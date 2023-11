Familienbande Warum die erste Klassenfahrt doch nicht so wild war

Essen. Der neunjährige Sohn unseres Autors hat seine erste Klassenfahrt hinter sich. Es lief wirklich anders als gedacht.

Bevor Sie sich die naheliegendste Frage stellen: Ja, Klassenfahrten sind heutzutage auch im November – eine dieser Altlasten der Pandemiezeit, wegen der viele Jugendherberge in der Hauptsaison offenbar immer noch lange im Voraus ausgebucht sind. Jedenfalls fand sie jetzt statt, die erste Klassenfahrt meines Sohnes.

Der WAZ-Newsletter für Familien Mehr als nur Informationen – unser Familien-Newsletter ist ein wöchentlicher Begleiter, der Sie mit Freizeittipps, Ratgeberthemen, Terminen, leckeren Rezepten und einem Schuss Humor versorgt. Gemeinsame Erlebnisse starten hier. Jetzt anmelden! Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und ich würde Ihnen jetzt gerne witzige Geschichten darüber erzählen, wie wild die schlaflosen Nächte in Meschede waren, wie viele verbotene Dinge mein Junge getan hat, um die Augenringe der lieben Lehrerinnen bis zum Kinn hängen zu lassen. Aber statt sich an großem Schabernack zu beteiligen, klebte die dreiköpfige Clique meines Sohnes lieber ein Schild mit dem Appell „Bitte nicht stören!“ an ihre Zimmertür – die Jungs brauchten ihren Schönheitsschlaf und ihre Ruhe.

Die Klassenfahrt als Wellness-Urlaub?

Selbst als der „Mob“ (ich zitiere meinen Sohn hier sauber) vor der Tür stand, um einen Süßigkeitendieb zu suchen, den es angeblich gegeben haben soll. In solch’ einen Ärger wollte sich das Trio bloß nicht hereinziehen lassen – die drei futterten lieber gemütlich ihre Chipstüten und Bonbons im Bett. Die Klassenfahrt als Wellness-Urlaub?

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. <p/> Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Selbst der Koffer meines Sohnes war überraschenderweise gut aufgeräumt, als ich – mental vorbereitet auf verschmutzte, sorglos hereingeworfene Gummistiefel oder ausgelaufene Shampoo-Flaschen – im Anschluss der Klassenfahrt einen Blick reinwarf. Nicht mal eine Socke hatte Devin verloren, der normalerweise täglich irgendeinen wichtigen Gegenstand in der Schule vergisst. Und sogar sein Taschengeld von fünf Euro hatte mein Viertklässler nicht komplett ausgegeben.

>> Lesen Sie auch: Tipps zur Klassenfahrt: Was ist erlaubt? Was ist verboten?

Nun kann es natürlich noch sein, dass seine Klassenlehrerin um eine Gegendarstellung bittet, sobald sie diesen Text hier gelesen hat, aber für den Moment bleibt der Eindruck: Dieser Junge gab den Musterknaben! Ich werde ihm eine WhatsApp mit dem Link zu diesem Text schicken, wenn er sich als pubertierender, sicher etwas unverschämter Teenager auf seine zweite Klassenfahrt aufmacht: Ja, unfassbar lieb bist du mal gewesen!

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende