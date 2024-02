Alpe d‘Huez. Ausgelassen Tanzen und Feiern auf dem Berg - das verspricht 2024 die neue Winter-Ausgabe des Festivals Tomorrowland in den französischen Alpen.

Mit der Winter-Edition des Festivals Tomorrowland haben die Veranstalter dauerhaft eine weitere Marke etabliert. Vom 16. bis 23. März werden erneut 22.000 Wintersport- und Party-Fans an dem Event in dem französischen Skiort Alpe d‘Huez teilnehmen. Dann werden zum vierten Mal über das Skigebiet verteilt mehrere Bühnen aufgebaut und Ticket-Besitzer können zwischen ihren Abfahrten zu den Beats weltweit bekannter DJs tanzen - wobei die Angebote von Musik-Fans auch ohne Ski oder Snowboard erreicht werden können.

Das Konzept scheint sich für den Veranstalter aus Belgien als auch den Skiort Alpe d‘Huez zu lohnen. Mit der Kommune sowue dem Berggebiet-Betreiber SATA haben sich die Tomorrowland-Macher auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt und die Partnerschaft bis mindestens ins Jahr 2030 verlängert.

Tickets für Tomorrowland sind sehr begehrt

Die Tickets für Tomorrowland 2024 in Frankreich sind bereits ausverkauft. Die Gäste konnten zwischen einem Tages-Pass (110 bis 175 Euro), einem Vier-Tages-Pass (510 Euro) oder einem Sieben-Tages-Pass (675 Euro) inklusive Zugang zu den Lift-Anlagen wählen. Zudem gab es verschiedene Angebote inklusive Unterkunft.

Die Mainstage der letzten Winter-Ausgabe von Tomorrowland in Frankreich. © Pressebild/Tomorrowland | Tomorrowland

Die Bühnen und die Deko der Mainstage sind von dem Tomorrowland-Motto „Amicorum Spectaculum“ inspiriert. Zudem wird es bei Tomorrowland Winter 2024 eine neue Bühne geben, die Elemente von „The Reflection of Love“ enthalten wird. Neben den musikalischen Events gibt es weitere Angebotze wie DJ-Workshops, Hundeschlitten-Fahrten und Paragliding.

Mit der Tomorrowland-Fahne auf dem Rücken geht es die Pisten in Alpe d‘Huez hinab. © Delio Nijmeijer/Pressebild Tomorrowland | Delio Nijmeijer/Pressebild Tomorrowland

Line up und Timetable für Tomorrowland 2024

Für das Line up der Winter-Ausgabe von Tomorrowland 2024 wurden wieder zahlreiche nationale und internationale Stars der DJ-Szene verpflichtet. Dazu gehören Künstler wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Afrojack, Morten, Nervo, Lost Frequencies, Steve Aoki und Sebastian Ingrosso. Deutsche DJ-Stars sind ebenfalls vertreten mit Topic und Felix Jaehn. Die bekanntesten Acts spielen übrigens nicht nur abends auf der Mainstage, sondern teilweise auf den kleineren Bühnen, die in den Bergen bis auf 3300 Metern Höhe verteilt stehen. Hier gibt es den kompletten Timetable zum Line up von Tomorrowland 2024.

