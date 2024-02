Düsseldorf. Ab 2026 werden noch mehr Kinder bis nachmittags in der Schule sein. Der NRW-Sport sieht eine Chance - die aber etwas kostet.

Die knapp 18.000 Sportvereine in Nordrhein-Westfalen fordern von der schwarz-grünen Landesregierung eine systematische Beteiligung am künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den landesweit rund 2800 Grundschulen. „Wir sind in größter Sorge, dass der Vereinssport bei der Gestaltung der Nachmittagsangebote von der Politik vergessen wird“, sagte Martin Wonik, Vorstandsmitglied des Landessportbundes NRW (LSB), unserer Redaktion.