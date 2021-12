Emilia und Matteo sind die beliebtesten Vornamen 2021

Im Sand am Strand in Stralsund stehen die Vornamen Emilia und Matteo. Diese beiden Namen sind die beliebtesten im Jahr 2021 und klare Aufsteiger im Ranking des Namens-Experten Knud Bielefeld.

In die Hitliste des beliebtesten Vornamen im Jahr 2021 ist erneut Bewegung gekommen: Emilia und Matteo sind die neuen Spitzenreiter des Rankings von Vornamen-Experte Knud Bielefeld. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde am Donnerstag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht.

„Das sind beides Namen, die das erste Mal auf Platz eins sind“, sagte Bielefeld. Emilia sei dabei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. „Matteo dagegen ist sehr steil bergauf gegangen. Der war vor zwei Jahren noch nicht einmal Top Ten und jetzt schon auf der Nummer 1. Das ist sehr ungewöhnlich.“ Dennoch würden beide Namen gut in die deutsche Namenslandschaft passen. „Gerade bei Emilia fallen einem viele ähnliche Namen ein.“

Bei den Mädchen folgen auf Emilia die Namen:

• Hannah

• Mia

• Emma

• Sophia

Bei den Jungen kommen nach Matteo die Namen:

• Noah

• Leon

• Finn

• Elias

2020 war der Name Ben erstmals nach neun Jahren von Platz 1 verdrängt worden. Bei den Mädchen hatte im vergangenen Jahr Mia den Namen Emma ersetzt.

Grundlage der Namensliste sind etwa 230.000 Geburtsmeldungen

Für die bundesweite Auswertung haben Bielefeld und sein Team auf Erstnamen-Daten aus 433 Städten zurückgegriffen. Zwei Drittel der Daten kommt von Standesämtern und der Rest aus Babygalerien von Geburtskliniken.

Bielefeld hat eigenen Angaben zufolge etwa 230.000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht etwa 30 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Er veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik - allerdings mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.

