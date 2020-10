Themen: Lack und lecker, Kinder und Corona, extra und breit

Foto: foodandmore via www.imago-images.de / imago images/Panthermedia

Geschenk der Natur, nicht nur an Halloween: Der Kürbis als Heilkraft

Lack auf der Kommode, Lack am Körper, und Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs

Hilfe, ich will mein Leben zurück! „Zeit für mich selbst?“ Das fehlt den meisten Müttern. Doch woher nehmen? Mit Corona wurde das dank Homeschooling und Co. noch schwerer. Ein Mama-Mutmacher! Mit 10 Tipps, was Väter tun können… Das Titelthema in der neuen digitalen Sonntagszeitung!

Peitsche in der Politik

Korsage statt Kostüm: Yulia Vershinina ist Lokalpolitikerin für „die Partei“ im Neusser Stadtrat, Fetischmodel und Domina. Die 33-Jährige will mit Vorurteilen über Sexarbeiter:innen und Frauen in der Politik aufräumen – vielleicht sogar in Lack und Leder als „Vivian Vaine“. Toniebox- Die Erfolgsstory von zwei Papas aus Düsseldorf

Auf Ex! Extrabreit aus Hagen mit der Hymne auf den Pott – in der digitalen Sonntagszeitung im Interview. Foto: Extrabreit

Kunst vom anderen Stern: Leon Löwentraut begann mit sieben Jahren zu malen. Heute zählt der 22-Jährige zu den kommerziell erfolgreichen deutschen Künstlern. Kunstexperten lehnen seine Bilder größtenteils ab, weil er nur andere Künstler kopiere. Ein Atelier-Besuch.

App in den 4-Minuten-Urlaub: 7 Minuten Gedankenlosigkeit – von der Idee zum Geschäftserfolg: Zwei Jungs aus Dortmund und Witten machen in Berlin ihr Ding – und verdienen Geld mit einer Meditations-App für Smartphone-Nutzer.

Die Fressen aus dem Pott: Mit der gleichnamigen Hymne auf das Ruhrgebiet melden sich Extrabreit aus Hagen zurück mit einer. Sänger Kai Havaii spricht im Interview über Heimat und Hoffnung.

Künstler Leon Löwentraut (22) polarisiert in der etablierten Kunstwelt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Der zweite Teil unseres etwas anderen, weil gesundheitsorientierten Halloween-Specials: Kürbis und Honig – zwei Geschenke der Natur kombinieren und von Heilkräften profitieren. Und unser Persönlichkeitstest ist diesmal eine Zeitreise: Welcher Teenager-Typ waren Sie? Was war Ihnen damals doch noch so wichtig: Lernen, Freunde, Beziehungen – oder wollten Sie so schnell wie möglich erwachsen und selbstständig werden?

Die Kinderseite ist wieder eine Fragestunde: Was tut ihr, wollen wir wissen, gegen den Müll in eurer Umwelt. Und als heiteres Beruferaten: Wusstet ihr, dass bei der Feuerwehr auch Kinder mitmachen können?

Vor der US-Wahl: Jill Biden und Melania Trump - die First Ladies im Porträt. Jill Biden etwa hat sich im Rampenlicht nie sonderlich wohl gefühlt, auch als Frau des Vizepräsidenten der USA sah sie öffentliche Auftritte eher als Pflicht an, denn als Quell der Freude. Der Promi-Status, den ihre gute Freundin Michelle Obama so würdevoll und inspiriert interpretierte, war ihr immer eher unbehaglich.

Kreuzfahrten trotz Corona – so laufen sie ab: Die ersten Luxusschiffe sind schon wieder auf den Meeren unterwegs. Doch es gelten harte Regeln für Besatzung und Passagiere.

„Wie bitte?“ Wie die Alltagsmaske unsere Kommunikation verändert: Mit einer Maske im Gesicht zu kommunizieren, ist deutlich schwieriger - einfach lauter reden hilft da wenig. Ein paar Worte mehr als sonst schon eher.

Yulia Vershinina ist Lokalpolitikerin und Domina. Für die Partei „Die PARTEI“ in Neuss hat sie einen Sitz im Stadtrat ergattert. Foto: Nikitzo / Nikitzo/Privat

Und natürlich berichten wir aktuell von der Eröffnung – ja, tatsächlich! – des Flughafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“, kurz BER, in Berlin-Schönefeld Nach 140, sorry, nach 14 Jahren Bauzeit…

„Ich habe mir nie etwas gefallen lassen!“ Das ehemalige Bondgirl („Leben und sterben lassen“) Jane Seymour, inzwischen 69, ist jetzt in einer Komödie neben Robert de Niro zu sehen – und war vor zwei jahren sogar noch im Playboy. Das XXL-Interview einer tollen Frau.

Märchenschloss ohne Menschenmassen: Das legendäre Schloss Neuschwanstein des Bayern-Königs Ludwig II. wird zurzeit aufwendig saniert. Einige Innenräume erstrahlen schon wieder in altem Glanz. Ein letzter Besuch vor dem Lockdown.

Der letzte Spießer? Vor 30 Jahren wollte es Ford mit dem letzten Escort, dem CE14, noch mal wissen: Der Kölner Gegenentwurf zum VW Golf war durchaus ambitioniert, doch Kultstatus erlangte er nur als furioser Rallye-Ableger RS Cosworth.

Mit etwas Lack auf Hochglanz: Alte Möbel werden oftmals viel zu schnell ausrangiert. Dabei können Fundstücke vom Flohmarkt, Dachboden oder Sperrmüll schnell wieder glänzen - mit ganz einfachen Tricks.

Sind wir jetzt alle Digital-Nomaden? Digitale Nomaden bereisen als Freiberufler die Welt. Das Konzept klingt auch für Festangestellte verlockend, die jetzt dauerhaft im Homeoffice sind. Also: Rückzug auf die Insel. Kann das klappen?

Plus: sieben Seiten Sport! Alle drei Spitzenteams - Leipzig, Bayern und der BVB - haben am 6. Spieltag Auswärtsaufgaben zu erledigen.

