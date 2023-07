Sommerferien NRW: Tipps für einen Tag am Essener Baldeneysee

Essen. Eine Bootsfahrt machen, Trendsportarten testen und schwimmen: Was den Baldeneysee zum idealen Ausflugsziel für die Sommerferien in NRW macht.

Olaf Blaszyk stellt sich hinter das hölzerne Steuer, vor ihm leuchten Knöpfe in grün und rot. Noch ein kurzer Blick zurück auf das Deck, dann heißt es Leinen los. Seit 2013 ist Blaszyk Schiffsführer der „Weißen Flotte Baldeney“, verbringt seine Arbeitstage auf dem 2,7 Quadratkilometer großen See im Essener Süden. „Es ist der tollste Job der Welt“, sagt er. „Zumindest aus der Sicht der Fahrgäste“.

So entspannt wie seine Arbeit aussieht, sei sie nämlich längst nicht. Während sich die Gäste an diesem sonnigen und warmen Montagvormittag über den erfrischenden Wind freuen, seien die unberechenbaren Windböen für den Kapitän wie Gift.

„Heute haben wir sehr gegen den Wind zu kämpfen. Man muss immer hochkonzentriert sein, um keine Fehler zu machen. Es geht schließlich um die Sicherheit des Fahrgastes. Und gerade jetzt in den Ferien, wenn viele Kinder an Bord sind, kann das schon stressig sein“, sagt er, als das Schiff nach zehn Minuten seinen ersten Halt erreicht: das „Strandbad“.

Seaside Beach am Baldeneysee: Paint-Ball, E-Bikes und Volleyball

Auf dem hellen Sand des „Seaside Beach“ sonnen sich Besucherinnen und Besucher auf beigefarbenen Liegen, wie man sie von schicken Hotels aus dem Sommerurlaub kennt. Wer den freien Tag lieber aktiv verbringt, kann sich auf dem 65.000 Quadratmeter großen Areal zum Beispiel im Beach Volleyball beweisen, mit Bogen und gepolsterten Pfeilen Paint-Ball spielen oder ein E-Bike ausleihen, um den Baldeneysee auf dem 14,7 Rundweg zu entdecken.

Angelegt wurde der Baldeneysee ab 1931 als Wasserreservoir und zur Klärung der damals stark verschmutzen Ruhr. In diesem Jahr feiert er seinen 90. Geburtstag – und ist längst zum beliebten Ausflugsort in der ganzen Region geworden.

Andrea feierte am Bord der „Weißen Flotte“ ihren Geburtstag auf dem Essener Baldeneysee. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

„Egal, von welcher Stelle aus man auf den Baldeneysee blickt, er ist einfach wunderschön“, sagt Hannelore. Die 82-Jährige ist nicht zum ersten Mal an Bord der Weißen Flotte: „Ich wohne hier ganz in der Nähe und komme nur zu gerne hierhin. Der See ist mein Lieblingsort.“

Auf der Bank neben ihr stoßen zwei Freundinnen an. Andrea feiert zusammen mit ihrer besten Freundin Iris ihren Geburtstag. „Wir kommen aus Castrop und haben schon fast alles in der Region abgeklappert, nur die Schiffsfahrt über den See fehlte noch. Danach wollen wir nach Kettwig“, sagt Andrea. Sie ist nicht das einzige Geburtstagskind an Bord: Nicolai wurde zu seinem 12. Geburtstag von seinen Eltern und seiner Schwester Celina mit einem Ausflug nach Essen überrascht. Die Vier aus Düsseldorf genießen die Ruhe auf dem Schiff.

„Weiße Flotte“ ist klimaneutral auf dem Baldeneysee unterwegs

Keine hämmernde Schiffsmaschine, kein miefender Dieselgeruch: Das Schiff fährt voll elektrisch und ist damit laut Betreiber klimaneutral unterwegs. Die Idylle wird nur ab und an von Flugzeugen unterbrochen, die Urlauberinnen und Urlauber Richtung Sonne bringen.

Wer sich hingegen dafür entschieden hat, seinen Urlaub vor der eigenen Haustür zu verbringen, dem bietet der Baldeneysee etliche Möglichkeiten: Das Schiff der „Weißen Flotte“ passiert Segelboote, Kanu-Fahrer und Stand-up-Paddler. Besondere Aufmerksamkeit erregen Sportlerinnen und Sportler, die scheinbar auf dem Wasser schweben.

Wohl einer der schönsten Jobs Essens: Als Schiffsführer verbringt Olaf Blaszyk seine Arbeitstage auf dem Essener Baldeneysee. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Neue Trendsportart: „Wingfoilen“ auf dem Baldeneysee

„Wingfoilen“ heißt die neue Trendsportart, die eine Alternative zum klassischen Windsurfen ist. Die Ausrüstung besteht aus einem aufblasbarem „Wing“, einer Art Segel, das als Antriebt dient und dem „Foilboard“, ein Brett, wie bei fast jeder Wassersportart. Das „Foil“ ist als eine Art Mast am Brett angebracht, mit der richtigen Technik hebt der Wind den Wingfoiler samt Brett aus dem Wasser.

Während die Gäste der „Weißen Flotte“ bei der heutigen Fahrt den Sportlerinnen und Sportlern nur zusehen und dabei ein Stück Kuchen genießen, können sie ab Ende Juli selbst aktiv werden: beim Yoga auf dem Freideck. Zum Sonnenaufgang und -untergang bietet die „Weiße Flotte“ im Sommer mehrere Termine unter professioneller Leitung an – sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger als auch für erfahrene Yogis.

>>> Lesen Sie hier: Sommerferien in NRW: Fünf Halden als besondere Ausflugsziele

Fast genauso entspannt wie nach einer Yoga-Einheit verlassen die Gäste nach der zweistündigen Rundfahrt auch heute das Schiff. Olaf Blaszyk bleibt an Bord. Ein drittes und letztes Mal wird er heute noch den See überqueren. Nach einer kleinen Kontrollrunde übers Deck geht er zurück ins Führerhaus, dem wohl schönsten Arbeitsplatz der Stadt. Dann heißt es wieder: Leinen los!

>>> Die Tipps im Überblick

Weiße Flotte: Neben der zweistündigen Seerundfahrt (16,50 € für Erwachsene, 8,50 € für Kinder) auf dem Baldeneysee bietet die „Weiße Flotte“ viele Eventfahrten an, zum Beispiel kulinarische Touren, Sunset Cruises und Yoga auf dem Deck. Den Fahrplan, alle Preise und Termine für Sonderfahrten finden Sie unter www.baldeneysee.com oder telefonisch unter 02011857990.

Neben der zweistündigen Seerundfahrt (16,50 € für Erwachsene, 8,50 € für Kinder) auf dem Baldeneysee bietet die „Weiße Flotte“ viele Eventfahrten an, zum Beispiel kulinarische Touren, Sunset Cruises und Yoga auf dem Deck. Den Fahrplan, alle Preise und Termine für Sonderfahrten finden Sie unter www.baldeneysee.com oder telefonisch unter 02011857990. Seaside Beach : Im See schwimmen, das ist nur an der Badestelle am Seaside Beach erlaubt. Bei gutem Wetter ist der Seaside Beach täglich ab 10 Uhr geöffnet, vor Ort gibt es Strandbars und Food Trucks. Erwachsene zahlen 5€ Eintritt, Ermäßigte 4,50€, Kinder bis 12 Jahren 3€. Aktivitäten kosten extra. Alle Infos unter seaside-beach.de.

: Im See schwimmen, das ist nur an der Badestelle am Seaside Beach erlaubt. Bei gutem Wetter ist der Seaside Beach täglich ab 10 Uhr geöffnet, vor Ort gibt es Strandbars und Food Trucks. Erwachsene zahlen 5€ Eintritt, Ermäßigte 4,50€, Kinder bis 12 Jahren 3€. Aktivitäten kosten extra. Alle Infos unter seaside-beach.de. Wassersport: Kanutouren, Floßfahrten und Stand-Up-Paddling bieten rund um den Baldeneysee mehrere Anbieter an, unter anderem Kanu Tour Ruhr und Insider Kanutouren. Bei den Pottpaddlern kann man auch den neuen Trendsport Wingfoilen ausprobieren.

Kanutouren, Floßfahrten und Stand-Up-Paddling bieten rund um den Baldeneysee mehrere Anbieter an, unter anderem Kanu Tour Ruhr und Insider Kanutouren. Bei den Pottpaddlern kann man auch den neuen Trendsport Wingfoilen ausprobieren. See- und Lichterfest: Der Baldeneysee feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag. Das Jubiläum soll am Samstag, 19. August 2023, mit einem großen See- und Lichterfest gefeiert werden. Höhepunkt ist ein großes Feuerwerk am Abend

Oft gelesene Texte aus dem Wochenende:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende