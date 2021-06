Alarmstufe Rot: Veranstaltungsbranche strahlt Gebäude an

Düsseldorf/Essen. Die durch Corona stark eingeschränkte Veranstaltungsbranche will mit einer weiteren "Night of Light" auf ihre dramatische Lage aufmerksam machen.

Mit einer weiteren "Night of Light" macht die deutsche Veranstaltungswirtschaft am Dienstag, 22. Juni, auf die für viele noch immer existenzbedrohende Lage aufmerksam. Unter dem Hashtag "Alarmstufe Rot" hatten sich im vergangenen Jahr rund 8.000 Unternehmen der Branche zusammengeschlossen, darunter etwa Konzert- und Bookingagenturen, Caterer, Veranstaltungstechniker, Messeveranstalter und Schausteller.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Branche als Hilferuf hunderte Gebäude rot angestrahlt.

Initiator des Bündnisses ist der Essener Tom Koperek, der mit den Aktionen auf die weitreichenden Folgen des Branchensterbens aufmerksam machen will. „Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz“, sagte er im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung.

1545 Gebäude sollen am Abend rot leuchten

Das Bündnis fordert mehrere Rettungsmaßnahmen von der Politik, darunter ein umfassendes Überbrückungsprogramm, flexible Kurzarbeiterregelungen sowie die volle Ausschöpfung des EU-Beihilferahmens. "Alle bisherigen Programme in Deutschland reichen nicht aus, um die Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und damit Millionen Arbeitsplätze zu retten", heißt es im Forderungskatalog von "Alarmstufe Rot".

In ganz Deutschland sollen am Abend wieder bedeutende Kulturstätten rot angestrahlt werden. In Essen machen unter anderem Zollverein, das Grillo- und Aaltotheater sowie die Philharmonie mit. In Mülheim wird das Schloss Broich angestrahlt, auch der Ruhrcongress in Bochum leuchtet am Abend rot. In Düsseldorf wird am Abend unter anderem der Rheinturm in rotes Licht getaucht. Eine Übersicht über alle beteiligten Locations haben die Veranstalter hier veröffentlicht. Nach Veranstalter-Angaben sollen am Abend 1545 Gebäude erstrahlen.

