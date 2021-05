Themen: Instagram-Wahnsinn, Grünen-Doppel und Gangsta-Rapper

Lebensmüde, wer hier posiert – und verboten sowieso… Der Instagram-Wahnsinn macht aber vor Naturschutzgebieten – wie hier am Königsbach-Wasserfall bei Schönau am Königssee – nicht Halt. Unsere digitale Sonntagszeitung prangert das an.

Grüner, härter, weiter: Die Grünen wollen auch in NRW an Profil gewinnen – außerdem im E-Paper: Schicksalsjahre einer Hernerin. Und vieles mehr!

Ihre Ampel steht auf Grün: Weiblich, jung, machthungrig - Verena Schäffer und Josefine Paul wollen als neue Doppelspitze der Grünen in NRW durchstarten. Sie konkurrieren mit Laschets CDU um den Platz an der Sonne. Wir stellen die beiden vor in der digitalen Sonntagsausgabe – dem E-Paper Ihrer Zeitung.

Harte Beats für böse Jungs: Musikproduzent YT aus Dortmund kreiert den Sound für bekannte Gangsta-Rapper. Das Revier ist eine Hochburg des Sprechgesangs, verrät er im Interview.

Ein Leben unter Götzen: Der Dortmunder Ulrich Kortmann war viel unterwegs in der Welt. Heute handelt er in seiner Galerie mit Kunst- und Kulturgegenständen von Einheimischen aus Ozeanien. Wir haben den Globetrotter besucht.

Frei-zeit, Frei-hei-zeit, ist das Einzige was zählt: Pia Neweling gehört seit März 2020 das Portal „Reviererlebnisse“. Corona brachte das Geschäft zum Erliegen. Doch die junge Hernerin blieb gelassen – schließlich musste sie im Leben schon härtere Schicksalsschläge verarbeiten. Aus unserer Serie: „Ich mach mein Ding!“

Pia Neweling vor der Akademie Mont-Cenis in Herne. Sie hat das Portal "Reviererlebnisse" übernommen. Wer auf dem Skywalk in Dortmund wandern oder in einem Duisburger Hochöfen klettern will, ist bei ihr richtig. Aus der Serie "Ich mach mein Ding". Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Adoptivtochter von Woody Allen gibt ihr Literaturdebüt: Bislang sorgte Dylan Farrow mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Adoptivvater für Schlagzeilen. Ihr Science-Fiction-Buch für junge Leser hat nur auf den ersten Blick wenig mit Farrows Familie zu tun.

Traumbuchten, wilde Schluchten, schroffe Gipfel – unterwegs mit dem Mietwagen auf den Straßen Montenegros: Podgorica bietet sich wegen seines Flughafens als Startpunkt für eine Rundreise durch das kleine Land an der Adria an. Ein abwechslungsreicher Trip.

Wie sich Merkels Lieblingsinsel auf die Rückkehr des Tourismus vorbereitet: Vor der Pandemie war die Kanzlerin Dauergast auf Ischia – nun hofft die Insel, mit einem Non-Covid-Konzept deutsche Urlauber zurückzulocken.

Selfie-Verbot im Nationalpark: Posts in den sozialen Medien haben den früher unberührten Ort bekannt gemacht: Der Königsbachfall mit seinen Natur-Pools lockt immer mehr Instagrammer aus aller Welt. Nun will der Nationalpark Berchtesgaden die Notbremse ziehen – und das Gebiet dicht machen. Nicht unumstritten…

Wie sehr der Mensch die Natur verändert: Nach der Analyse fossiler Pollenproben – Forscher sehen einen kompletten Wandel der Ökosysteme, der sich weiter beschleunigt.

Die neue Corona-Welle trifft Südamerika hart: Argentinien befindet sich im totalen Lockdown – auch in anderen Staaten Lateinamerikas vernichtet Corona Leben und Existenzen.

Was muss ich mitbringen, um bei Apple zu arbeiten? Der Konzern investiert in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro in ein neues Forschungszentrum in Deutschland und bekennt sich mitten in der Corona-Krise zum stationären Einzelhandel. In dieser Woche hat der US-Gigant seine bislang größte Filiale mitten in Rom eröffnet. Was der Konzern von seinen Mitarbeitern erwartet und wie er sich die Zukunft des Einzelhandels vorstellt, erzählt uns die mächtigste Frau bei Apple, Personalvorständin Deirdre O’Brien.

Harnsäurewerte beachten! Weniger ist mehr, der bekannte Ausspruch, dessen wahrer Schöpfer unbekannt ist, könnte dem Maß an verzehrten Essenmengen und ihrer Auswahl zugeschrieben werden. Außerdem auf unserer Gesundheitsseite: Kopfschmerzen – die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Wie viel wissen Sie über Kopfschmerzen, um angemessen auf Ihre Symptome reagieren zu können?

Die erste Zeit mit dem Kind planen: Die Regelungen zum Thema Elternzeit und Elterngeld sind kompliziert. Doch es lohnt sich, in das Thema einzusteigen.

Gern auch mal der Härtetest! Die Schauspielerin Zoe Moore ist am Sonntagabend im „Herzkino“ zu sehen. Doch ihr liegt nicht nur die sanfte Schiene.

Ein kleiner Großer: Längst zählt die C-Klasse zu den volumenstärksten Baureihen von Mercedes-Benz. Doch bei ihrer Einführung vor gut 40 Jahren wurde sie noch belächelt.

Alles sicher im Hausnetz? Smarthome-Geräte erleichtern das Leben in den eigenen vier Wänden. Doch stellt die ständige Verbindung ins Internet auch eine große Sicherheitslücke dar…

Nach der Fußball-Bundesliga ist vor der Champions League… Alles aktuell vom Samstagabend zwischen Manchester City und Chelsea frisch für den Sonntag – auf wieder sechs Seiten Sport.

