Berlin. Kleines Geschenk unter Freunden? Warum Wladimir Putins Luxusauto für Nordkoreas Machthaber gegen UN-Auflagen verstoßen könnte.

Sich gegenseitig zum Essen einzuladen, wie normalsterbliche Menschen das tun, würde diesen beiden Machthabern wahrscheinlich nicht reichen. Wladimir Putin schenkt Kim Jong Un als Zeichen ihrer guten Beziehungen offenbar lieber gleich ein . So berichten es russischen Staatsmedien.

Das Fahrzeug kann sich selbstverständlich sehen lassen, denn der nordkoreanische Staatschef ist für seinen exzentrischen Geschmack bekannt. Seine Sammlung ausländischer Luxuswägen soll groß sein. In seinen Garagen stehen, so wird es vermutet, Mercedes-Limousinen und Modelle der Marken Lexus sowie Rolls-Royce. Auch interessant: Verstecktes Milliarden-Vermögen? So reich ist Wladimir Putin

Putin und Kim Kong Un: So eng sind die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea

Erst im vergangenen September war Kim Jong Un nach Russland gereist. Putin zeigte ihm bei dieser Gelegenheit eine russische Luxuslimousine der Marke Aurus, das Modell, dass er auch selbst als Staatskarosse nutzt. Die russische Nachrichtenagentur RIA gab unter Hinweis auf Aussagen von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow bekannt, dass das exklusive Geschenk an Kim tatsächlich ein Aurus-Auto sei.

Russland und Nordkorea arbeiten seit dem Treffen im September wesentlich enger zusammen als noch zuvor. Nordkorea habe 2023 deutlich mehr Waren eingeführt und seinen Handel mit dem neuen Partner Russland ausgebaut, heißt es in einem UN-Expertenbericht. Die Munition und Ausrüstung, die Nordkorea nach Moskau schickt, würden im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt, wie die USA letzten Oktober mitgeteilt hatten.

Verstößt Putin mit Luxus-Geschenk gegen UN-Auflagen?

Laut nordkoreanischen Medienberichten nahm keine Geringere als Kims Schwester, Kim Yo Jong, das Auto am Sonntag in Empfang. Mit dabei war demnach ein Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei. Lesen Sie auch: Putin schickt Gas nach Deutschland – auf diesem Umweg

Das Auto sei für den „persönlichen Gebrauch“ Kims gedacht. Dessen Schwester habe sich an seiner Stelle bei Putin bedankt und betont, dass das Geschenk ein klares Zeichen der „besonderen persönlichen Beziehungen zwischen beiden Anführern“ sei.

Mit diesem Auto ist der russische Präsident Wladimir Putin unterwegs. © DPA Images | Dmitry Azarov

Fällt das Geschenk wie von Südkorea vermutet unter die Kategorie Luxusgüter, könnte das eine Verletzung von UN-Beschlüssen darstellen. Die verbieten nämlich die Einfuhr solcher Produkte in das autoritär geführte Nordkorea. Das streng abgeriegelte Land ist wegen Kim Jong Uns Atomwaffenprogramm von internationalen Sanktionen betroffen.

jtre/dos/dpa