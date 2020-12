Topthemen: Serienmörder und Schneekanonen, Sams und Schalke

Gerichtsreporterleben - und sterben: Wir wickeln einen alten Fall auf, „das Monster vom Niederrhein“, und erklären unsere Faszination für wahre Verbrechen – in Ihrer digitalen Sonntagszeitung.

Wir blicken tief in die Seele eines Serienmörders – und schaudern vor uns selbst: in der digitalen Sonntagszeitung. Und wegen Schalke natürlich.

Sechs Menschen hat Kurt-Friedhelm Steinwegs ermordet und zerstückelt. Sein erstes Opfer hatte der geistig behinderte Mann schon als Teenager auf dem Gewissen. Knapp zehn Jahre lang gelang es der Polizei nicht, die „Bestie vom Niederrhein“ zu fassen. Die digitale Sonntagszeitung erzählt den spannenden Kriminalfall um den unbekannte Serienmörder aus Viersen – und wieso uns wahre Verbrechen so faszinieren... Die ganze Geschichte ab Montag auch als Podcast auf der-gerichtsreporter.de – oder überall, wo es Podcasts gibt.

Geburtstag und Autobiografie: Sams-Erfinder Paul Maar. Foto: Uwe Anspach / dpa

Die Lifte schaukeln im Wind, die Schneekanonen stehen still und die vielen Hotels und Restaurants sind wie leergefegt. Corona hat das Sauerland zum Stillstand gebracht. Was das für die Wintersportregion bedeutet, erzählt unser Wirtschaftsexperte.

Happy Samsday am Sonntag! Am Sonntag wird Sams-Erfinder Paul Maar 83 Jahre alt! Zu seinem Geburtstag beschenkt er uns mit seiner spannenden Autobiografie, die wir vorstellen. „Wie alles kam“ ist, weil der Blick eines Bücherwurms und Stubenhockers mit großer Nachdenklichkeit zurück, der Roman seiner Kindheit.

Der Siegeszug der Mehrwegschüssel: Mit ihrem Start-up „Vytal“ wollen die beiden Kölner Tim Breker (33) und Sven Witthöft (31) dem Verpackungsmüll in der Gastronomie den Kampf ansagen. Wie das Mehrwegsystem nun auch im Ausland ankommen soll, zeigt unser neuer Teil der Serie „Ich mach mein Ding“.

Königsblaue Stoßgebete – kann der liebe Gott Schalke noch retten? Ein Ort des Glaubens an ungewöhnlicher Stelle: Die ökumenische Kapelle in der Arena ist keine Zauberbude. Und Pfarrer Ernst-Martin Barth bittet auch nicht um göttlichen Beistand für den Klassenerhalt der Knappen.

Callejon zwischen Charts und Kunst

Istanbuls Oberbürgermeister fleht: „Ich bitte die Regierung: Tut etwas!“ Die Türkei meldet neue Corona-Negativrekorde. Derr OB fordert den totalen Lockdown. Auch Mediziner rufen nach schärferen Beschränkungen, um die rasante Ausbreitung des Virus zu bremsen. Aber Staatschef Recep Tayyip Erdogan zögert. Er will die Wirtschaft nicht abwürgen.

Kleidung, Kunst und Krachmusik: Bastian Sobtzick ist der Tausendsassa der Kreativ-Szene, mit seiner Band Callejon erklimmt er die Charts, seine Kunst schmückt Alben von Superstars – und nun entwirft der Düsseldorfer auch noch Kleidung.

Nichts geht mehr im Sauerland: Ein schneebedeckter Ast am kahlen Asten bei Winterberg. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Haribo gar nicht froh. Mit Gummibärchen hat das Familienunternehmen aus Bonn, das nun 100 wird, die Welt erobert. Im Jubiläumsjahr droht aber Ärger.

Popstar, Dschungelkönig, Schlagersänger - jetzt ist sein Weihnachtsalbum „Lass es glitzern“ erschienen: Ross Antony ist ein Allrounder. Nur der Brexit bringt ihn aus der Fassung. „Ich bin froh, jetzt Deutscher zu sein.“

Reiseträume von Urlaub mitten in der Pampa: Uruguay war dank Strandleben, Kolonialarchitektur und Gauchokultur zum angesagten Reiseziel geworden. In der Corona-Pandemie punktet das in der südamerikanischen Steppenregion gelegene Land mit politischer Stabilität.

Leitstern des Luxussegments: Seit den Anfängen der Automobilität setzt Mercedes-Benz Maßstäbe. Und wenn eine neue S-Klasse auf den Markt kommt, soll damit auch immer das vermutlich beste Auto der Welt neu erfunden werden. Ein Fahrzeug, das keinen unberührt lässt.

Die große Unordnung verhindern: In vielen Haushalten stapeln sich die Wäscheberge, dabei könnten die Klamotten doch immer sofort weggeräumt werden.

Eine Weiterbildung als Karrieresprungbrett: Den Meister kennen viele. Aber auch die Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker kann ein Weg nach der Ausbildung sein.

Wasser ist nicht gleich Wasser! So lange wie möglich jung aussehen und gesund leben. Das wünschen sich viele. Beides hängt von einem gesunden Lebensstil, aber auch vom konsumierten Wasser ab – unsere Gesundheitsseite.

Auf unserer Wissensseite: Schöne Lebensmittel können uns in die Irre führen. Eine Studie zeigt: Empfinden wir Nahrungsmittel als optisch ansprechend, halten wir sie für gesünder – und zahlen auch mehr dafür.

Und im Sport gibt‘s auf sieben Seiten nicht nur Fußball-Bundesliga mit Borussia Dortmund aktuell, sondern zur jahresendzeitlichen Kontemplation auch die WM im Skifliegen.

Das alles und noch mehr, wie die Kinderseite „Checky“ und natürlich alle Up-Dates zur Corona-Krise, in der digitalen Sonntagszeitung. Jetzt unverbindlich, ohne kündigen zu müssen, und kostenlos testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG