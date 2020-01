Zwei Bewegungen

Jetzt gibt es also zwei Bewegungen in Hattingen, die sich fürs Klima und für die Umwelt einsetzen – etwa eine kleine Gruppe Älterer um die beiden MLPD-Mitglieder Jakobus Fröhlich und Martin Klingender.

Die ursprüngliche Gruppe, die aus dem Jugendparlament entstand, hatte die Idee „Fridays for Future“ aufgegriffen. Der schloss sich die Gruppe „Oldies for Future“ an. Der Zusammenschluss heißt seit einiger Zeit „Together for Future“ und wird unter dem Namen auch gemeinsam weiterarbeiten.