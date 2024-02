Marl. Martin Vincentz ist jung, eloquent und passt nicht in das Bild eines strammen Rechtsaußen. Aber kann man ihm tatsächlich trauen?

Die Fluktuation an der Spitze der AfD in NRW war bisher hoch. Martin Vincentz hat nach seiner Wiederwahl zum Landesparteichef am Wochenende aber Chancen, so lange im Amt zu bleiben wie keiner seiner Vorgänger. Beobachter trauen ihm sogar zu, sich über NRW hinaus als Gegenspieler des extrem rechten AfD-Chefs in Thüringen, Björn Höcke, zu inszenieren. Wer ist der Mann, der sich selbst für einen „gemäßigten“ AfD’ler hält? Und kann man ihm trauen?