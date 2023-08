Wir öffnen das Familienalbum: Stöbern Sie in Ihren Fotos!

Es muss ja nicht gleich so spektkulär sein wie das Kindheits-Fotos von Marita Grun, die sich 1956 noch ganz selbstverständlich mit zwei kleinen Löwen fotografieren ließ.

Essen. Wir suchen wieder neue Bilder und Geschichten aus ihrer Familiengeschichte: Erzählen Sie uns von Ihre persönlichen Erinnerungen.

War früher alles besser? Wenn man auf viele alte Fotos schaut, könnte man es denken. Jede Woche stellen wir Ihnen in der Rubrik „Unser Familienalbum“ die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser vor – und wir können gar nicht genug davon bekommen! Deshalb bitten wir Sie nun, noch einmal zu Hause zu stöbern und in Erinnerungen zu schwelgen.

Sommerfrische damals: Ein Schnappschuss aus dem Familienalbum von Ute Perkovic, ihre Eltern genossen damals sehr stilvoll die Sonne am Strand. Foto: Privat

Es muss gar nicht so ein spektakuläres Kinderfoto sein wie das mit den zwei Löwen im Ruhr-Zoo aus dem Jahr 1956, mit dem uns Marita Grun aus Witten vor zwei Jahren erfreute. In den 50ern war es durchaus noch üblich, die Wildkatzen herauszulassen, um mit Kindern Erinnerungsfotos zu schießen. Die Bilder können einfach nostalgische Urlaubserinnerungen wie die von Ute Perkovic sein, coole Kinderfotos mit Sonnenbrille, beim Paddeln in der Gruga – oder beim Posieren mit selbstgenähten Kleidchen.

Von Geburten, Urlauben und Neuanfängen

Zu den Fotos gehören auch viele traurige Geschichten von Verlust und Flucht, von Krieg, Entbehrung und Wiederaufbau, aber auch von Geburten und Neuanfängen.

Wir möchten gern noch mehr erzählen. Und dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Schicken Sie uns bitte Ihre liebsten Bilder! Wir freuen uns schon darauf...

