Tomorrowland 2021 in Frankreich fällt aus - diese Ticket-Optionen gibt es

Alpe d'Huez. Die Winter-Ausgabe von Tomorrowland in den französischen Alpen ist auch für 2021 abgesagt. Ticket-Besitzer haben nun zwei Optionen.

Die Entscheidung über die Winter-Edition von Tomorrowland 2021 in Frankreich ist gefallen. Das Festival kann auch im kommenden Jahr angesichts der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Dass es zur Absage kommt war angesichts von täglich bis zu 18.000 Neuinfektionen in Frankreich zwar nicht anders zu erwarten. Trotzdem ist jetzt der letzte Funken Hoffnung für die Festival-Fans erloschen. Ob es tatsächlich in Europa einen regulären Festival-Sommer geben wird, erscheint vor diesem Hintergrund fraglich. In diesem Jahr haben die Veranstalter stattdessen ein optisch beeindruckendes Digital Festival von Tomorrowland kreiert.

Winter-Ausgabe von Tomorrowland fällt zum zweiten Mal aus

Die Veranstalter begründen die jetzige Absage des Festivals Tomorrowland in dem Skiort Alpe D'Huez in den französischen Alpen mit dem enormen Aufwand bei der Organisation des Events. Wegen der unsicheren Entwicklung der Pandemie und der fehlenden Perspektive auf Besserung in den nächsten Monaten, blieb keine andere Wahl als das Winter-Festival erneut abzusagen. Bereits Tomorrowland 2020 ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Tomorrowland-Fans, die nach dem Ausfall 2020 ein Ticket-Gutschein für 2021 bekommen hatten, haben ab dem 31. Oktober die Möglichkeit, die Rückerstattung des Geldes zu veranlassen.

Exklusiver Zugang zum Ticket-Verkauf für Tomorrowland 2021

Oder sie können ihren Gutschein plus fünf Prozent des Wertes in einem der "Sunweb Travel Shops" (ein Reiseveranstalter) verwenden. Wer das vor dem 31. Oktober macht, erhält einen exklusiven Zugang zum Ticket-Verkauf für die belgische Ausgabe von Tomorrowland im Sommer 2021. In den nächsten Tagen würden die Hauptkäufer der Tickets in einer E-Mail über alle Optionen detailliert informiert, heißt es auf der Homepage von Tomorrowland.

Alle Infos zu dem berühmten Festival Tomorrowland gibt es auf unserer Themenseite.