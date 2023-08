Transmann aus NRW: „Bei solchen Aussagen wird mir schlecht“

Einfach beim Standesamt den Geschlechtseintrag und den Namen ändern: Die Bundesregierung will das möglich machen. Für Betroffene eine große Erleichterung. Kritik gibt es trotzdem.

Freie Wahl des Geschlechts: Kabinett will leichtere Änderung beschließen

Essen. Brix Schaumburg aus NRW ist der erste geoutete trans Schauspieler in Deutschland. Wie er über das neue Selbstbestimmungsgesetz denkt.

Die Bundesregierung hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht: das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Es soll die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens für trans und nicht-binäre Menschen erleichtern. Bisher müssen sie sich dafür zwei psychiatrischen Begutachten unterziehen. Entscheiden muss dann ein Gericht. Festgeschrieben sind diese Regelungen im Transsexuellengesetz, das 1981 in Kraft getreten ist – und vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig befunden wurde. Doch auch das geplante Selbstbestimmungsgesetz ist nicht unumstritten.

Wir haben vier Betroffene aus dem Ruhrgebiet gefragt, wie sie den Plan der Regierung finden. Hier erzählt Brix Schaumburg aus Hattingen, der erste geoutete trans Schauspieler Deutschlands, warum er sich noch nicht wirklich traut, sich über das Selbstbestimmungsgesetz zu freuen:

„,Wie befriedigen Sie sich selbst?‘, ,Welches Sexualverhalten haben Ihre Eltern‘, ,Welche Unterwäsche tragen Sie?‘: Als ich 2013 meinen Namen- und Geschlechtseintrag über das Transsexuellengesetz habe ändern lassen, musste ich mich Fragen wie diesen stellen. ,Vor mir sitzt ein gutaussehender, junger Mann mit echt männlichen Hobbys‘: Sätze wie diese wurden dann in meinem Gutachten notiert. Das ganze Verfahren war schrecklich. So schrecklich, dass ich es lange verdrängt habe.

Erst als ich mich auf die Doku ,Ab heute – Der lange Weg zum eigenen Namen‘, die Freunde von mir produziert haben, vorbereitet habe, konnte ich mich wieder erinnern. In der Doku erzähle ich zusammen mit vielen anderen trans Personen von meinen Erfahrungen. Ich bin Deutschlands erster offiziell geouteter trans Schauspieler.

,Wow, das sieht man dir gar nicht an‘: Diesen Satz höre ich so oft. Seitdem man mir ,nichts mehr ansieht‘, werde ich definitiv anders behandelt. Und weil ich mit einer Frau verheiratet bin, Kind und Hund habe, sagt sowieso keiner mehr was. Im Alltag erfahre ich also kaum Diskriminierung. Das gibt mir auch Kraft, weiter laut zu sein und mich für die Rechte der queeren Community einzusetzen.

Brix Schaumburg aus Hattingen ist Deutschlands erster geouteter trans Schauspieler. Foto: Sven Serkis

In ein paar Wochen werde ich wieder meine Fahrradtour „Queer durchs Land“ starten und von Zürich nach Flensburg radeln. Unterwegs werde ich mit queeren Menschen sprechen und ihre Geschichten auf Instagram erzählen. Mir macht die Tour aber auch Angst. Ob ich überall mit einer Regenbogen-Flagge behangen entlang fahren kann, ohne angefeindet zu werden? Das bezweifle ich. Die Queerfeindlichkeit wächst.

Das jetzt in der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz der Transleidensweg ignoriert wird und stattdessen einige ,warnen‘, dass nun alle wild durch die Gegend laufen würden und ihr Geschlecht ändern lassen, um so in Frauenschutzräume einzudringen: Bei solchen Aussagen wird mir schlecht.

Geht es in der Debatte wirklich noch um die Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz betrifft? Ich habe Angst, dass das Selbstbestimmungsgesetz aufgrund der ganzen Hetze in der Gesellschaft doch noch geändert wird. Bis es wirklich in Kraft getreten ist, traue ich mich nicht, mich über das Selbstbestimmungsgesetz zu freuen.“

