Von Düsseldorf nach Mallorca und zurück für 30 Euro. Nach Berlin kostet es zehn Euro mehr. Es sind Sonderangebote von Billiganbietern für den nächsten Februar, aber das Signal ist eindeutig: Fliegen ist ein Schnäppchen. Eine Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft belegt, dass bei der Buchung nichts wichtiger ist als der Preis. Die Flughafenchefs melden Rekorde, allein Düsseldorf kommt auf 25,5 Millionen Passagiere in diesem Jahr. Flugscham – war da was? Warum wollen wir etwas für die Umwelt tun und fliegen trotzdem immer häufiger? Oder ist das Fliegen für die Schadstoffbilanz gar nicht so bedeutsam?

Selbst wenn der Umweltschutz in der öffentlichen Wahrnehmung mächtig zugelegt hat: „Die Nachhaltigkeit ist in unserer persönlichen Zielhierarchie ziemlich weit hinten“, sagt der Umweltpsychologe Professor Marcel Hunecke, der an der Ruhr Universität und der Fachhochschule Dortmund lehrt. Das Reisen in die Ferne wiederum sei weit vorne angesiedelt. „Möglichst viel von der Welt sehen – wenn Sie das den Leuten wegnehmen, gibt es einen riesigen psychologischen Widerstand.“

Hunecke sieht den Menschen im „ökosozialen Dilemma“: Mein eigener kleiner Beitrag bringt nicht viel, denke der Einzelne gerne. Dabei gebe es mittlerweile genügend Informationen darüber, „dass ich beim Fliegen auf der individuellen Ebene für die Umwelt am meisten rausholen kann.“

Selbstbetrug erleichtert unser Leben

Wenn’s um den eigenen Urlaub geht, ist das Umweltbewusstsein schnell vergessen. Foto: VectorV / Shutterstock / VectorV

Erleichtert nicht auch ein Stückchen Selbstbetrug unser Leben nach dem Motto: Das Flugzeug hebt doch ohnehin ab, selbst wenn ich nicht drinsitze? „Menschen rücken sich ihre Gedanken so weit zurecht, dass diese so weit wie möglich mit dem Verhalten halbwegs übereinstimmen“, erklärt Hunecke. „So verdrängen wir unsere Verantwortlichkeit für den Klimaschutz, wenn unser Verhalten offensichtlich klimaschädigend ist. Aber klar ist doch: Der Flieger hebt nur ab, wenn die Nachfrage von uns vorhanden ist.“

Von August 2018 bis Juli 2019 gingen 125 Millionen Menschen in Deutschland in die Luft, noch einmal sechs Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln prognostiziert, dass es 2030 rund 170 Millionen sein könnten.

Ein Drittel Billigflieger

Wenn der Preis so eine entscheidende Rolle spielt, verwundern die Zahlen nicht. Zwar beteuert auch Düsseldorfs Flughafenchef Thomas Schnalke, dass es kein durchgehendes Billigpreis-Niveau gebe, sondern nur Sonderangebote. Doch laut „Low Cost Monitor“ des DLR vom November ist der Anteil der Billigfliegerei wieder gestiegen und macht nun ein Drittel des Gesamtverkehrs aus, auch wenn „das Wachstum zum Stillstand gekommen“ sei. Im Sommerhalbjahr 2019 gab es rund 6700 Low-Cost-Flüge wöchentlich ab Deutschland. 940 Strecken sind im Angebot, bilanziert Peter Berster vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr, noch einmal 14 mehr als im Vorjahr. „Die ermittelte Preisspanne liegt in diesem Herbst bei 44 bis 111 Euro“, sagt Berster, und damit immerhin etwas höher als 2018.

Steuern ohne Lenkungseffekt

Die Bundesregierung will die Steuern auf Flugtickets zum 1. April erhöhen – um drei Euro bei Inlands- und EU-Flügen, um bis zu 17 Euro bei Fernstrecken. Nicht nur harte Kritiker können darin keinen Lenkungseffekt entdecken. Die Fluglobby tobt dennoch. Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, spricht von einer „unverantwortlichen Wettbewerbsverzerrung“. Union und SPD hätten vereinbart, Flughäfen und Luftfahrtunternehmen „von einseitigen nationalen Kosten“ zu entlasten.

Auch Thomas Schnalke erinnert daran, dass die Luftverkehrssteuer doch seit langem mehr als eine Milliarde jährlich in die Staatskasse spüle. Damit könne man den Luftverkehr noch sauberer machen, „wenn die Mittel zielgerichtet für Forschungsprojekte verwendet würden“. Klimaneutrale, mit erneuerbaren Energien produzierte Kraftstoffe könnten den Luftverkehr zum umweltfreundlichen Verkehrsträger machen“, glaubt Schnalke.

Aber wie sauber ist der Luftverkehr? Blickt man auf den gesamten Ausstoß von Treibhausgasen, sind besonders die in der Kritik stehenden Inlandsflüge mit 0,3 Prozent keine gewaltigen Treiber. 162 Millionen der 168 Millionen Tonnen CO2 entfielen 2018 auf den Straßenverkehr. Gleichwohl fielen die Bundesministerien und die dazugehörige Verwaltung mit 229.116 dienstlichen Inlandsflügen 2018 nicht als Öko-Vorbilder auf.

Langstreckenflüge besonders schlimm

Klimaaktivisten protestieren auf dem Flughafen in Hamburg. Foto: Soeren Stache / ZB

Bei Langstreckenflügen sieht die Bilanz deutlich trüber aus: Mit Flügen, die in Deutschland abheben, wurden 2017 fast 30 Millionen Tonnen zusätzliches Treibhausgas ausgestoßen. Laut Umweltbundesamt sind es bei einem USA-Flug pro Kopf 3,8 Tonnen. Zum Vergleich: Knapp zwölf Tonnen verursacht der Durchschnittsbürger im ganzen Jahr. Marcel Hunecke bilanziert: „Eine New-York-Reise macht alles an CO2-Einsparungen zunichte, was ich ansonsten durch klimafreundliches Verhalten im Alltag erreichen kann.“

Relevant fürs Klima sind nach wissenschaftlicher Einschätzung aber auch die sogenannten Kondensstreifen, die in acht Kilometer Höhe entstehen. Wasserdampf und Ruß aus Flugzeugabgasen verbinden sich mit kalter Luft zu Eiswolken. Zwei DLR-Forscherinnen berichten im Fachmagazin „Atmospheric Chemistry and Physics“, dass dadurch weniger Wärme von der Erde ins All abstrahle. „Kondensstreifen tragen in ähnlichem Ausmaß zur Erwärmung der Atmosphäre bei wie die gesamten Co2-Emissionen von Flugzeugen seit Beginn der Luftfahrt“, schließen sie.

Höhere Preise und Verbote gefordert

Professor Marcel Hunecke, Umweltpsychologe an der Ruhr Universität Bochum und der Fachhochschule Dortmund. Foto: Uni BO

Professor Marcel Hunecke glaubt, dass man Veränderungen im Verhalten umweltpolitisch über Preise, notfalls auch über Verbote steuern kann. „Aber es muss eine Akzeptanz geschaffen werden, sonst können wir das in unserer Gesellschaft nicht umsetzen.“ Das funktioniere über die Vermittlung von mehr Wissen, allerdings stecke darin die Gefahr des Oberlehrerhaften. „Die spannendere psychologische Perspektive ist: Wie mache ich Flugreisen unattraktiv? Ich muss die Frage beantworten, warum das Leben nur sinnhaft ist, wenn ich möglichst viel in der Welt gesehen habe.“ Reisen, so Hunecke, müsse ja nicht die Fernreise mit dem Flugzeug sein.

„Wir erreichen den kulturellen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit aber nur, wenn die Menschen attraktive und nachhaltige Alternativen erfahren und dieser sogenannte Verzicht nicht mehr als solcher empfunden wird“, schließt der Umweltpsychologe. „Das Problem ist, dass es in unserer Gesellschaft kaum Orte für solche Reflexionsprozesse gibt und auch keinen politischen Willen“, glaubt Hunecke. „Wir befinden uns in einer Paradoxie unserer Gesellschaft, die einerseits Nachhaltigkeit will, aber eigentlich nur auf Wachstum setzt. Da ist das Flugzeug natürlich das passende Verkehrsmittel.“

