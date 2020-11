Liebe und Brexit: Nick Hornbys neuer Roman „Just Like You“

Nick Hornbys neuer Roman „Just Like You“ erzählt von einer gespaltenen Gesellschaft – und von einer ungewöhnlichen Liebe in Zeiten des Brexit.

Lucy ist Mutter von zwei Söhnen, 42 Jahre alt, linksliberale Englischlehrerin an einer Brennpunkt-Schule. Jeden Samstag kauft sie in ihrem Londoner Viertel bei einem Metzger ein, dessen Preise Aushilfsverkäufer Joseph peinlich sind – weil er an einem Tag kaum mehr verdient, als die Kunden für zwei Steaks hinblättern. Dieser Joseph ist von dunkler Hautfarbe, zwanzig Jahre jünger als Lucy und nebenbei Fußballtrainer, Mitarbeiter in einem Freizeitzentrum sowie Gelegenheitsmusiker, kurz: arg orientierungslos. Als Lucy ihn als Babysitter anheuert, treffen nicht nur zwei Menschen aufeinander, sondern zwei Welten.

Nick Hornby ist in vielerlei Hinsicht mit seinen 63 Autorenjahren auf der Höhe seines Könnens. Mit wenigen Sätzen entlarvt er die britische Mittelschicht, die beim Luxusmetzger Schlange steht, und ihr absurdes Drinnen-Draußen-Dilemma vor der im Winter verschlossenen Tür: „Betrat man den Laden zu früh, musste man sich womöglich gegen jemanden pressen und riskierte, sich als potenzielle Vordränglerin argwöhnische Blicke einzufangen; zu spät, und jemand hinter einem würde wegen der Zaghaftigkeit auf die metaphorische Hupe drücken.“ Begleitet wird die derart gepeinigte Lucy von ihrer offensiven Freundin Emma, die so abgeschmackt mit Joseph flirtet, dass sein Blick unweigerlich auf die stille, schöne, brünette Lucy neben ihr fällt: und dies ist dann der Beginn von etwas.

Seltsam leblose Figuren: Diese Beiden sind einfach zu gut für diese Welt

Ein „Etwas“, das ebenfalls leicht hätte ins Abgeschmackte abgleiten können. Doch Hornby umschifft allzu detaillierten Sex ebenso wie allzu großes Gefühl, um den Preis, das seine beiden Figuren seltsam leblos scheinen. Je weiter ihre Geschichte voranschreitet, umso deutlicher schleicht sich das Gefühl ein: Diese zwei sind einfach zu gut für diese Welt. Lucy hat ihren Mann ja nur verlassen, weil er alkohol- und kokainabhängig war. Nun hadert sie damit, dass sie Joseph mit ihrer Beziehung die Chance auf eine eigene Familie, eigene Kinder vermasseln könnte. Joseph wiederum müht sich Lucy zuliebe nicht nur mit Shakespeare und Dinnerpartys voll rassistischer Halbsätze ab, sondern auch mit dem Beziehungsideal der Mittelschicht – sein Fehltritt mit einer jungen Sängerin führt zu einem Pseudo-Bruch des Paares, den wir Leser sowie schon nicht mehr glauben, zu sehr hat Hornby zuvor das Hohelied der alles (Hautfarbe, Alter, Bildungsstand) überwindenden Liebe gesungen

Der Glaube an ein „Narrativ von Lügen, Angst, Dummheit und Rassismus“

Gleichwohl lässt die Lektüre Einblicke in ein Land zu, das 2016 von der Brexit-Frage tief gespalten war: Während in Lucys Dunstkreis jeder die Europafahne schwenkt, glauben Josephs Eltern (Gerüstbauer, Krankenschwester), die Zuwanderer aus Osteuropa hätten die Löhne gedrückt – und stimmen für den Austritt. Dass Lucy nun Zugang hat zu dieser höchst exotischen Parallelwelt, macht sie kurz nach der Abstimmung bei einer Filmpremierenfeier zur Informationsquelle: „Ihr exklusives Wissen verlieh ihr die vorübergehende Autorität einer Expertin für die Denkweise der anderen 52 Prozent. Insgesamt aber zogen die Partygäste das Narrativ von Lügen, Angst, Dummheit und Rassismus vor. Sie hatten eine Auseinandersetzung verloren, und sie verloren nie eine Auseinandersetzung. Sie waren verwirrt und wütend.“ Nick Hornbys Liebesroman ist in Wahrheit ein Brexit-Roman, der die Herzensverwirrungen seines Landes offenbart: leichthändig, aber nicht oberflächlich.

Nick Hornbys Roman „Just Like You“ ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, hat 384 Seiten und kostet 22 Euro, das Ebook 16,99 Euro. Das Hörbuch (Der Hörverlag, 20 Euro) liest Britta Steffenhagen.