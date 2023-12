Weihnachtszeit, Weihnachtsstreit? So vermeiden Sie Konflikte

Essen/Korschenbroich. Knigge-Expertin Linda Kaiser weiß Rat für alle, die es an Weihnachten ganz harmonisch mögen, die aber mit den lieben Verwandten rechnen müssen

Weihnachtszeit, Weihnachtsstreit! Dass aus dem Fest der Liebe eins der Hiebe werden kann, zumindest verbal, lässt sich oft schon deshalb kaum vermeiden, weil plötzlich Familienmitglieder an einem Tisch sitzen, die sonst das ganze Jahr lang nicht miteinander reden. Dabei lässt sich durch gute Kommunikation, Planung und ein paar Umgangsregeln viel Konfliktpotenzial vermeiden. Wir sprachen mit Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Deutschen-Knigge-Gesellschaft e.V., darüber, wie man die schlimmsten Reibungspunkte vermeidet und an potenziellen Fettnäpfchen vorbei tanzt.

Frau Kaiser, an den Weihnachtstagen versammeln sich ja die unterschiedlichsten Charaktere an einem Tisch – und wollen eigentlich gemeinsam feiern. Was kann ich tun, wenn nun plötzlich Onkel Heribert dabei ist, rassistische Sprüche loslässt oder krude Verschwörungstheorien herunterbetet?

Linda Kaiser: Da Weihnachten ja nicht plötzlich und überraschend kommt und man die Gäste zumeist bereits kennt, kann man zunächst mal mit einer positiven Grundhaltung in diese Situation reingehen. Also möglichst entspannt, mit ganz, ganz viel Toleranz und dem Willen, sich nicht auf Diskussionen einzulassen. Man hat ja bereits seine Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht. Wenn ich jetzt in die konkrete Situation komme und tatsächlich jemand eine ganz negative Bemerkung macht, ist es natürlich schwierig. Schön wäre es, wenn man darüber einfach hinweggeht. Und versucht, Themen wie Politik, Krankheit und Finanzen, also alles, was negativ ist, einfach auszuschließen aus dem Miteinander.

Knigge Expertin Linda Kaiser kennt sicht nicht nur damit aus wie man Streit vermeidet und schwierige Themen auf einen anderen Zeitpunkt vertagt, sie berät auch in Stilfragen und zu Umgangsformen. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Aber das ist ja nicht immer möglich…

Wenn es nicht gelingt, darüber hinwegzugehen, kann man zum Beispiel sagen: „Ja, das hast du letztes Jahr auch schon gesagt“ oder „Das ist jetzt und hier nicht angebracht, aber lass uns das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ausdiskutieren“. Damit hat man die Diskussion vertagt und aus diesem Harmonieanspruch an Weihnachten wegverlagert. Solche Vereinbarungen helfen meistens. Wenn aber derjenige ganz vehement auf diesem Thema beharrt, ist sehr viel Selbstkontrolle gefragt. Kommunizieren sie ihre eigene Meinung einmal und informieren den anderen über die aus Ihrer Sicht politisch korrekte Ansicht und belassen Sie es dann dabei. Lassen Sie sich nicht auf ein ständiges Hin und Her ein, vermeiden sie hartnäckiges nachkarten oder durchdiskutieren, sondern wechseln Sie ganz konsequent das Thema.

Der WAZ-Newsletter für Familien Mehr als nur Informationen – unser Familien-Newsletter ist ein wöchentlicher Begleiter, der Sie mit Freizeittipps, Ratgeberthemen, Terminen, leckeren Rezepten und einem Schuss Humor versorgt. Gemeinsame Erlebnisse starten hier. Jetzt anmelden! Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kann man sich im Vorfeld schon eine Reihe von Themen zurechtlegen?

Natürlich, wenn jemand ganz brachial auf einem schlechten Thema herumreitet, können Sie genau so brachial sagen: „So, wir sprechen jetzt mal über was ganz anderes: Was habt ihr euch eigentlich fürs neue Jahr vorgenommen? Was wollt ihr erreichen?“ Dann sind Sie schnell bei so schönen Themen wie: „Ich kaufe mir einen neuen Fernseher“ oder „Wir fahren da und da hin in den Urlaub.“ Schon sind Sie wieder in einer anderen Welt. Derjenige, der mit dem schlechten Thema um die Ecke gekommen ist, wird so meist erfolgreich ausmanövriert.

>>> Lesen Sie auch: „Mein Kind haut mich“: Eltern erzählen, wie sie reagieren

Manche versuchen bei so einem Fest, ihre offenen Rechnungen mit vielleicht gar nicht mehr lebenden Verwandten wieder auf den Tisch zu bringen. Hilft bei solchen Vergangenheitsbewältigern derselbe Ratschlag?

Man sollte versuchen, alles, was in irgendeiner Weise heikel ist oder tief in die Beziehungskiste reingeht, aus dieser Situation heraus zu verlagern. Wenn man nicht gerade mitten im Hauptgang ist, hilft es vielleicht auch mal, den Tisch oder den Raum zu verlassen. Man kann sagen: „Ich gehe jetzt mal in den Garten oder eine Runde mit dem Hund um den Block.“ Und wenn sich die Sitzkonstellation durch den Weggang geändert hat, löst sich meistens auch das Thema auf.

Und wenn das nicht ohne Weiteres funktioniert?

Wenn großer Gesprächsbedarf vorhanden ist, kann man sich mit ein oder zwei Menschen aus der Gruppe nach dem Essen zusammensetzen und über das Thema sprechen. Also mit denen, die wirklich bereit dazu sind, sich damit tiefer auseinanderzusetzen. Und die setzen sich dann in die Sofaecke oder gehen gemeinsam auf den Balkon mit einem Kaffee oder einer Zigarette und besprechen dieses Thema dort. Es muss nicht immer alles in der großen Runde erörtert werden.

Vegetarier, Veganer, Allergiker: Auf die Bedürfnisse sollte man eingehen

Was ist mit Essens-Mäklern?

Übers Essen zu mäkeln, finde ich persönlich sehr schade. Das ist ein absolutes Luxusproblem, das wir haben. Und das möchte ich in dem Zusammenhang einfach mal erwähnen. Wenn man kein Tischgebet spricht, könnte man einfach mal sagen: Ich freue mich, dass wir alle etwas Leckeres auf dem Tisch zu essen haben. Und wir sind dankbar, dass wir uns das leisten können in der heutigen Zeit.

Und wenn’s wirklich nicht schmeckt?

Wenn’s nicht schmeckt, bitte auf gar keinen Fall mäkeln. Was nicht schmeckt, bleibt einfach auf dem Teller liegen. Dann wissen die Gastgeber schon Bescheid, dass es das im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Man muss nicht irgendwas essen, was man gar nicht mag. Aber man möge bitte auch kein großes Theater drum machen!

>>> Lesen Sie auch: Erschöpft durch Arbeit? Schuld sind nicht nur die Aufgaben

Was ist mit jenen, die besondere Bedürfnisse beim Essen haben?

Die Befindlichkeiten der meisten Gäste kennt man ja und ich glaube, darauf nimmt heutzutage jeder Gastgeber Rücksicht. Wenn ich weiß, ich habe drei Vegetarier und einen Veganer dabei, dann versuche ich schon im Vorfeld eine Alternative anzubieten oder spreche mit den Personen, dass sie sich vielleicht auch selber etwas zu essen mitbringen. Denn es geht ja nicht speziell um das Essen als solches, sondern um die Gemeinschaft und das Miteinander. Und da ist es letztendlich egal, ob der eine die Tüte Gummibärchen isst und der andere den Sonntagsbraten, solange es am gleichen Tisch passiert und man dabei ein gutes Gespräch führt.

Was, wenn man verabredet hat, dass man sich eigentlich nichts schenkt und sich jemand nicht daran hält?

Das ist der absolute Klassiker… Ganz schwierig. Aber wenn einer da ist, der plötzlich Geschenke präsentiert und alle anderen nicht, dann ist es dessen Problem – aber nicht das des Beschenkten. Denn es gab ja eine klare Absprache. Oftmals ist es ja auch so, dass man sagt: Die Erwachsenen schenken sich nichts, nur die Kinder bekommen irgendetwas. Wenn man sich daran hält, ist das vollkommen in Ordnung. Meistens werden unter Erwachsenen dann ohnehin eher Verlegenheitsgeschenke verteilt und wenn da einer steht und allen eine Schachtel Mon Chéri schenkt, dann ist das nett gemeint, aber entgegen der Absprache. Wobei ich immer sage: Mon Chéri sind ohnehin ein Trennungsgrund.

Weitere Texte aus dem Ressort Wochenende finden Sie hier:

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende