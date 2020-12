Der Moment, in dem Lara Mars der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, hat sich tief in ihr Gedächtnis gebrannt. Juni 2018, ihre Tochter Tilda ist gerade fünf Tage alt, musste wegen schlechter Sauerstoffsättigung nach der Geburt auf eine Kinder-Intensivstation verlegt werden. Die Ärzte vermuten zunächst einen Herzfehler, auch einige andere Werte lassen die Mediziner rätseln.

Tilda liegt auf der Brust ihres Vaters, Lara Mars sitzt wegen des Kaiserschnitts im Rollstuhl, als eine Ärztin auf die Intensivstation voller anderer Kinder und Eltern kommt und wie beiläufig sagt: „Ach ja, der Gentest hat es ja bestätigt, dass ihre Tochter Trisomie 21 hat. Wollten Sie sonst noch was wissen?“ Eine nüchterne, klinische Analyse statt eines empathischen Gesprächs, in dem den Eltern die Ängste und Sorgen genommen werden. „In dem Moment“, sagte Lara Mars heute, „war die Löwenmama geboren.“

Tilda und Papa Pio. „„Ist doch wunderbar: Unsere Tochter passt nicht ins System und muss da nicht mitmachen.“ Foto: Lara Mars

„Ist doch wunderbar: Unsere Tochter passt nicht ins System“

Monate später rekapituliert die 33-Jährige, was ihr nach der Geburt hätte helfen können: „Irgendjemand, der uns sagt, dass alles gut wird . Anders, aber gut. Dass das Leben mit Kindern mit Down-Syndrom toll ist. Und viele Ängste, die ich damals hatte, unbegründet sind.“ Die Idee für die Initiative „Von Mutter zu Mutter“ ist geboren. Ein Netzwerk und ein Magazin für Menschen, die ähnliches erleben wie Familie Mars.

Dabei hätten sie die Diagnose Down-Syndrom bei aller anfänglichen Verzweiflung schnell angenommen, erinnert sich Lara Mars: Ihr Mann, ein Kritiker der Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft, habe sich damals im Gespräch mit einer Sozialarbeiterin gefreut: „Ist doch wunderbar: Unsere Tochter passt nicht ins System und muss da nicht mitmachen.“ Und, das fügt Lara Mars mit Nachdruck hinzu: „Tilda ist einfach bombe!“

Innerhalb eines Tages kamen 5000 Euro Spenden für das Projekt zusammen

Lara Mars mit Tochter Tilda (2) beim Herbstspaziergang. Foto: Lara Mars

Relativ schnell entdeckt Lara Mars damals Instagram als Soziales Netzwerk für sich: „Das hat mir sehr geholfen, aus der Angstspirale heraus kommen.“ Dort teilt sie ihre Sorgen, vor allem aber ihren Optimismus und die Fortschritte der kleinen Tilda . Sie fragt andere Mütter an, ob sie bei dem Magazin nicht mitmachen und ihre Geschichte erzählen wollen – und stößt auf Begeisterung. Ihre Idee: Das Heft in Krankenhäusern, Ärzten und Hebammen auszulegen, um anderen Eltern unmittelbar nach der Diagnose etwas an die Hand zu geben und „das Atmen wieder ein wenig leichter zu machen“, wie Lara Mars selbst schreibt.

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März starten die Mütter einen Spenden-Aufruf für das Heft – aufgrund der Coronakrise nur online, mit einem Spendenziel von zunächst 3000 Euro. Nur 24 Stunden später sind 5000 Euro eingegangen, unzählige betroffene Familien unterstützen das Projekt. Mittlerweile ist die erste Auflage von 5000 Stück bundesweit verteilt, dank der vielen Spenden soll es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben. Acht Mütter und Geschwister erzählen darin in sehr persönlichen Texten vom Leben mit Kind mit Down Syndrom.

Botschafter werben bei Ärzten und Pflegenden um mehr Empathie und Aufklärung

Bundesweit hat Lara Mars mehr als 160 ehrenamtliche Botschafter gefunden, die die Hefte verteilen und den Ärzten, Hebammen und Pflegenden erklären, worum es vor allem geht: mehr Empathie bei den Gesprächen mit den Familien, vor allem bei der Erst-Diagnose .

Denn: Noch immer werden bundesweit neun von zehn Kindern mit Down Syndrom abgetrieben – das ist in Deutschland bis weit in die Spätschwangerschaft möglich. „Theoretisch bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Wehen einsetzen“, präzisiert Lara Mars, für die das nichts anderes als legitimierter Mord ist. Lara Mars und ihr Mann hatten sich bewusst gegen Pränatal-Diagnostik entschieden: „Ich hatte eine Bilderbuch-Schwangerschaft und wir wollten unser Kind so annehmen, wie es ist.“

Sie sei keine Abtreibungsgegnerin, stellt Mars klar: „Was ich aber anprangere, ist die unglaublich schlechte Beratung.“ Auch die umstrittenen Bluttests sieht Lara Mars kritisch: Eine Down-Syndrom-Diagnose sei in Deutschland ein „Freifahrtschein für einen Schwangerschaftsabbruch“, weitergehende Gespräche oder Hilfen seien nicht vorgesehen, ebenso wenig wie eine psychologische Beratung .

Tilda im heimischen Garten in Solingen: Das Heft „Von Mutter zu Mutter“ liegt mittlerweile in ganz Deutschland aus und soll Eltern die Ängste nehmen. Foto: Lara Mars

„Das wirkliche Wissen liegt in der Eltern-Community – wir können Ängste nehmen“

Das führt mehr und mehr dazu, dass es immer weniger Menschen mit Down-Syndrom gibt. Für die Marketing-Managerin ist das auch der Grund für ihren Instagram-Kanal: „Ich will zeigen, dass Menschen wie Tilda unsere Gesellschaft genauso bereichern wie Menschen mit 46 Chromosomen.“ Natürlich sei ihre Tochter entwicklungsverzögert und habe einen größeren Förderbedarf, gehe etwa regelmäßig zur Logopädie. In Summe aber sei das Leben der Familie Mars genauso bunt, chaotisch, stressig und schön wie das von Familien, deren Kindern das „kleine Extra-Chromosom “, wie Lara Mars es nennt, fehlt.

„Manchmal macht es mich traurig, wenn ich meine Tochter anschaue und weiß, dass andere Kinder, die genauso wundervoll sein könnten wie sie, nicht leben dürfen – weil ihre Eltern Angst davor haben.“ Ängste, die Lara Mars mit all den Bildern und Geschichten in ihrem Heft und auf ihrem Instagramkanal nehmen möchte. Zwar gebe es viele Informationsbroschüren – das wirkliche Wissen aber liege in der Eltern-Community .

Eine Mutter, deren Tochter mittlerweile vier Jahre alt ist, habe ihr geschrieben, dass sie ihr Kind erst nach Lesen des Heftes als das habe sehen können, was es ist: wunderschön. „Das hat mich unglaublich berührt“, sagt Lara Mars. Tilda habe ihren Blick auf die Welt geöffnet, „auch für andere Behinderungen und Besonderheiten “, sagt Lara Mars, die vor der Geburt keinerlei Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung hatte.

Vor sechs Wochen machte Tilda ihre ersten Schritte, noch immer erschreckt Lara Mars, „wenn die Kleine um die Ecke gewackelt kommt“. Auch das sei Vorteil einer „Special Mom“: „Die kleinen Erfolge gewinnen an Wert und schärfen den Blick für das, was im Leben wirklich wichtig ist“.