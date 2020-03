Zu selten Kontrollen bei tierärztlichen Hausapotheken in NRW

In Nordrhein-Westfalen werden die tierärztlichen Hausapotheken nur in einem unzureichenden Maß kontrolliert. Das geht aus der Antwort des NRW-Umweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor.

In den tierärztlichen Hausapotheken von Tierkliniken oder Tierärzten werden Arzneimittel für die Veterinärmedizin gelagert. Laut Arzneimittelgesetz müssen sie in der Regel alle zwei Jahre kontrolliert werden. In Nordrhein-Westfalen wird diese Quote allerdings nicht ansatzweise erreicht

Laut NRW-Umweltministerium wurden im Jahr 2018 von insgesamt 1940 tierärztlichen Hausapotheken lediglich 596 überprüft, im vergangenen Jahr waren es 521 von 1895. Das ist eine Quote von nur 28 Prozent.

Die Grünen im Landtag führen das darauf zurück, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Kontrollverantwortung vom Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) auf die Kreisordnungsämter verlagert hat

„Jegliche Vorwarnung hinsichtlich einer Verschlechterung der Kontrollen wurde ignoriert und sehenden Auges in Kauf genommen“, kritisiert Norwich Rüße, der landwirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion. Dass eine Quote von 28 Prozent hingenommen werde, sei „desaströs“.