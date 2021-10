Philipp Fleiter mit „Verbrechen von nebenan“ in Bochum

Essen. . Seit zwei Jahren spricht Philipp Fleiter in seinem Podcast „Verbrechen von nebenan“ über Kriminalfälle aus der Nachbarschaft – jetzt auch live.

Was anderen den Schlaft raubt, hat Philipp Fleiter zu seinem Beruf gemacht: Er redet über Mord und Totschlag und andere Gräueltaten. Erst im Radio, als Experte für Kriminalität, seit zwei Jahren auch in seinem eigenen Podcast. „Verbrechen von nebenan“ avancierte schnell zu einem der erfolgreichsten deutschen True-Crime-Audioformate. Mittlerweile moderiert der Gütersloher nicht nur eine TV-Show über wahre Verbrechen auf Sky Deutschland, sondern hat ein Buch herausgebracht, führt einen neuen Tatort- und Polizeiruf-Podcast und steht mit „Verbrechen von nebenan“ live auf der Bühne. Mit Maxi Strauch sprach Fleiter über seine Faszination für Kriminalfälle und warum er plötzlich nach seiner Schuhgröße gefragt wird.

Neuer Podcast, Buch, Live-Termine, TV-Show … Ganz schön viel Verbrechen. Können Sie überhaupt noch an das Gute im Menschen glauben?

Das kann man sehr gut, wenn man grundsätzlich ein optimistischer Mensch ist – und das bin ich – und viel Zeit mit Freunden und Familie verbringen kann. Man muss es einfach als Teil des Jobs sehen. Ich war vor dem Podcast schon Journalist. Da hat man oft mit Sachen zu tun, die schlimm sind. Und wenn man das jeden Tag mit nach Hause nimmt, ist das der falsche Job für einen selbst. Ich kann das sehr gut trennen. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit auch nicht nur mit Verbrechen. Das wäre auch irgendwann ungesund.

Was fasziniert Sie denn so an Kriminalfällen?

Ich komme zumindest studientechnisch aus der psychologischen Ecke. Ich habe Pädagogik und Psychologie studiert - und sogar abgeschlossen. Was bei Journalisten ja nicht unbedingt selbstverständlich ist (lacht). Mich interessieren vor allem die Hintergründe. Warum wird jemand zum Täter? Was ist das für eine Umgebung, die ein Verbrechen passieren lässt, ohne einzuschreiten? Was erzählt ein Verbrechen über eine Gesellschaft, in der es passiert? Ich suche jetzt nicht die Fälle aus, die besonders blutig sind. Mich interessieren die Menschen. Und wenn man sich für Menschen interessiert, dann spielt auch die dunkle Seite eine Rolle.

Wonach suchen Sie Ihre Fälle genau aus?

Idealerweise schaue ich mir den Fall an und habe sofort eine Idee im Kopf, wie man ihn erzählen kann. Das unterscheidet auch meinen Podcast von einigen anderen Podcasts, dass es sehr detailliert und szenisch erzählt wird. So dass man auch eine Vorstellung davon hat, wie es da aussieht, was gerade passiert. Bestenfalls ist es dann ein Fall, der auch für mich neu ist und noch nicht 35 Mal in anderen Podcasts lief.

Gar nicht so einfach bei der Vielzahl an True-Crime-Podcasts ...

Als ich angefangen habe, gab’s drei deutschsprachige Formate - jetzt sind‘s irgendwie 200. Die kann man nicht alle hören und gucken, ob die den Fall schon bearbeitet haben.

Versuchen Sie sich von anderen Formaten abzuheben?

Ich mache einfach mein Ding, so wie ich es von Anfang an gemacht habe. Natürlich entwickelt sich so ein Podcast weiter. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so riesig wird. Es war nur ein Hobbyprojekt für mich. Aber ich denke, wenn man etwas macht, sollte man es so gut wie möglich machen. Und nicht unbedingt nach links und rechts schauen. Ich glaube, dass ich für mich persönlich einen ganz guten Weg gefunden habe, die Fälle zu gestalten. Und wie ich das mache, scheint auch noch ein paar anderen Leuten zu gefallen.

Hören Sie denn andere True-Crime-Podcasts?

Natürlich! Ich bin True-Crime-Fan. Das ist auch der Grund, weshalb ich meinen Podcast gestartet habe. Ich wollte einen Podcast machen, den ich selber gerne hören würde. Ich habe zwar weniger Zeit als früher, Podcasts zu hören. Aber ich bin immer ganz gespannt, was die großen Kollegen machen.

Ihr Lieblings-Podcast?

Das ist folgenabhängig. „Zeit Verbrechen“ ist natürlich großartig. Ich habe gerade ein Podcast vom Bayrischen Rundfunk gehört: „Die Kim Dotcom-Story“, ein mehrteiliger Podcast über Kim Schmitz. Und der war wirklich extrem gut. Ich bin immer begeistert, wenn ich etwas Neues höre. Dann denke ich, das ist der beste Podcast, den ich je gehört habe. Und dann gibt’s wieder einen neuen. Ich kann mich immer schnell begeistern für neue Projekte.

Was begeistert Sie in Ihrem Podcast? Gibt es eine Lieblingsfolge?

Die Folge, die ich gerade veröffentlich habe, ist immer meine Lieblingsfolge. Weil ich dann noch so drin bin in der Recherche. Und denke, wow, das ist richtig gut geworden. Und dann kümmere ich mich um die nächste und dann ist das meine Lieblingsfolge. Die beste Folge aller Zeiten kommt hoffentlich noch (lacht).

Dann vielleicht eine besonders kuriose?

Kurios nicht unbedingt, aber die Folge, die die Hörer immer noch bewegt, ist „Frauke Liebs“ (Anm. d. Red. #14, der Mordfall ereignete sich im Raum Paderborn, das Opfer: die 21-Jährige Frauke Liebs. Der Mörder wurde nie gefasst). Weil das ein ungeklärter Fall ist, der auch mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Da kriege ich heute noch mehrere Nachrichten am Tag zu von Leuten, die sagen: „Ich habe überlegt, das könnte ja so und so gelaufen sein.“

Bewegende Geschichten, Schicksale, Opfer … Wie halten Sie die Balance, nicht nur blanke Unterhaltung zu bieten?

Das ist wirklich eine der größten Schwierigkeiten in diesem Genre. Das wird ja auch True Crime immer wieder vorgeworfen, dass man sich an dem Leiden von echten Menschen ergötzt. Ich bin immer ganz gut damit gefahren, dass ich die Opfer in den Vordergrund stelle. Es geht nicht nur um das Mordopfer, oft leiden ja auch die Familien noch jahrelang. Und der zweite Punkt ist die Frage: Wie explizit muss eine Schilderung sein? Manchmal erfordert es der Fall, zumindest ein bisschen zu erzählen, was da passiert ist. Aber wenn es beispielsweise um Kindesmissbrauch geht, muss ich keine Details erzählen.

Gibt es „zu schlimm“ für Sie? Fälle, über die Sie nicht sprechen können oder möchten?

Ich glaube nicht, dass es das gibt. Es gibt allerdings Fälle, die ich länger vor mir hergeschoben habe als andere. „Das Horrorhaus von Höxter“ war so ein Fall, weil ich da genau wusste, was auf mich zukommt. Ich habe auch damals über den Prozess berichtet. Da habe ich im Podcast ganz viele Details rausgelassen, weil sie eben sehr schlimm waren und für die Geschichte nicht unbedingt relevant. Da habe ich länger für gebraucht. Weil ich dachte, willst du dir das jetzt wirklich antun, willst du wirklich in den Keller der dunklen Abgründe steigen? Wenn man so einen Fall gemacht hat, freut man sich danach auch auf eine schöne Bankräuber-Folge …

Gehen Ihnen die Fälle nicht schon langsam aus?

Ich habe ganz am Anfang – als ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht habe, dass ich vielleicht zweieinhalb Jahre später immer noch diesen Podcast mache – mal dazu aufgerufen, mir Themenvorschläge zu schicken. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass es immer mal wieder Leute gibt, die neu einsteigen. Das heißt, ich bekomme immer noch täglich 20 Fallvorschläge und muss den Leuten sagen, ich bin in meinem Kopf schon bei Folge 150 (aktuell #63, Anm. d. Red.). Also nein, mir gehen die Fälle noch lange nicht aus.

Was steht denn nach Podcasts, Buch, TV-Show und Live-Auftritten als nächstes auf der To-Do-Liste?

Ich bin mit der jetzigen Situation ganz zufrieden. Eigentlich haben sich alle meine Träume innerhalb der letzten zwei Jahre erfüllt. Ich darf viele Sachen machen, die ich immer machen wollte. Außerdem habe ich gelernt, dass es ganz gut ist, die Sachen auch auf sich zukommen zu lassen. Mein nächstes Ziel ist es, ein guter Patenonkel zu werden. Alles andere ergibt sich von allein.

Was darf man denn von Ihren Live-Auftritten erwarten?

Das ist komplett Philipp Fleiter, da stehe nur ich. Weil ich für mich mal ausprobieren wollte, ob das überhaupt funktioniert – eineinhalb, zwei Stunden lang auf der Bühne zu stehen und Fälle zu erzählen. Die Fans erwartet zwei Fälle insgesamt, einer davon ist ganz neu und komplett exklusiv für die Tour. Gibt es auch nur da, nicht im Podcast. Dann dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen sich einen Fall aussuchen. Das heißt, jeder Abend wird ein bisschen anders sein. Und das ist auch mein Ziel, wenn die Leute schon extra kommen und Geld bezahlen für eine Live-Show, dann sollen sie auch was kriegen. Es gibt außerdem zu vielen Fällen Hintergrund- und Bildmaterial. Und noch ein paar Überraschungen, die ich aber jetzt noch nicht verraten kann.

War es eigentlich für Sie eine Überwindung, zur Stimme jetzt auch Gesicht zu zeigen?

Ich habe das Glück, dass ich nicht aus dem Nichts kam, wie zum Beispiel jemand, der bei DSDS mitmacht und vorher Konditor war. Ich habe schon vorher einen relativ exponierten Job gehabt, im kleineren Rahmen. Das ist irgendwie gewachsen, das hat sich für mich nicht unnatürlich angefühlt. In meiner Heimatstadt kannten mich die Leute schon vorher, jetzt kennen mich ein paar mehr Leute. Was mich am Anfang irritiert hat: Wie sehr die Leute dann doch das Privatleben der Person interessiert. „Was ist deine Schuhgröße?“ „Was sind deine Hobbys?“ „Was ist dein Lieblingsessen?“ Das sind Fragen, bei denen ich nicht gedacht hätte, dass die überhaupt irgendwen interessieren.

Gibt es denn Antworten?

Ich finde solche Sachen nicht schlimm, aber wenn es zum Beispiel in Richtung Familie geht oder meine Beziehung, Dinge, in denen andere Leute involviert sind, da würde ich schon eine Grenze ziehen. Aber was mich selbst angeht, bin ich relativ offen. Das sind alles Sachen, die nicht wehtun, wenn ich erzähle, was ich für eine Schuhgröße habe.

>>> Philipp Fleiter in der Region: 9.11. Bochum (20 Uhr, Christuskirche), 10.11. Köln (20 Uhr, Theater am Tanzbrunnen). Karten für ca. 35€ gibt’s hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps