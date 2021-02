Topthemen: Pedalen-Pannen, Wrestling, Diäten und Depression

Nur E.T. braucht keine ausgebauten Radwege… Welche Pläne Pannen haben – unsere Titelgeschichte in Ihrer digitalen Sonntagszeitung. Und den Klassiker von Steven Spielberg gibt’s im Verleih bei Universal Pictures.

Wer solche Radwege hat wie wir, kann seinen Drahtesel einmotten… Außerdem im E-Paper: viel Prominenz von Alice Cooper bis Arnold Schwarzenegger.

Fahrradfahren ist in der Corona-Krise zum Trend geworden. Mit dem Ausbau von Radinfrastruktur kommt Nordrhein-Westfalen trotz des Booms aber kaum hinterher, kritisiert der Radlobbyclub ADFC – und auch der kühne Radschnellweg Ruhr hat einen Platten in der Planung.

Die Stühle bleiben oben… Warten auf das Ende des Lockdowns. Eine Reportage über das Leben von Gastgebern im Sauerland zur Coronazeit.

Migranten-Pulverfass Gran Canaria

Er hat Tim Wiese fit für den Ring gemacht: Walter Hahn gehört zu den besten Wrestlern der Welt. Sesshaft geworden ist der gebürtige Wiener in der Region. Und neben den Kämpfen hat er auch noch eine zweite Leidenschaft – den FC Schalke 04. In dessen großer Vereinskrise ist der 33-Jährige nun sogar Vereinsmitglied bei den Knappen geworden, weiß Patrick Friedland zu berichten.

Mission Klangperfektion“ als Lebensaufgabe: Rainer Neuwirth setzt in seinem Bottroper Tonstudio aufs klassische Tonband, eine „Nische für Musikgourmets mit dem nötigen finanziellen Hintergrund“. Tobias Appelt hat den Musiker getroffen.

Alice Cooper: Rockbands sind heute wieder Outlaws – jetzt hat der Schockrocker sein neues Album herausgebracht. Er hat es seiner Geburtsstadt gewidmet und „Detroit Stories“ genannt. Im sehr perönlichen Gespräch erzählt der 73-Jährige, dass er daheim ein Softie ist, vor allem mit seinen vier Enkelkindern, und warum er Mitleid mit den Kollegen von KISS hat.

Migranten-Pulverfass Gran Canaria! Die Stimmung droht zu kippen, rechtsradikale Bürgerwehren jagen Einwanderer.

Stühle hoch, Kopf hoch! Das Sauerland und seine Beherbungsbetriebe sehnen sich dem Ende des Lockdowns entgegen – eine Fotoreportage. Foto: Roman Schauerte

„Menschen, die sparen müssen, kaufen nicht online“: Was die Corona-Einschränkungen für sein Unternehmen und die Kunden bedeuten, erklärt Patrick Zahn, Chef des Textildiscounters KiK. „Null Komma Null Euro staatliche Hilfe bekommen, auch keine Steuererstattung.“

Promis für Impfen! Arnold Schwarzenegger, Sean Penn, Jane Fonda, Anthony Hopkins, Komiker Steve Martin, Country-Sängerin Loretta Lynn, Musiker Tony Bennett, die Schauspieler Patrick Stewart, Samuel Jackson, Harrison Ford, Billy Crystal und Jeff Goldblum, Beach-Boys-Musiker Brian Wilson sowie Ex-Model Christie Brinkley: Die Corona-Pandemie hat auch das Leben vieler Stars durcheinander gebracht. Mit der Impfung sehen einige jetzt endlich wieder „Licht am Ende des Tunnels“ und nutzen ihre Prominenz, andere Menschen zum Impfen aufzufordern. Einige wenige zeigen sich allerdings skeptisch.

Man ist, was man isst! Die östliche Weisheit besagt: „Gott schuf das Essen und der Teufel den Koch.“ Dazu auf unserer Gesundheitsseite noch ein Quiz über Diäten.

Für Mieter: Wenn Bohrlöcher im Nachhinein für mächtig Ärger sorgen… In der Wohnung möchten viele gerne Gegenstände an der Wand fixieren – beim Auszug kann das aber Probleme machen...

Auch interessant: Wer an einer Depression erkrankt und sich nach einer Auszeit bereit fühlt, wieder zu arbeiten, sollte dies gut vorbereiten. Denn es ist ein langer Weg zurück in den Alltag.

Supercool: Action mit Vollgas! Verfolgungsjagden, Stunts, Kräftemessen mit PS – Autos beschleunigten schon manchen Film ungeheuerlich und abenteuerlich.

Oh, dem Golfstrom geht die Kraft aus! Forscher beobachten eine Abschwächung des Systems. Das wird wohl spürbare Wetter-Folgen in vielen Regionen der Erde haben...

Valerie Niehaus – von ihren ersten Gehversuchen in der einstigen ARD-Daily „Verbotene Liebe“ über Satire-Formate wie die „heute-show“ (ZDF) reicht die Bandbreite der 46-jährigen Emsdettenerin – spielt im ZDF-Herzkino eine Frau, die nach langer Ehe zwischen zwei Männern steht: „Nächste Ausfahrt Glück“.

Auf dem Kammweg durchs Labyrinth der Buchten: Die Marlborough Sounds auf Neuseelands Südinsel sind ein bildschönes Labyrinth aus Meeresarmen. Zwischen pazifischen Fjorden lädt der Queen Charlotte Track zu einer Fahrradreise durch die Natur ein – unsere Reiseträume.

