Traumhochzeit im Ruhrgebiets-Schloss – für 23.000 Euro

Bochum. Für ihre Traumhochzeit im Ruhrgebiet wollten Carmen und Sandro auf nichts verzichten. 23.000 Euro haben sie gezahlt, vor allem für die Location.

Mit dem August endet im Ruhrgebiet auch die Hochzeitssaison 2023. Alleine am Strand oder mit 150 Gästen? Mit Buffet im eigenen Garten oder à la carte im großen Saal? Mit DJ oder lieber mit Playlist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Hochzeiten zu feiern – und je nach Entscheidung wir die Feier teurer oder günstiger. Fünf Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel Geld sie für ihre Hochzeiten ausgegeben haben. Lesen Sie hier, warum Carmen (32), Lehrerin und Sandro (33), Finance-Controller aus Bochum es nicht bereuen, für ihre Traumhochzeit 23.000 Euro gezahlt zu haben:

>>> Lesen Sie hier: Essener Wedding-Plannerin: „Plane Hochzeit für 35.000 Euro“

Carmen: „Unsere standesamtliche Hochzeit war am 11.11.2022. Wir haben in Bochum geheiratet und dann mit unseren engsten Freunden zuhause gefeiert. Wir wollten aber noch einmal groß feiern mit 100 Gästen und haben uns daher für eine freie Trauung entschieden. Wir wussten auch sofort, wo sie stattfinden soll: auf dem Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer. Da waren wir schon mal auf einer Hochzeit und es hat uns so super gefallen. Die Planung und Absprachen mit der Location liefen auch richtig gut. Wir konnten viel individuell gestalten, auch was das Essen und die Getränke betrifft. Deshalb finde ich auch den Preis von 16.000 Euro total fair. Ich singe als Solistin beim Gospelprojekt Ruhr, dadurch war die musikalische Gestaltung der Feier schnell in trockenen Tüchern. Während der Party hat dann noch ein befreundeter DJ aufgelegt und eine befreundete Jazzband ist aufgetreten. Gespart haben wir auch an der Deko, weil das meiste davon vom Schloss gestellt wurde. Wir haben nur noch mit Eukalyptus und Schleierkraut geschmückt. Was nicht teuer war, aber bei unseren Gästen extrem gut ankam, war eine „Who is who“-Broschüre. Da habe ich von jedem ein kleines Bild ausgesucht und dazu geschrieben, was diesen Menschen für uns so besonders macht und woher wir ihn kennen. Insgesamt haben wir ungefähr 23.000 Euro für die Hochzeit ausgegeben, aber es hat sich total gelohnt. Der Tag war für uns einfach perfekt. Wir haben auch direkt im Schloss übernachtet, genauso wie unsere engsten Freunde und Verwandten. Das hat aber jeder selbst bezahlt.“

Die Kosten im Überblick:

Location inklusive Essen, Getränke und Deko: 16.000 Euro

Fotograf: 2000 Euro

Outfit Braut: 2000 Euro

Outfit Bräutigam: 1000 Euro

DJ: 1000 Euro

Jazzband: 600 Euro

Blumen: 130 Euro

Traubogen: 100 Euro

Gäste-Broschüre: 90 Euro

Kinder-Spielzeug: 50 Euro

Schaumstoff-Partyleuchten: 40 Euro

Süßigkeiten: 20 Euro

Luftballons: 20 Euro

Gästebuch: 10 Euro

Auch vier weitere Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel sie für ihre Hochzeit bezahlt haben. Ihre Protokolle finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende