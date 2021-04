Themen: Alles voll verstrahlt – von Tschernobyl bis Schalke

Wir sind King, klar! Aber: Wann liegen wir uns endlich wieder in den Armen? Vorher richten wir uns halt noch ein wenig häuslich ein, mit Kunst und Para, Fernsehen und Fußball, hilft ja nichts – und natürlich mit der digitalen Sonntagszeitung.

Wer will sich mal so richtig alt fühlen? Tschernobyl, der Super-GAU, ist nun schon 35 Jahre her – und wirkt bis heute. Ein Topthema im E-Paper!

26. April 1986, die Kernreaktor-Katastrophe von Tschernobyl! Eine Woche später werden in einer rheinischen Stadt und am Kernreaktor im Ruhrgebiet Menschen zusätzlicher Radioaktivität ausgesetzt. Hat das ihre Gesundheit gefährdet? Vertuschungen, Ablenkungsmanöver, geheime Akten – auch 35 Jahre nach dem Super-GAU führen noch Spuren bis vor unsere Haustür: nach Bonn, Hamm, Düsseldorf. Eine Chronologie.

Kunstwerke in den eigenen vier Wänden erleben, bevor man sie überhaupt erworben hat? Ganz einfach geht das mit Augmented Reality (AR) und der neuen „ARt App“, mit der Kaufinteressierte Kunst probeweise an ihren Bestimmungsort projizieren können. Aus dem Start-up Kunstkaufhaus in Dortmund; für unsere Serie „Ich mach mein Ding“.

Der Arzt, der aus der Kälte kam: Orthopäde Sven Authorsen aus Heiligenhaus ist ehemaliger Meister im Eiskunstlauf und jetzt Mannschaftsarzt des deutschen Teams. Hier berichtet er von einer Weltmeisterschaft, die ganz anders war als alle vorherigen – auch mit Block auf die nahenden Olympischen Spiele.

Von den Machern von 4 Blocks: Jobel Mokonzi (22) ist in Angola geboren, lebt heute in Essen – und hat eine der Hauptrollen in der neuen TNT-Serie „Para – Wir sind King“. Wir haben sie getroffen.

Die Schauspielerin Jobel Mokonzi (22) spielt in der neuen Serie der „4Blocks"-Macher, „Para – Wir sind King“, mit. Vorher haben wir sie exklusiv zum Interview in Essen getroffen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wie der Nahverkehr das Klima retten soll: Mit clever vernetzten Angeboten könnte ein guter Teil des Autoverkehrs überflüssig werden. Die Entwicklung gewinnt an Schwung. Davon profitieren vor allem Randgebiete der Großstädte.

Corona und Langzeitarbeitslose. Fast die Hälfte der Arbeitslosen in Deutschland bleibt mindestens vier Jahre ohne Job. Was schon vor Corona ein Problem war, verschärft sich in der Pandemie zusätzlich. Die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt weiter zu. Mit allen Zahlen!

Erdogan bekommt Corona nicht in den Griff: Die Infektionszahlen in der Türkei steigen rasant, Staatschef Recep Tayyip Erdogan gerät in die Defensive.

Die emotionale Kraft des Pianissimo: Der Düsseldorfer Thomas Kessler arbeitet als Komponist, Produzent, Pianist und Klangforscher im Bereich der intuitiv komponierten Musik. Am 30. April erscheint sein neues Album „Piano Lullabies“.

Warum uns Töne guttun? Die Gesundheitsseite weiß: Musik reduziert Stress, verbessert die Laune, weckt positive Emotionen, macht glücklich. Dazu das Psychotest: Checken Sie, wie hoch Ihr Stress-Level ist! Sind Sie schon Corona müde und steht Ihnen alles bis zum Hals oder kommen Sie mit der Situation ziemlich gut klar? Punkte zählen und nachlesen…

Paris erstickt im Dreck! Das Image der französischen Hauptstadt als pulsierende Weltstadt bekommt Kratzer. Touristen bleiben in der Corona-Krise weg, Läden schließen. Nun kommt noch eine Debatte über Müll und Verwahrlosung hinzu.

Schauspielerin Nicole Heesters (84) geht im Herzkino auf Reisen nach Antwerpen. Privat reist sie durch ihr Wohnzimmer – und lässt sich inspirieren. Die Tochter von Legende Jopie sagt: „Ich schaue gern nach vorne.“

Fernab vom Luxusresort: Vor wenigen Jahren erst hat die Regierung der Malediven für den Tourismus auch Inseln freigegeben, die von Einheimischen bewohnt werden. Seitdem können Reisende das Land im Indischen Ozean besser kennenlernen. Die Inseln der Einheimischen – wie Dhigurah – zeigen es von seiner raueren Seite.

Pferde, Präriebullen und Dramaqueens: Seit Neuestem ist der Fords Mustang als Elektrowagen erhältlich. Ein Auto, das so ikonisch ist, wie das „Model T“, das vor 110 Jahren nach Deutschland kam.

Nur Putzen ist oftmals nicht genug: Flecken, Rost und die ausbleichende Kraft der Sonne hinterlassen ihre Spuren: Garten- und Balkonmöbel brauchen vor dem Saisonstart noch mal ein wenig Pflege.

Es kommt nicht nur auf die Kinder an: Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen – das wünschen sich viele. Bei der Karriereplanung sollte das aber nicht Leitkriterium sein.

50.000 getötete Wale und Delfine: Meeresschützer prangern massive Jagd in europäischen Gewässern an. Fischer betrachten die Tiere als Konkurrenz.

Und wieder sieben Seiten Sport aktuell mit der Fußball-Bundesliga auf der Zielgeraden! Für den BVB geht es in Wolfsburg ums Ganze, Schalke darf ja einmal aussetzen...

Das alles und noch viel mehr jetzt buchen, kostenlos und ganz unverbindlich, ohne kündigen! Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG