werden.

: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte nach seinem Besuch im Impfzentrum in Aachen einen " " und härtere Maßnahmen. Zudem soll die nächste Bund-Länder-Runde vorgezogen werden. Der " Brückenlockdown " in NRW soll vor allem die Zahl der Kontakte reduzieren, um die Infektionszahlen zu senken. Erst dann seien großflächige Testungen in NRW sinnvoll einsetzbar.

" in soll vor allem die Zahl der Kontakte reduzieren, um die zu senken. Erst dann seien großflächige Testungen in NRW sinnvoll einsetzbar. Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), äußerte sich sehr besorgt über die aktuelle Lage auf den Intensivstationen in NRW und begrüßte den Brückenlockdown. Im Vergleich zu Mitte März ist die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten um 1400 angestiegen.

Jetzt also der "Brückenlockdown": So nennt Armin Laschet (CDU) die Maßnahmen, auf die er das Land am Ostermontag einschwört. Auf einer Pressekonferenz in einem Impfzentrum in Aachen hat der NRW-Ministerpräsident einen härteren Lockdown in NRW angekündigt. Und: Er fordert, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vorzuziehen. Statt wie geplant am 12. April sollen Bund und Länder sich bereits diese Woche zum nächsten Corona-Gipfel treffen.

Brückenlockdown: Das sind Laschets Ideen für NRW

Trotzdem solle die nächste Bund-Länder-Runde sorgsam vorbereitet werden, um das Hin und Her wie bei der letztendlich gekippten Osterruhe zu vermeiden. "Und wir müssen als Präsenzsitzung tagen", sagte Laschet.

Die Lage, sagte er, sei ernst: "Wir treten in die wohl schwierigste Phase ein, und es ist hoffentlich die vorerst wohl letzte Etappe in dieser Pandemie." Der Ministerpräsident lobte den Fortschritt der Impfkampagne übers Osterwochenende, machte aber auch deutlich: Bis das flächendeckende Impfen einen spürbaren Effekt zeige, "brauchen wir jetzt, im 13. Monat der Pandemie, noch mal weitere Maßnahmen."

Hatte der NRW-Ministerpräsident noch vor wenigen Tagen Lockerungen bei vermehrten Tests verkündet oder in Aussicht gestellt, ruderte er nun zurück. Er habe über das Osterwochenende noch einmal diverse Experten zu Rate gezogen und gelernt, dass es selbst großflächige Testungen bei hohen Fallzahlen noch eine "Restunsicherheit" hätten. Erst bei niedrigeren Inzidenzen seien Öffnungen bei flächendeckenden Tests umsetzbar.

Viele Städte hatten sich in NRW als Modelkommunen beworben. "Wir können zwar die Städte bekanntgeben", erklärte Laschet. "Aber eine Umsetzung wird es nächste Woche nicht geben." Die Projekte sollen soweit vorbereitet werden, dass die Kommunen nach dem Brückenlockdown "unmittelbar" starten können.

"Brückenlockdown", Shutdown oder "harter Lockdown" – folgende Maßnahmen deutete Laschet auf der Pressekonferenz an:

Es müsse weniger private Kontakte geben

Das könne auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachtstunden bedeuten

Man müsse sich "auf das Notwendige bei Kitas und Schule" fokussieren

Auch beim Homeoffice "müssen wir mehr machen"

Es müsse bei der Schließung der Gastronomie bleiben

Im gesamten Bereich der Freizeitgestaltung müsse es auch noch einmal Einschränkungen geben.

"So schnell wie möglich" soll der Lockdown laut Laschet beginnen. Dabei sollen diesen Weg so viele Bundesländer wie möglich mitgehen. Laut Laschet sei eine große Mehrheit der Bürger bereit, den Schritt mitzugehen, auch wenn viele Menschen müde seien. Ab Mai oder Juni will er dann in eine andere Phase hineinkommen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besuchte an Ostermontag das Corona-Impzentrum in der Städteregion Aachen. Im Anschluss an seinen Besuch forderte er einen "Brückenlockdown". Foto: David Young/dpa

"Es gibt drei große Bereiche, in denen Kontakte eine große Rolle spielen", sagte der NRW-Ministerpräsident. "Schule, Arbeitsplatz und der private Raum." Eine Öffnung der Schulen solle "im Konsens besprochen werden". Wenn die Schulen öffnen, "muss zwei Mal die Woche getestet werden."

Intensivmediziner zu Corona in NRW: "Die Lage ist sehr dramatisch"

„Die Intensivmedizin ist besorgt“, sagte Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Stand Ostermontag (10 Uhr) werden nach seinen Angaben 4126 Covid-19-Intensivpatienten in den Krankenhäusern in NRW versorgt. „1400 mehr als Mitte März“, erklärte Marx. „Die Lage ist sehr dramatisch.“ Sollte sich die Steigerungsrate so fortsetzen, sind 5.000 oder mehr Intensivpatienten auf den Stationen aus der Sicht von Marx nicht unrealistisch. „Jeder zehnte Patient stirbt“, ergänzte der Mediziner. „Und die, die das überleben, sind für das Leben gezeichnet.“

Dementsprechend begrüße er die von Ministerpräsident Laschet vorgestellten Maßnahmen. „Ein harter Lockdown ist notwendig“, erklärte er. Die angekündigten Maßnahmen seien für ihn der einzige Weg zu einer neuen Normalität. Auf den Intensivstationen allerdings werden strengere Maßnahmen nicht sofort zu einer Verbesserung der Situation führen. „Neue Maßnahmen stellen wir auf den Stationen erst in zwölf bis 14 Tagen fest“, sagte Marx. Nur viel zu testen sei bei den hohen Infektionszahlen nicht ausreichend.

