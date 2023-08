Trauung auf Seychellen: Was eine Auslands-Hochzeit kostet

Was kostet eine Hochzeit? Das wollten wir von Paaren aus dem Ruhrgebiet wissen. Sarah und Felix haben im kleinen Kreis in Deutschland geheiratet – und haben sich dann auf den Seychellen erneut das Ja-Wort gegeben. (Symbolfoto)

Essen. Sarah und Felix haben erst in Deutschland und dann auf den Seychellen geheiratet. So teuer war ihre Hochzeit.

Mit dem August endet im Ruhrgebiet auch die Hochzeitssaison 2023 – und die Planungen für das kommende Jahr beginnen. Alleine am Strand oder mit 150 Gästen? Mit Buffet im eigenen Garten oder à la carte im großen Saal? Mit DJ oder lieber mit Playlist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Hochzeiten zu feiern – und je nach Entscheidung wir die Feier teurer oder günstiger. Fünf Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel Geld sie für ihre Hochzeiten ausgegeben haben. Lesen Sie hier, warum Sarah (30), Doktorandin und Felix (29), Logistiker nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch auf den Seychellen geheiratet haben:

>>> Lesen Sie hier: Essener Wedding-Plannerin: „Plane Hochzeit für 35.000 Euro“

Sarah: „Eigentlich hatten wir eine große Hochzeit geplant. Aber weil das wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich war, haben wir mit der engsten Familie gefeiert, mit nur 20 Personen. Wir haben im Juli 2021 standesamtlich in Paderborn geheiratet. Für die Trauung im Schloss, unsere Outfits, Frisur und Make-up, die Ringe, die Location, das Buffet samt Mitternachtssnack, den Fotografen und die Deko haben wir insgesamt 8500 Euro bezahlt. Was man echt nicht unterschätzen sollte, sind Kleinigkeiten, die insgesamt dann doch ein kleines Sümmchen kosten: Papeterie (Save the Date, Einladungen, Danksagungen, Menükarten zum Beispiel), Gastgeschenke, Deko fürs Auto, Getränke und Snacks für den Sektempfang und so weiter. Da wir dachten, dass wir mit mehr Leuten feiern würden und es teurer werden würde, hatten wir trotzdem noch viel von unserem eigentlichen Budget übrig. Also haben wir uns dazu entschieden, während der Flitterwochen noch einmal zu heiraten: Ein Wedding-Planner hat für uns eine freie Trauung am Strand auf den Seychellen organisiert. Inklusive Brautkleid und Accessoires, Frisur und Make-up, dem Anzug meines Mannes, Gebühren für die Trauung, den Zugang zum Strand, Deko, Fotograf, Sekt und Taxi-Fahrt lagen wir bei 2500 Euro. Im Nachhinein sind wir total froh, dass wir durch die Pandemie unsere Pläne nochmal ändern mussten.“

Auch vier weitere Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel sie für ihre Hochzeit bezahlt haben. Ihre Protokolle finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende