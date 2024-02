Düsseldorf. 13 Jahre nach dem Start der Sekundarschule in NRW sinkt die Nachfrage deutlich. Warum viele Familien die Gesamtschule bevorzugen.

Als jüngste Schulform in NRW geraten die Sekundarschulen immer stärker unter Existenzdruck. Die Anmeldezahlen sinken kontinuierlich, immer mehr Schulen werden geschlossen oder in Gesamtschulen umgewandelt. Im Jahr 2011 gegründet, sollen sie eigentlich ein „attraktives, umfassendes und wohnortnahes Schulangebot gewährleisten“, so das Schulministerium. Die in der Regel als Ganztagsschulen betriebenen Sekundarschulen umfassen die Jahrgänge 5 bis 10. Sie bieten keine eigene Oberstufe an, können aber durch eine Kooperation etwa mit einem Gymnasium auf das Abitur vorbereiten.