Düsseldorf. Ganze sieben Aufführungen der Eisshow stehen am Wochenende im PSD Bank Dome an. Wir haben alle wichtigen Infos für den Besuch.

„Disney on Ice“ macht mit dem Programm „100 Jahre Disney“ vom 1. bis 3. März 2024 Station im PSD Bank Dome Düsseldorf.

Vorstellungen : 1.3., 14.30+18.30 Uhr, 2.3., 11+15+19 Uhr, 3.3., 12+16 Uhr.

: 1.3., 14.30+18.30 Uhr, 2.3., 11+15+19 Uhr, 3.3., 12+16 Uhr. Es gibt noch Karten ab ca. 30 Euro (Erwachsene) bzw. ab ca. 26 € für Kinder bis 14 Jahre.

Im vergangenen Herbst jährte sich die Gründung der

Walt-Disney-Company zum hundertsten Mal Szene aus Disneys erstem Zeichentrickfilm "Schneewittchen und die sieben Zwerge" von 1937. © Disney Schneewittchen und die Tiere aus "Schneewittchen und die sieben Zwerge". © Disney Die sieben Zwerge, Schneewittchen und der Prinz aus "Schneewittchen und die sieben Zwerge" von 1937. © picture alliance/dpa | Disney Der Prinz küsst Schneewittchen von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" von 1937. © Disney "Pinocchio" ist der zweite Zeichentrickfilm der von Disney 1940 erschien. © Disney Die Sprechende Grille und Pinocchio. © Disney Meister Geppetto, Figaro und Pinocchio. © Disney Mickey Mouse im Zeichentrickfilm "Fantasia"1940. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive | Disney Mickey Maus als Zauberlehrling in dem 1940 entstandenen Walt Disney-Zeichentrickfilm "Fantasia". © picture alliance / dpa | Bert Reisfeld / Disney Micky Maus in einer Szene des Zeichentrickfilms "Fantasia". © picture alliance / dpa | Disney Dumbo & Timothy Mouse Film erschien 1941 als Zeichentrickfilm und ist somit einer der älteren Disney-Meisterwerke. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive | Disney Die Zeichentrickfigur Bambi aus dem gleichnamigen Film von Disney aus dem Jahr 1942 bestaunt einen Schmetterling. © dpa | Disney Das Rehkitz Bambi in einer Szene des Films "Bambi" aus der Bambi Signature Collection von 2017. Der Zeichentrick-Klassiker Bambi erschien zum ersten Mal 1942. © picture alliance / dpa | Disney Bambi mit seinem Freund dem Hasen Klopfer in dem gleichnamigen Trickfilm-Klassiker "Bambi". © picture-alliance/ dpa | Disney "Saludos Amigos" erschien 1943. © ddp | Courtesy Everett Collection / Disney Zu sehen Donald Duck und Joe Carioca, 1943 in dem Film "Saludos Amigos". © imago images/Everett Collection | Disney Goofy schon 1943 ein echter Filmstar in "Saludos Amigos" und heute Jugendwort des Jahres 2023. © imago images/Everett Collection | imago stock / Disney Goofy 1943 in dem Disney Zeichentrickfilm "Saludos Amigos". © imago images/Everett Collection | imago stock / Disney "Make Mine Music" aus dem Jahr 1946 zeigt Peter und den Wolf. © picture-alliance / Mary Evans Picture Library | Disney Szenenbild aus dem Zeichentrickfilm "Die Abenteuer von Ichabold und Taddäus Kröte" von 1949. © picture alliance / United Archives/IFTN | Disney Taddäus die Kröte in "Die Abenteuer von Ichabold und Taddäus Kröte" von 1949. © picture alliance / United Archives/IFTN | Disney Aschenputtel in dem Film "Cinderella" von 1950. © picture alliance | Courtesy Everett Collection / Disney In der Szene wird Aschenputtel zu Cinderella. © picture alliance | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Aschenputtel als Cinderella aus dem Jahr 1950. © picture alliance | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Und der Schuh passt nur Cinderella. © picture alliance | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Alice im Wunderland, wie der gleichnamige Filmtitel. © Alamy Stock Photo | Allstar Picture Library Limited./Disney Die Grinsekatze in dem Film "Alice Im Wunderland" aus dem Jahr 1951. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive | Disney Das Mädchen Alice wird von einem weißen Kaninchen namens Peter White in ein Wunderland entführt. "Alice Im Wunderland". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive | Disney Peter Pan fliegt über die Wolken im Zeichentrick "Peter Pan" von 1953. © Disney | Walt Disney Peter Pan erreicht das Niemalsland. © Disney | Walt Disney Tinkerbell ist eine temperamentvolle Fee und Hauptcharakter in dem Disney-Film "Peter Pan". © Disney | Walt Disney "Susi und Strolch", ein Zeichentrickfilm von Disney aus dem Jahr 1955. © picture alliance | Mary Evans/AF Archive/Disney Prinzessin Aurora in Disneys Zeichentrickfilm "Dornröschen" aus dem Jahr 1959. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Aus dem Film "Dornröschen". © picture alliance | Courtesy Everett Collection / Disney Die böse Hexe "Maleficent" aus dem Film "Dornröschen", 1959 © Alamy Stock Photo | Allstar Picture Library Limited./ Disney Cruella De Vil in dem Film "101 Dalmatiner" aus dem Jahr 1961. © picture alliance / Mary Evans | AF Archive / Disney Mogli und Balu in dem Film "Das Dschungelbuch" von 1967. "Probiers mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit..." "Was soll ich wo anders, wo´s mir nicht gefällt? Ich will nicht fort hier, auch nicht für Geld!" © ddp | ddp images / Disney Mogli mit seinen Freunden Balu und Bagheera im Dschungel. © ddp | ddp images / Disney Der böse Shere Khan und die Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch. © imago images/Everett Collection | imago stock / Disney "Aristocats" aus dem Jahr 1970. © picture alliance / Everett Collection | Walt Disney Co./Courtesy Der Zeichentrickfilm "Robin Hood" ist bereits im Jahr 1973 erschienen und bis heute ist Robin Hood bekannt für seine guten Taten. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. © picture alliance / Disney/Mary Evans | AF Archive Winnie Puuh mit seinem geliebten Honigglas aus dem Film "Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh" aus dem Jahr 1977. © picture alliance / Mary Evans / Disney | AF Archive Der ungestüme Tiger "Tigger" feiert im Zeichentrickfilm "Tiggers großes Abenteuer" im Jahr 2000 mit seinen besten Freunden eine Party. Im Anschluss folgt "Ferkels große Abenteuer" im Jahr 2003. © picture-alliance / dpa | Buena_Vista / Disney "Oliver und Co." mit Tito, Francis, Einstein, Rita und Dodger, aus dem Jahr 1988. © imago images/Everett Collection / Disney | imago stock "Arielle, die Meerjungfrau" aus dem Jahr 1989. © imago images / United Archives | imago stock / Disney Eine Filmszene aus "Arielle, die Meerjungfrau" und der Wunsch auf der Erde zu leben. © Disney Lumiere und das Biest in "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 1991. © picture alliance / Everett Collection | Buena Vista Pictures/Courtesy / Disney Die verwunschenen Charaktere Babette, Mrs. Potts, Cogsworth Chip, und Lumiere in dem Film "Die Schöne und das Biest" © picture alliance | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Belle (die Schöne) und das Biest. © picture alliance / Everett Collection | Walt Disney Co. Genie, Prinzessin Jasmine & Aladdin auf dem fliegenden Teppich aus dem Zeichentrickfilm "Aladdin" aus dem Jahr 1992. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Walt Disney | AF Archive Aladdin und sein Freund Abu, 1992. © picture alliance / Everett Collection | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Die Charaktere aus "Aladdin": Der Sultan, Prinzessin Jasmine, Aladdin, der Affe Abu, der Flaschengeist Genie, der Papagei Iago & Jafar. © picture alliance / Mary Evans/Walt Disney | AF Archive Simba, einer der bekanntesten Figuren Disneys aus "der König der Löwen", aus dem Jahr 1994. © picture alliance | Everett Collection / Disney Der König der Löwen und Pumbaa. © picture alliance | United Archives / kpa Publicity / Disney Simba als "König der Löwen". © picture alliance / Mary Evans/Walt Disney | AF Archive Simba und Scar. © picture alliance | Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection John Smith & Pocahontas küssen sich im Film "Pocahontas" im Jahr 1995. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney Filmszene aus "Pocahontas". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney "Der Glöckner von Notre Dame" aus dem Jahr 1996. © Alamy Stock Photo | Maximum Film Hercules und Philoctetes auf Pegasus, im dem Film "Hercules" von 1997. © picture alliance / Everett Collection | ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Szenenbild aus dem Zeichentrickfilm "Mulan", zu sehen Mulan und Shang. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Fa Zhou und Mulan, aus dem gleichnamigen Film "Mulan" von 1998. © picture alliance | ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection Fa Li & Mulan. © picture alliance / Mary Evans/Disney | AF Archive Tarzan schwingt im Jahr 1999 von Liane zu Liane. © picture alliance / Mary Evans/Disney | AF Archive Tarzan und Jane in dem Film "Tarzan" aus dem Jahr 1999. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Tarzan. © picture alliance / united archives | United Archives/Impress / Disney Tarzan und Kala, Charaktere aus dem Film "Tarzan". © picture alliance / Mary Evans/Disney | AF Archive Der Film "Dinosaurier" aus dem Jahr 2000 sieht am wenigsten nach den vorherigen Disney-Filmen aus. © Alamy Stock Photo | RGR Collection / Walt Disney Corp "Ein Königreich für ein Lama" (2000): Der eitle und arrogante Herrscher Kusco lebt in seinem riesigen Palast in Saus und Braus. Bis sein schönes Dasein eine jähe Wendung nimmt. Seine von Machthunger und Herrschsucht getriebene Beraterin ISMA verwandelt ihn in ein schnüdes Nutztier: Kusco wird ein Lama. Aus dem Palast geworfen trifft Lama Kusco den herzensguten Bauern Patcha. Der will Lama Kusco helfen zurück in den Palast und an die Macht zu kommen. Während der Reise wird Kuscos Weltsicht, bisher voller Luxus und Rücksichtslosikeit, kräftig durcheinander gebracht. Wird Kusco auf den Thron zurückkehren, bevor Isma ihn aus dem Weg räumt? © picture alliance | United Archives / kpa Publicity / Disney Der junge Wissenschaftler Milo James Thatch (l.) und Prinzessin Kida entdecken im neuen Kinofilm "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" das Geheimnis der blauen atlantischen Steine, 2001. © picture-alliance / dpa | dpa-Film Buena Vista / Disney Stitch, Nani & Lilo aus dem ersten "Lilo & Stitch" Film aus dem Jahr 2002. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Filmszene aus dem Zeichentrickfilm "Lilo und Stitch". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Lilo & Stitch aus dem Film "Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht", aus dem Jahr 2005. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Disney | AF Archive Die Bären Koda (l.) und Kenai laufen in dem Kinofilm "Bärenbrüder" in einem Gebirge im Nordwesten Amerikas einen Trampelpfad entlang (Szenenfoto), 2003. © picture-alliance / dpa | dpa-Film Buena Vista / Disney Was wäre Disney nur ohne Donald Duck und Mickey Mouse? Daher zeigen wir Ihnen nun noch ein paar Bilder von Mickey und Donald. © imago images/Everett Collection | imago stock / Disney Die berühmteste Ente der Welt, Donald Duck. © picture-alliance / dpa | Disney Die wunderbare Welt von Micky Maus. © Disney | Walt Disney Die wunderbare Welt von Micky Maus. © Disney | Walt Disney Die wunderbare Welt von Micky Maus. © Disney | Walt Disney Drei Panzerknacker (undatierte Illustration). Seit 70 Jahren hat die Clique mit Hundenase, Schlappohren, Dreitagebart, Zorromaske und roten Rollis stets nur ein großes Ziel im Leben: an Dagobert Ducks immenses Vermögen zu gelangen. © picture alliance/dpa/Egmont Ehapa | 2021 Disney Die wunderbare Welt von Micky Maus © Disney | Walt Disney Die wunderbare Welt von Micky Maus © Disney | Walt Disney DUCKTALES "Woo-oo!" - Dagobert und seine Großneffen Tick, Trick und Track. © Disney XD via Getty Images | Disney XD Die Neffen von Donald Duck Tick, Trick und Track mit Großonkel Dagobert Duck. © Disney XD via Getty Images | Disney XD Donald Duck (M) und seine Neffen Tick, Trick und Track (undatierte Aufnahme). © picture alliance/dpa | Disney Wir sagen "HAPPY BIRTHDAY DISNEY" zum 100-jährigen Jubiläum und bedanken uns für so schöne Erinnerungen. © 2023 Egmont Ehapa Media/Ulrich Schröder | Disney 1 / 86

, das wurde und wird groß gefeiert: Neben einer Ausstellung, die u.a. in München zu sehen war, steht auch die diesjährige Tournee von „Disney on Ice“ unter dem Jubel-Motto „100 Jahre Disney“. Am kommenden Wochenende, gastiert die Kufen-Crew mit den Mäuseohren im Düsseldorfer PSD Bank Dome und absolviert dabei an drei Tagen ganze sieben Shows. Danach zieht die Familienshow weiter nach Berlin, München und Zürich.

„Disney on Ice“: Von London nach Düsseldorf

Gastgeber des Abends sind, wie könnte es anders sein, Micky Maus und seine Freundin Minnie (verheitratet sind die beiden ja, trotz des gleich Nachnamens, ja bis heute nicht). Mit Unterstützung der anderen Disney-Klassiker Donald Duck und Goofy laden sie das Publikum auf eine Kufen-Reise durch 100 Jahre Zeichentrick- und Animationgeschichte ein. In England konnten sich die Disney- wie Eisshow-Fans bereits vom Unterhaltungswert des Programms überzeugen – hier war es unter dem Titel „100 Years of magic“ in der (Vor-)Weihnachtszeit in der Londoner O2-Arena zu sehen. Was folgt ist eine Revue mit Szenen aus Animations-Blockbustern, die allerdings hauptsächlich jüngeren Datums sind – eben jene Filme, die die junge Zielgruppe vor Fernseher bzw. an Tablet und Handy begeistert.

Disney on Ice: Elsa und Anna aus „Die Eiskönigin“ dürfen nicht fehlen

Und da geht natürlich gar nichts ohne den auch hierzulande größten Disney-Hit der letzten Dekade: „Die Eiskönigin“, 2019 um eine abendfüllende Fortsetzung ergänzt. Natürlich erklingt auf dem Eis nun auch wieder jener Hit, der eine ganze Eltern-Generation wohl noch lange verfolgen wird: Wenn Elsa „Lass jetzt los“ schmettert, erscheint dabei riesige, schwebende Schneeflocke, und die Show-Sequenz wird zu einem Höhepunkt in der zweiten Hälfte des Programms. Auch in Düsseldorf wird man dazu im Publikum wohl manch kleinen Fan in „Elsa“- oder „Anna“-Verkleidung sehen.

Diverse weitere Charaktere aus Disneys Animationsschmiede begeben sich aufs Eis. Das Publikum erlebt, wie „Vaiana“ gemeinsam mit dem Halbgott Maui in ein Hochseeabenteuer aufbricht, um ihre Insel zu retten. Außerdem tauchen Figuren aus „Findet Dorie“ von Disney und Pixar in die Tiefen des Ozeans, während Buzz Lightyear, Woody & Co. aus der „Toy Story“ mit dem Publikum den Wert einer guten Freundschaft feiern. Aber auch der geheimnisvolle Zauber von „Fantasia“, dem Zeichentrick-Klassiker aus dem Jahr 1940 wird beim Auftritt von Zauberlehrling Micky wieder lebendig, wenn er eine Armee von Besen zum Leben erweckt.

Die Figuren „Encanto“ feiern Premiere bei Disney on Ice und sind auch in Düsseldorf mit dabei. © HO | Feld Entertainment

Neben diesen allseits bekannten Publikumslieblingen feiert bei „Disney on Ice“ auch Familie Madriagal aus dem kolumbianischen Bergdorf „Encanto“ Premiere auf dem Eis. Im gleichnamigen Animationsfilm aus dem Jahr 2021 muss die schüchterne Mirabel sich damit abfinden, dass alle Familienmitglieder magische Fähigkeiten haben – bis auf sie. Das farbenfrohe Familien-Zuhause, liebevoll La Casita genannt, scheint dabei von derselben zauberhaften Magie beseelt, die auch die Gegenstände in „Die Schöne und das Biest“ von 1991 zum Leben erweckte. Für viele gilt „Encanto“ als einer der besten Disney-Animationsstreifen seit „Zoomania“ und „Vaiana“ aus derm Jahr 2016 – und „We Don’t Talk About Bruno“ ist der erste Disney-Filmsong seit 20 Jahren, der es bis auf Platz eins der US-Single-Charts geschaft hat. Das hatte nicht mal „Elsa“ geschafft ...

Wie lange dauert „Disney on Ice“ in Düsseldorf?

Eine Vorstellung dauert ca. eine Stunde und 40 Minuten, inklusive einer ca. 15 bis 20-minütigen Pause.

Ab wieviel Jahren ist Disney on Ice empfohlen?

Die Veranstalter empfehlen den Besuch der Show für Kinder ab 3 Jahren. Kinder unter 3 Jahren benötigen kein Ticket für die Veranstaltung, haben aber keinen Sitzplatzanspruch und müssen daher auf den Schoß genommen werden. Die Eltern sollten zudem für ausreichenden Hörschutz sorgen.

Dürfen sich die Fans bei Disney on Ice verkleiden?

Kleine Fans dürfen zum Beispiel als ihre Lieblings-Disneyfigur verkleidet die Show besuchen – dies gilt aber nur für KInder bis 13 Jahren. Kostüme sind für Gäste ab 14 Jahren nicht erlaubt.

