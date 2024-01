„Das Schweigen der Esel“: Ein Krimi für Krimi-Müde

Essen Herrlich abgedreht führt die österreichische Produktion mit grantig-galligem Humor viele genre-typische Erwartungen ad absurdum.

Erst findet sich eine Katze am Tatort einer Ertrunkenen. Dann ein Hahn im Haus einer kopflosen Leiche. Was kommt als nächstes, Hund, Esel? Und überhaupt, kann das denn wahr sein: Im beschaulichen Alberwangen geht ein Serienmörder um, der sich offenbar die „Bremer Stadtmusikanten“ als Vorlage für seine grausig inszenierten Bluttaten ausgesucht hat. Dabei taugt das Märchen nie und nimmer zu einem echten Kriminalfall, ist sich Jonas Horak sicher: „Tiere sind nicht strafmündig. Und Räuber sind – eben Räuber.“ Er muss es wissen. In seinem früheren Leben hat er „Grimms‘ Märchen auf strafrechtlich relevante Tatbestände“ untersucht. Was also sollen die Morde?

Das genau ist der Witz an diesem österreichischen Landkrimi, dass er bloß so daherkommt wie einer. Herrlich abgedreht, gerät der Fall um „Das Schweigen der Esel“, heute in Erstausstrahlung bei Arte zu sehen, mit viel grantig-galligen Humor (und Akzent) immer mehr zur Krimi-Groteske, die genre-typische Erwartungen ad absurdum führt. Mitproduziert von David Schalko, übernahm Karl Markovics nicht nur die Hauptrolle des Jonas Horak, er besorgte auch Regie und Drehbuch. So passt alles zusammen, um als direkte Fortsetzung von „Das letzte Problem“ (ebenfalls in der arte-Mediathek zu sehen) glaubhaft weitergedreht zu werden.

Ermittler Horak muss in eine Sonderanstalt

Nicht zufällig erinnert der Titel an „Das Schweigen der Lämmer“, auch das Setting ist parodistisch angelehnt: Nachdem der geniale Ermittler Horak wegen angeblichen Doppelmordes verurteilt wurde, sitzt er seit zwei Jahren in der „Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“ ein. Vielleicht ist er wirklich verrückt, vielleicht nicht – weil er hinter den Gittern der idyllischen Burg nun seinen Frieden gefunden hat und nur noch Tomaten züchten will. Oder er ist noch viel verrückter als Mithäftling Kotrusek (Gerhard Liebmann), der jeden Tag aufs Neue ausbrechen will. Horak will auf keinen Fall mit.

In allen Rollen sehr ambivalent und ausgezeichnet gespielt, ist es eine Lust zuzusehen, wie der Fall immer abstruseste Schleifen dreht: Womöglich ist Freitag, der verschwundene Assistent, der Täter. Und wenn schon nicht in persona, weil er doch nur in Horaks Kopf lebt, dann als dämonischer Parasit, der in wen gefahren ist? In Dorfpolizistin Sophie Landner (Julia Koch) etwa, die Horak unbeirrt konsultiert, wie einst Clarice Starling Dr. Hannibal Lecter. Und die ihre charmante Unschuldsmiene so urplötzlich wechseln kann als wäre sie eine leibhaftige Version von Jekyll & Hyde. Nicht nur der Film wurde beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival 2023 in Wiesbaden mehrfach ausgezeichnet, auch die wunderbare Julia Koch erhielt für ihre Rolle einen Sonderpreis.

Auch die Lösung ist überdreht

Was also ist wirklich an diesem verrückten Fall, was Illusion? Auch die Lösung ist, so viel sei verraten, märchenhaft überdreht und vollkommen anders als erwartet. Assistent Freitag (Stefan Pohl), wiedergekehrt in Fleisch und Blut, hat jedenfalls die einzig mögliche Antwort parat: „Wirklich ist, wenn es weiter geht.“ Mit noch einer Fortsetzung, natürlich, hoffentlich.

Fazit: Fünf von fünf Sternen

