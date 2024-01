Steig ein! Die schönsten Bus-Rundfahrten an Rhein und Ruhr

Essen. Wer Sehenswürdigkeiten bequem durchs Fenster bestaunen möchte, findet in manchen Bussen das Richtige. Einmal gibt’s sogar echte Krimis dazu...

Es gibt ja Leute, die selbst bei Kälte und Regen gerne zu Fuß Städte besichtigen. Alle anderen, die lieber warme Füße haben, steigen zum Beispiel in den Bus. Wir stellen ein paar der schönsten Routen vor, mit denen man unsere Region erkunden kann. Zugegeben: Für manche Touren muss man noch etwas die Füße still halten, da die Bus-Rundfahrt-Saison erst startet. Aber Füße hochlegen und Vorfreude genießen, ist ja auch schön. Und manche Busse fahren eben doch auch bei Kälte und Regen. Wie zum Beispiel der in Düsseldorf:

Bus-Hüpfen in Düsseldorf

In Düsseldorf fährt der rote Bus der City Tour sogar täglich, vorbei an Kö und Rheinterrasse, an Medienhafen und Kunstakademie. Foto: Maiko33 / Shutterstock / Maiko33

Über die Kö flaniert man natürlich. Und auch die Altstadt schaut man sich am besten per pedes an. Möchte man mehr von Düsseldorf sehen, kann man natürlich in die U-Bahn steigen. Aber mit dem Doppeldecker-Cabrio-Bus ist das noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Keine Bange: Im Winter ist das Dach geschlossen. Und das Schöne beim Hop-on Hop-off Bus ist, dass man nicht eine lange Rundfahrt still sitzen muss, man kann an mehreren Stationen aus- und auch wieder einsteigen – und gelangt so schnell zu den Sehenswürdigkeiten. Etwa zum Medienhafen und Rheinturm, zum Aquazoo und zur Rheinterrasse sowie zur Kunstakademie.

90 Minuten ist der Bus unterwegs. Derzeit fährt er am Wochenende von 10 bis 16 Uhr stündlich, werktags alle zwei Stunden. Start: Königsallee. 24-Stunden-Ticket: 20 €, Kinder (4 - 13 Jahre): 5 €. Über Kopfhörer erfährt man mehr über die Sehenswürdigkeiten. Wer mag: in zehn Sprachen. Einwegkopfhörer gibt’s beim Einstieg vom Fahrer. Fahrplan: www.visitduesseldorf.de

Verbrecherjagd im Ruhrgebiet

„Achtung: Diese Tour ist nicht für Jugendliche unter 18 geeignet“, warnt Tour Service Ruhr vor seiner eigenen Busfahrt. Der Anbieter hat für mehrere Ruhrgebietsstädte besondere Fahrten zusammengestellt unter dem Titel „Die dunkle Seite des Ruhrgebietes“. Es geht um Skandale und Unglücke und spektakuläre Kriminalfälle. In Essen erinnert man etwa an die Entführung von Theo Albrecht, in Bochum folgt man den Spuren des Uni-Phantoms und in Duisburg beleuchtet man die Mafia-Morde. Nach Oberhausen und Mülheim geht es in einer Tour, die stets zwei Stunden lang für Gänsehaut sorgt.

Die Tour mit Start in Mülheim am Stadthallenparkplatz ist für den 3. März ab 16 Uhr geplant (24 €). Weitere Fahrten lassen sich ganzjährig als Gruppe buchen. Weitere Infos: www.tourserviceruhr.de/bus.html

Tour für Gipfelstürmer in Herten

Auf die Halde Hoheward fährt der Bus in Herten, ein echtes Highlight im Ruhrgebiet. Foto: Sandro Fabris / Shutterstock / Sandro Fabris

Die meisten Halden im Ruhrgebiet kann man nur zu Fuß erklimmen – oder mit dem Rad oder dem Segway. Auf die Halde Hoheward mit dem Horizontobservatorium jedoch fährt auch ein Doppeldecker-Cabrio-Bus. Der Ausflug ist Teil einer Rundfahrt durch die Stadt Herten, bei der Fahrgäste der Bergbau-Geschichte lauschen.

Die zweistündige Fahrt am 4. Mai startet am RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Str. 14 auf der Zeche Ewald. Ticket: 22 €, in der ersten Reihe oben zahlt man 32 €. Kinder (6 bis 14 Jahre): 11 €. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos auf dem Schoß mitgenommen werden. hoheward.rvr.ruhr

Mit dem Oldie durch Oberhausen

In Oberhausen geht’s mit dem Oldie-Bus direkt zur Antony-Hütte. Foto: HANDOUT / LVR-Industriemuseum

Andere Städte machen auf modern: Dort düsen Doppeldecker-Cabrios von Sehenswürdigkeit zur Sehenswürdigkeit. Nicht so in Oberhausen. Da hat man sich ganz bewusst für einen Oldie entschieden: Mit einem Linienbus aus den 1980er-Jahren tourt man durch die Ruhrgebietsstadt und erfährt so manches vom Strukturwandel und der Industriekultur. Von der „Neuen Mitte“ geht es begleitet von einem Gästeführer zur Antony-Hütte und zum Schloss Oberhausen über Alt-Oberhausen zurück zum Centro.

Die Saison startet am 18. Mai. Dann kann man jeden Samstag um 14 Uhr einsteigen: Centro: Haltestelle an der Coca-Cola-Oase (am Parkhaus 3), Luise-Albertz-Platz. Tickets gibt’s in den Tourist-Infos im Centro oder am Hauptbahnhof. Erwachsene: 18 €; Kinder (4-14 Jahre): 10 €. Weitere Infos: oberhausen-tourismus.de/de/rundfahrten/stadtrundfahrt-oberhausen.php

3-Seen-Tour mit Schifffahrt

Bei der 3-Seen-Tour geht’s zum Hengsteysee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Jetzt fahr’n wir übern See, übern See, jetzt fahr’n wir übern See. Und zwar über den Harkortsee von Herdecke nach Wetter mit der MS „Friedrich Harkort“. Ja, das ist ein Schiff. Und doch ist diese Tour genau richtig auf dieser Seite. Denn die Schifffahrt ist Teil der 3-Seen-Tour mit dem Bus, bei der auch der Hengsteysee und der Kemnader See angefahren werden. Die Fahrgäste reisen durchs schöne Ruhrtal zwischen Herdecke, Wetter, Witten und Bochum und erfahren etwas über die Geschichte dieser drei Ruhrstau-Seen.

Die Fahrt beginnt um 14.30 Uhr am Kornmarkt in Witten am 18. Mai, 08. Juni, 20. Juli, 17. August. Ticket: 42 €, wer in der ersten Reihe oben im Cabrio-Bus sitzen möchte, zahlt 9 € mehr. Kinder (6 - 14 Jahre): 19 €. Weitere Infos: ruhrgebiet-stadtrundfahrten.de/3-seen-tour

