Süchtig nach Wettkämpfen: Papa, ich bin schneller als du!

Essen. Unser Autor hat beobachtet: Es gibt zwei Sorten von Kindern – die, die Wettkämpfe hassen. Und die, die sich immer mit jemandem messen wollen.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Vor rund 20 Jahren konnte ich es nicht besonders gut ertragen, wenn man mich „Loser“ nannte – was mein großer Bruder natürlich liebend gerne ausnutzte, um mich zu provozieren. Heute dagegen bin ich jeden Tag ein „Loser“, unzählige Male. Und nehme es mit Fassung. Was bleibt mir für die Aufrechterhaltung meiner mentalen Gesundheit auch übrig? Sollte ich etwa jedes Mal losheulen, wenn Melia mich wieder beim Wettrennen zum Auto, zur Kita, zur Haustür schlägt? Wenn sie wieder einen Wettbewerb daraus macht, wer es am schnellsten schafft, sich im Auto anzuschnallen – oder auch, „wer es am schnellsten schafft, sich NICHT anzuschnallen“.

Welchen Wettbewerb Melia so anstiftet, kommt eben ganz darauf an, wie groß ihre eigenen Chancen sind zu gewinnen, ob ich also meine Hand schon am Gurtschloss habe, oder ob ich erst noch dabei bin, den Autositz von der Frauenposition auf die Männerposition zu stellen.

WOCHENENDE Illustration Familienbande Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Warum der Vater beim Wettrennen immer verliert

Es gibt diese zwei Arten von Kindern: Diejenigen, die sich am liebsten mit anderen messen. Und diejenigen, die Wettkämpfe hassen. So sehr hassen, dass sie sich deswegen sogar weigern, „Mensch ärgere dich nicht“ oder sonstige Brettspiele zu spielen. Dabei ist es völlig egal, ob der Gewinner- oder Verliererstatus vornehmlich mit Glück zu tun hat: Der „Loser“ will man einfach nicht sein. Das kann mein Kinder-Ich besonders gut nachvollziehen. Aber auch mein Sohn, mein kleiner Klon, der kocht, sobald seine Schwester wissen will, wer sich schneller umziehen kann oder flotter die Zähne putzen kann.

Nun, auch meine wettkampfsüchtige Tochter kann nicht sooooo gut verlieren – schließlich handicappe ich mich auch deshalb beim täglichen Wettrennen, damit ich ein glückliches Kind in die Kita bringe. Aber wenn sie beim Brettspiel unvorteilhafte Würfelzahlen hat, dann nimmt Melia es doch mit einer gewissen Lässigkeit. Vielleicht, weil sie verstanden hat, dass es hier doch vor allem um Glück geht – und nicht um wahres Anschnall-Können.

