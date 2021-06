Sommer, Sonne, Sonntagszeitung – von gendern bis glotzen

Stellen Sie sich vor, Sie finden ein Foto vom Uropa in SS-Uniform... Weitere Themen am Sonntag: Laschet gendert und Fernsehen hat sich verändert.

Unsere gute alte Flimmerkiste – ein Fall für den Denkmalschutz? Es ist ein echtes TV-Drama: die Jungen verloren, die Alten vernachlässigt! Dass nur noch die Best Ager vor der Glotze hängen, weil alle anderen lieber netflixen, hat natürlich auch Einfluss aufs Fernsehprogramm – eine bildscharfe Analyse als Titelthema in der neuen digitalen Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Zeitung!

Der Duft von Wanne-Eickel: Ein Hauch von Kanal, Klee, Kirmes, Kohle und Wildblumen: Den Duft der Heimat trägt Stefanie Hanssen im Herzen. Die 52-Jährige kreiert seit 2009 Parfums in Berlin. Ihre Großmutter, Toni-Luise Riedl (92), hat sie dazu inspiriert. Ein Thema mit dem richtigen Riecher!

Uropa Bernie in den Kriegstrümmern: Ein altes Foto in SS-Uniform gab unserer Autorin den Startschuss für eine Reise in ihre Familienvergangenheit. Mit überraschenden Erkenntnissen.

Kaffee nach Doktors Rezept: Weil ihnen die Automatenplörre nicht mehr schmeckte, entwickelten Notarzt Moritz Tellmann und Intensivpfleger Kamil Albrecht ihre eigene Röstung. Namensgeberin für den intensiven Bombenkaffee war Oma Hedwig, steht in unserer Serie „Ich mach mein Ding“.

„Die Kids wissen nicht, was ihnen morgen blüht“: „Rise Against“ bedeutet so viel wie „sich gegen etwas erheben“. Der Name ist Programm für die gleichnamige Punkrock-Band aus den USA. Wir sprachen mit Frontmann Tim McIlrath nicht nur über das neue Album „Nowhere Generation“.

Armin Laschet und das Gendern: Der CDU-Chef und Kanzlerdkandidat der Union lehnt gegenüber unserer Redaktion Zwang beim Gendern ab. Ein Beitrag zur derzeit breiten gesellschaftlichen Debatte.

Die Belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa sitzt seit einem halben Jahr in Haft. Was weiß man über sie? Was ist aus ihr geworden?

Die sechs Irrwege derDigitalökonomie: Wie sieht das Geschäftsmodell von Facebook & Co. aus, wo liegen die Probleme, und was will die Politik dagegen tun?

„Für mich war Robin ein Genie“: Hollywoodstar Caroline Goodall („Hook“, „Schindlers Liste“) erinnert sich an ihre Dreharbeiten mit Robin Williams. Jetzt steht sie selbst hinter der Kamera, und zwar als Drehbuchautorin und Produzentin des Mystery-Thrillers „The Bay of Silence“, der nach dem Corona-Lockdown auch in unsere Kinos kommen soll.

Leben im Geisterhaus: „Jiko bukken“ lässt sich übersetzen mit „Spukimmobilie“, sprich Wohnungen, in denen es zu ungewöhnlichen Todesfällen gekommen ist – die gelten in Japan als verflucht. Weil sie aber deshalb günstiger zu haben sind, sind die „stigmatisierten Immobilien“ zusehends beliebt.

Abenteuer an der Klippe: Coasteering heißt der neue Trendsport, der Wandern, Klettern und Schwimmen entlang der Küstenlinie verbindet. Auf der Balearen-Insel Mallorca gibt es immer mehr Anbieter solcher Expeditionen.

Eine wirklich saubere Entwicklung: Seit Corona ist das Händewaschen zu einer wichtigen Regel geworden. Dabei steht eine kontaktlose Bedienung immer mehr im Fokus.

Und wir klären diese spannende Frage: Was, wenn ein Mieter – beispielsweise bei Renovierungsarbeiten – Bargeld des Vormieters findet?

Blickpunkt Karriere! Verloren im Lockdown? Die Corona-Pandemie hat eine Generation unsicher gemacht. Betroffen sind vor allem junge Menschen, die in der Orientierungsphase waren. Nun steht der Faktor Arbeitsplatzsicherheit ganz weit oben. Aber ist das wirklich so gut?

Ist der Erdorbit wegen Internet bald überfüllt? Das Wettrüsten im All hat begonnen. Zehntausende Satelliten sind geplant. Experten befürchten Gefahren für die Raumfahrt.

Aufkommende Winde bei Volkswagen: Für Familien den Käfer, für Firmen den Bulli – mehr hatte VW bis in die 1960er nicht zu bieten. Doch mit dem Typ 3 machten sich die Niedersachsen vor 60 Jahren plötzlich auf in die Mittelklasse und bereiteten so den Weg für den Passat.

Alles auf Abwehr: Rund um die Uhr sind wir Umwelteinflüssen wie Bakterien, Viren, Allergenen oder Toxinen ausgesetzt. Wie der Körper damit umgeht, hängt vom Immunsystem ab. Dazu auf unserer Gesundheitsseite: So schützen Sie sich am besten im Sommer!

Dazu wieder ausführlich Sport, Sport, Sport. Eishockey ist echt cool (WM-Halbfinale!), die Finals 2021 sind in unserer Region, die U21-Kicker machen es gut, Rot-Weiss Essen nicht zu vergessen Merke: Auch ohne Fußball-Bundesliga und Champions League wird es nicht langweilig...

