Topthemen: Stress, Sklaven und das Beste aus 80er und 90ern

Kleine Zeitreise im E-Paper am Sonntag: Sklavenhändler im Sauerland, die Anfänge der Kreuzfahrt, Hip-Hop ausm Pott und die Kim Wilde von Bottrop.

Der Sklavenhändler aus dem Sauerland... Als großzügigen Gönner ehrte man Friedrich von Romberg (1729-1819) im sauerländischen Hemer weit über den Tod hinaus. Noch immer ist eine Straße nach ihm benannt. Sein grausamer Menschenhandel wird nicht erwähnt – bis heute. Die digitale Sonntagszeitung geht auf Spurensuche.

Watt willze mehr? Bottrop in den 80er Jahren – ein Lebensgefühl. In der Heimat. Und die hatte ihre eigene Musik und Sprache: „Jupp Pütta“ war eine Schallplatte von Siebtklässlern, die es sogar ins Fernsehen und in die Bravo geschafft hat. Mit „1000 Worte Bottropisch“ erschufen sie im Deutschunterricht ein noch heute gängiges Standardwerk der Reviersprache. Wir haben die Schulmädchen von damals aufgespürt und verraten, was sie heute machen und über damals denken.

Das Traumschiff des Kaiserreichs: Vor 130 Jahren brach der deutsche Schnelldampfer „Augusta Victoria“ zu einer großen Mittelmeerrundfahrt auf. Die Reise gilt als Geburtsstunde der modernen Kreuzfahrt. Der Bochumer Historiker Christian Bunnenberg hat die Geschichte der Fahrt erforscht.

Die Gurke gegen verdreckte Töpfe! Leonie Eißele und Niklas Heinzerling aus Neuss wollen mit dem Spülschwamm „Le Gurque“ dem Plastikmüll den Kampf ansagen. Ihr Produkt besteht aus getrockneter Luffa, einer Kürbisart, die sie in Deutschland kultivieren. Aus unserer Sonntags-Serie „Ich mach mein Ding!“

Filmplakat: RAG aus Herne in „We Almost Lost Bochum“ Foto: HO

Viel POTTenzial – wenig Zukunft: RAG, eine zerbrochene Hip-Hop-Legende aus dem Revier, die sogar Marteria und Jan Delay inspiriert hat. Jetzt beschäftigt sich eine Dokumentation mit den Rappern, die schon bald auf BlueRay erscheint.

Exklusiv: Die Grünen haben ein Papier zur inneren Sicherheit aufgelegt. Darin geht es vor allem um die Forderung an Innenminister Horst Seehofer, mehr gegen den Femizid zu tun. Hintergrund: In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Mann/Partner/ExPartner oder Möchtegern-Partner getötet!

Frankreichs neuer Aufschrei: Nach einem Fall von Missbrauch in einer der führenden Familien – Oberhaupt Bernard Kouchner (81) war Minister und ist Mitgründer von „Ärzte ohne Grenzen“ – offenbaren sich in der Grande Nation immer mehr Opfer von Inzest und sexueller Gewalt.

Corona-Tsunami in Polen: ein hoher Preis für frühe Öffnungen… Die Infektionszahlen haben sich innerhalb weniger Tage verdoppelt, eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Ostdeutsche Bundesländer wollen nun das Grenzregime verschärfen.

China setzt auf das „sichere, saubere“ Atom: Zehn Jahre nach Fukushima gibt der Volkskongress grünes Licht für einen zügigen Ausbau der Kernkraft. Der Ausland-Wirtschaftsreport.

„Muss ich wirklich Wäsche waschen?“: Golden-Globe-Preisträgerin Tracee Ellis Ross kämpft mit der US-Comedyserie „Black-ish“ für ein modernes Frauenbild (ab 23.2. auf Disney+ Star). Das Interview.

Ein Stückchen Schweiz in den Rocky Mountains: In den beiden beschaulichen Städtchen Ouray und Silverton in Colorado trifft der Charme des Wilden Westens auf ein alpines Panorama.

Mondänes Design mit Stern: Diese vornehmen Formen! Vor 60 Jahren machten sie aus dem Mercedes S-Klasse Coupé und dem Cabrio (W 111/112) zwei der kostbarsten automobilen Skulpturen der Geschichte.

Der große Frühjahrsputz-Ratgeber: An die Scheiben, fertig, los! Im Frühling kommt man nicht daran vorbei… Jeder Blick aus dem Fenster ruft nach Reinigung vom Winterdreck. Profis verraten ihre Tricks – und warum man auf Spülmittel anstatt Glasreiniger setzen sollte.

Ein Stern für die Firma, vier für den Chef: Auf Online-Plattformen können Beschäftigte ihre Arbeitgeber bewerten. Doch wie glaubwürdig sind die Angaben?

Der ungewöhnliche Brocken aus dem All: Ein Sammler entdeckt einen 4,6 Milliarden Jahre alten Meteorit. Er vermittelt Wissen über die Frühgeschichte des Sonnensystems.

Vorm Herzinfarkt weglaufen: Viele Menschen mit Herzbeschwerden reagieren empfindlich auf Wetterveränderungen. Einige davon lassen ihr Herz im Kampf um die Gesundheit allein. Ein großer Fehler! Dazu: Finden Sie heraus, was Sie über Stress wissen…

Plus: die Fußball-Bundesliga aktuell mit dem BVB gegen Hertha BSC und Schalke 04 in Wolfsburg auf insgesamt sieben Seiten Sport.

Das alles und noch viel mehr – jetzt kostenlos und unverbindlich für zwei Monate (acht Ausgaben, keine Kündigung erforderlich!) bestellen: die digitale Sonntagszeitung. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG