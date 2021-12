Jan Böhmermann geht 2023 auf Tour und kommt nach Bochum

Jan Böhmermann geht 2023 mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf „Ehrenfeld Intergalactic Tour“. Ihre Mission: Schlechte Laune bekämpfen.

Er tut es noch einmal: Jan Böhmermann traut sich wieder auf die Live-Bühne und geht mitsamt dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld 2023 auf Tour.

„Das Orchester und ich haben nach fast zwei Jahren Pandemie langsam genug vom Drinsitzen und wollen raus. Uns fällt die Studiodecke auf den Kopf“, sagte der Moderator des „ZDF Magazin Royale“ der Deutschen Presse-Agentur.

Bloß keine schlechte Laune!

Nach „Fernsehen ist so 2017“ und „Ehrenfeld ist überall“ heißt sein neues Musik-Programm: „Ehrenfeld Intergalactic Tour“. Seine Mission: „Die Welt vor dem Untergang durch schlechte Laune bewahren!“, heißt es in der Ankündigung. Weil die Corona-Pandemie nach wie vor anhält, fällt der Start allerdings erst auf 2023.

Das musikalische Repertoire sei mittlerweile ziemlich groß, sagte Böhmermann weiter. An manchen Stücken für seine Show werde ein ganzes Jahr gearbeitet. „Aber das wird dann nur einmal im Fernsehen aufgeführt und dann nie wieder. Wir sitzen nach der Sendung immer da und sagen: Es ist so blöd, dass man es nur einmal macht und dann praktisch wegschmeißt.“

Tourstart in Österreich, dann Bochum und Köln

Er selbst will sich auf der Bühne auf „Quatsch und Gesang“ konzentrieren. Die Musik überlasse er den Profis vom RTO Ehrenfeld. Die „intergalaktische“ Tour, die in Österreich startet, steuert gleich zweimal die Region an: Am 18.1. zieht es die Crew nach Bochum (Ruhrcongress), einen Tag später in die TV-Heimat nach Köln (Palladium). Der Vorverkauf startet am Montag, 13.12., um 10 Uhr hier. MOV/DPA

