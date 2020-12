Buch: Joachim Mischke veröffentlicht seinen Klassik-Kanon

Die Deutschen hatten sich mit dem Wort Kanon gemütlich eingerichtet. Bis vor 19 Jahren das Wort, das die meisten Menschen mit Musik verbanden, die Lautstärke eines bildungsbürgerlichen Paukenschlags erhielt. Verursacht hatte ihn Marcel Reich-Ranicki. Der sagte damals, dass nun aber wirklich eine literarische Leitplanke (sinngemäß) her müsse, alles andere gliche einem „Rückfall in die Barbarei“ (wörtlich). Es gab jede Menge Widerstand, Schaum aus diversen mehr oder weniger intellektuellen Lagern und dann (oder darum?!) einen schönen Verkaufserfolg.

Mindestens der Schaum ist bei „Der Klassik-Kanon“ nicht zu erwarten. Der Autor des eben erschienenen Buches lässt gleich im Vorwort nicht den geringsten Zweifel an der gehobenen Subjektivität seiner Auswahl, die er „legale Einstiegsdroge“ nennt. Außerdem hat Joachim Mischke im Grunde keinen Klassik-, sondern einen Komponisten-Kanon geschrieben. Da können Nörgler also gar nicht – nehmen wir nur feuchtfröhliche Gassenhauer als Beispiel – „Moldau“ oder „Donau“ (schön blau) vermissen, sind doch weder Smetana noch Strauß von ihm auserwählt, die Fackel bester klassischer Musik zu tragen.

Wer sind die besten Komponisten? Joachim Mischkes „Klassik-Kanon“ antwortet

Dass man auch damit mindestens einbeinig im Pfuhl der Versündigung an etlichen Meistern steht, weiß Mischke (Redakteur beim Hamburger Abendblatt) nur zu gut. Rossini und Dvořák, Grieg, Mussorgsky oder Bernstein mussten auch draußen bleiben. „Nicht ohne schlechtes Gewissen“, so Mischke, habe er gesiebt. Geblieben sind 44 Komponisten. Wie stellt er sie vor? Vor allem als Kronzeugen schillernder Künstlerleben, ein schöner Kniff, Lesern Schwellenangst zu nehmen, da wir auch im 21. Jahrhundert in der sogenannten Klassik ein Image-Problem unter dem Titel „Elite“ haben. So trifft Musikgeschichte vielfach Anekdote und pfeffriges Zitat; Charakterstudien am Werk entlang leisten jene Kunstvermittlung mit Unterhaltungswert, in der selbst die Peanuts einen kleinen Auftritt genießen dürfen.

Mischkes Ton, ob er auf Bach Vater und Sohn (Carl Philipp Emanuel) blickt, ob auf Vivaldi, Verdi oder Ravel, ist von kundiger Leichtigkeit, nie aber anbiedernd flapsig. Da hat man rasch Einwände gegen diese Auswahl vergessen, auch weil man an Mischkes Seite der Unverzichtbarkeit von Nono und Weinberg oder Gesualdo in diesem 44er-Team eingenommen beipflichtet. Über solchen Charme verfügen die Illustrationen leider nicht: Lucia Götz’ fade Comic-Karikaturen werden weder Sujet noch Autor gerecht.

Dieser Klassik-Kanon ist eine gelungene Porträt-Galerie. Die Illustration enttäuscht

Die eigenste Dimension haben vielleicht die Miniaturen am Ende der (jeweils gleich langen) Kapitel. Bei Wagner den dreieinhalbstündigen „Lohengrin“ als Einstiegsdroge zu empfehlen (statt einer saftigen, 75 Minuten kürzeren Räuberpistole, wie der „Fliegende Holländer“ sie darstellt) ist so mutig wie vermeintliche Quereinsteiger mit „Es-Dur-Akkordbrechungen“ zu konfrontieren. Wir wagen nicht zu orakeln, wer an solchen Stellen fürs schöne Projekt der Klassik-Begegnung dann doch verloren sein könnte.

Alles in allem aber ist dieser Kanon ein gelungener Wurf – vor allem als zeitgemäß kolorierte Porträtgalerie großer Künstler. Sie an erster Stelle als Menschen zu zeigen, hat die Historie allzu oft unterlassen.

Joachim Mischke, Der Klassik-Kanon. Verlag Hoffmann und Campe. 280 Seiten, 25 €.