Themen: Kneipenklappern, Genderwahnsinn und Regenwurmkacke

Superhelden sind unterwegs – in Dinslaken, um die Natur zu retten; aber auch in der Gastro, um unsere Kneipen überleben zu lassen trotz der Pandemie.

Mitten im Leben: Raus aus der Kneipe, rein in die Gender-Party – oder mit den Superhelden vom Niederrhein auf zur Rettung der Erde. Im E-Paper!

Ein Heizpilz kann die Gastronomie nicht retten: So kämpfen die Wirte ums Überleben. Mit den Temperaturen sinken auch die Umsätze der Restaurants und Cafés. Um die befürchtete Pleitewelle zu verhindern, setzen sie auf neuartige Heizwände, alte Pilze und drinnen auf Luftfilteranlagen. Nicht jeder kann sich das leisten, der Verband hofft auf das Land – über eine Branche in Not: die Titelgeschichte in der neuen digitalen Sonntagszeitung.

Von Superhelden fair-führt: Unternehmen, Landwirte und Private engagieren sich am Niederrhein für Umwelt und Nachhaltigkeit. Dank der Initiative „Ach so“ wird halb Dinslaken ganz schön grün.

Gärtner Abdul Darwishi mit den Riesen-Sonnenblumen: In und um Dinslaken blüht die Initiative „Ach so“ für mehr Nachhaltigkeit. Foto: Asgard Dierichs

Es ist ein Mädchen! Gender-Reveal-Partys sind Feiern, wo Eltern das Geschlecht ihres Babys erfahren und mit Freunden teilen – ein Trend aus den USA schwappt zu uns. Wir haben uns auf eine Party in Hagen-Hohenlimburg eingeladen.

Dalimot und seine Dosen: Marten Dalimot macht sein Ding und aus seiner Leidenschaft einen Beruf. Er sprüht für Städte, Unternehmen, Verbände und Privatpersonen Graffiti. In Duisburg haben wir den Künstler getroffen.

Früher war alles früher... Der wahre Fußball versus die Ware Fußball: Irgendetwas stimmt nicht mehr mit unser aller Lieblingssport – und Humor-Dienstleister Arnd Zeigler unternimmt in seinem neuen Buch „Traumfußball – Wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann" den ernsthaften Versuch, es amüsant zu ergründen. Die Sonntagszeitung hat mit dem fußballverrückten Bremer gesprochen.

Anti-Stau-Gebühren und weniger Parkraum: Städte und Gemeinden wollen den Autoverkehr zurückdrängen und die Innenstädte damit wieder lebenswerter gestalten. Mit einer Abgabe von sechs Euro soll der dichte City-Verkehr bekämpft werden, schlägt das ifo-Institut vor.

Der Graffitikünstler Marten Dalimot vor einem von ihm gestalteten Kiosk in Duisburg. Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag wird im Jahr 2020 rund um den Erdball gefeiert. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Kampf um die Riesen-Eukalypten: Der Waffenstillstand im tasmanischen Waldkrieg – dem „Forest War“ – hat Risse bekommen. Erneut sind wertvolle alte Wälder in Gefahr, abgeholzt zu werden. Doch Umweltschützer wehren sich.

Der Diplomator! Mit breiter Brust: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tritt immer unverhohlener als der einzige Leader Europas auf.

Schindlers Memoiren: Der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler hat ein Besuch geschrieben, eine Art Abrechnung mit der Politik, es ist eine Streitschrift für mehr Sicherheit. Nach seiner Ansicht zeigt die Corona-Krise „eine breite Akzeptanz für eine Einschränkung von persönlichen Freiheiten – zugunsten der Sicherheit.“ Im Zweifel: weniger Freiheit, mehr Sicherheit.

Auf unserer Kinderseite „Checky“ wollen wir wissen, ob der Nachwuchs eigentlich noch klassisch Fernseh guckt oder auch streamt wie die Großen? Und es gibt praktische Tipps, wie man einen Kasten für Komposthaufen selbst bauen kann. Warum? Weil das eine richtige eigene Fabrik für Erde ist und ihr mit Regenwurmkacke experimentieren könnt.

Wollten wir nicht schon immer wissen, wie gesund leben geht? Das Geheimnis zum Schutz und zur Erhaltung der Gesundheit liegt in einer Lebensweise und Lebensphilosophie, die im Einklang mit der Natur steht. Dazu passend unser großer Persönlichkeitstest: Haben Sie Angst vorm Alter?

Nicht totzukriegen! In immer weniger Haushalten finden sich noch Festnetztelefone. Ihren Platz hat oft das Smartphone als universelle Kommunikationsplattform eingenommen. Doch im Homeoffice erlebt der Hausanschluss ein Revival.

Bühne, Buch, Ball: Arnd Zeigler – und im Interview am Sonntag. Foto: PR

Was tun mit Elektrogeräten bei Blitzeinschlag? Bei einem ordentlichen Gewitter kracht und blitzt es gewaltig. Ein Blitzeinschlag kann leicht Überspannungen auslösen und elektronische Geräte beschädigen. Gibt es dagegen Schutz?

Mit GPS-Sender gegen Schildkröten-Wilderer! Die Panzertiere sind bedroht, auch weil ihre Eier gestohlen und gehandelt werden. Forscher ermitteln nun – mithilfe von Ei-Attrappen…

Der Preis der Perfektion: Schlichte Eleganz und etwas Futurismus als Kontrapunkt zur Heckflossenmode von Mercedes & Co: Vor 60 Jahren brachte Lancia den Flavia auf dem Markt. Bis heute zählt er zu Italiens fast vergessenen automobilen Kunstwerken.

Aufregende Architektur in allen Formen: Maurischer Stil, Brutalismus und Moderne: Wer glaubt, in Georgien empfangen einen nur Plattenbauten aus Sowjetzeiten, der irrt gewaltig. Das Land zwischen Europa und Asien bietet eine enorme Vielfalt architektonischer Denkmäler.

„Nicolas und ich sind wie Mond und Sonne“: Carla Bruni erzählt im Interview über ihre Ehe mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Sarkozy.

„Nicolas und ich sind wie Mond und Sonne“, sagt Carla Bruni über ihren Mann, den ehemaligen französischen Staatspräsidenten Sarkozy. Foto: Anadolu Agency / Getty Images

Wenn sich die Profis von Borussia Mönchengladbach auf ein Spiel vorbereiten, kommt auch Melf Carstensen eine wichtige Rolle zu. Ihm geht es zwar auch um Fußball, allerdings nicht direkt. Denn er beschäftigt sich vor allem mit Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten. Carstensen, 31 Jahre alt, ist Ernährungsberater des Bundesligisten vom Niederrhein.

Dazu weitere fünf Seiten Sport aktuell, natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League und alles zum Eifel-Grand Prix in der Formel 1 und Mick Schumacher auf dem Nürburgring.

