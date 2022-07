Ed Sheeran in Gelsenkirchen: Noch gibt's reduzierte Karten

An drei Abenden kommt Popstar Ed Sheeran nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena. Damit eröffnet er den europäischen Teil seiner Stadion-Tour.

Ed Sheeran begrüßt seine Fans noch zwei Mal auf Schalke. Für Leserinnen und Leser gibt's weiterhin Tickets zu einem speziellen Sonderpreis.

Das erste von drei Konzerten ist rum: Am Freitag- und am Samstagabend wird Ed Sheeran erneut in der Gelsenkirchener Veltins-Arena jeweils rund 60.000 Fans begeistern. Für den dritten Auftritt am Samstag (Beginn 18 Uhr mit den Supports Maisie Peters und Cat Burns) gibt es noch Sitzplatz-Restkarten im Oberrang – exklusiv für unsere Leserinnen und Leser zu einem Angebotspreis von 23,50 Euro.

Und so geht’s: Unter eventim.de die Ticketseite für die Ed-Sheeran-Konzerte anwählen und auf „Tickets“ für das Konzert am 9.7. klicken. Unter „Sonderaktion auswählen“ bitte „Ihre Tageszeitung“ wählen und den Aktionscode „Perfect“ eingeben. Dann können Sie Karten, solange der Vorrat reicht, im gewünschten Block auswählen und die Buchung abschließen.

Tickets sind nur auf dem Smartphone gültig

Eine wichtige Regel gilt allerdings auch bei den rabattierten Tickets: Alle Besucherinnen und Besucher müssen diese auf ihr Mobiltelefon laden, das funktioniert über die kostenlose „Eventim“-App, herunterzuladen je nach Mobilgerät im Google PlayStore (Android) oder Apple Store (iPhone). Einlass erhält nur, wer seine eigene Karte auf einem Telefon mit ausreichend Akkuleistung vorweisen kann sowie bei Gruppen diejenigen, die mit dem Käufer/der Käuferin der Karten zusammen das Stadion betreten.

Wegen des zu erwartenden Andrangs empfiehlt der Veranstalter, frühzeitig anzureisen. Im Ticket ist die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) enthalten, die Straßenbahn 302 fährt im verkürzten Takt alle paar Minuten zwischen dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof und der Veltins-Arena hin und her. Parkplätze kosten zwischen 5 und 15 Euro, vom Parkplatz am Zoom (5 Euro) verkehren ab 15 Uhr Shuttlebusse.

