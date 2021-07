Für mehr Sonne am Sonntag: Ihre neue digitale Ausgabe der Tageszeitung – mit erwärmenden Themen und mehr.

Nur im E-Paper So wird der Sonntag schön: Comics, Cathy und Capri für alle

Essen. Grillen wie die Weltmeister, wenn wir nicht gerade im Starkregen versinken. Dazu Neues von Cathy Hummels und Shirin David: nur morgen im E-Paper.

Grillen für Dummies: Hybrid, smart oder teuer wie ein gebrauchter Kleinwagen: Bei manchen Geräten geht es einfach wie ein Thermomix für Rost und Rauch, andere sind zu einer Art zweiten Küche im Freien geworden – trotzdem kann man viel falsch und manches anders machen. Fleisch ist kein Gemüse – Philosophieren lässt sich aber über alles, was nicht durch den Rost fällt: wie Rotkohl auf Bierdosen. Die Trends, die Grills, die Fehler!

Rollis und Radler sehen Rot!

Nachfrage nach Nachhilfe – diese Branche boomt: Corona hat erhebliche Lernrückstände bei einem Drittel der Schulkinder offengelegt. Ein Anmeldeplus erleben die privaten, gemeinnützigen und gewerblichen Förderinstitute auch dank des Aufholprogramms von Bund und Ländern.

Jahrhundertereignis. Das inhaltsschwere Wort ist nach diesen Flut-Tagen schnell gesagt. Die Frequenzen freilich könnten viel kürzer werden, weswegen sich Experten Gedanken machen um die Städte der Zukunft. Doch da sind Konflikte programmiert im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Klimaschutz – beispielsweise bei Starkregengefahrenkarten und Hausbesitzern, bei erhöhten Bürgersteigen und Rollstuhlfahrern oder bei sinnigerer Gulli-Ausrichtung und den Radfahrern…

Kleine Steine, große Kunst: Houran Almahrouk ist Mosaizist. Der junge Syrer hat nicht nur die Gassen von Wuppertal mit seinen bunten Bruchstückchen verschönert. Der 29-Jährige lebt seit 2014 als anerkannter Flüchtling in Deutschland und machte hier nicht nur wie in unserer gleichnamigen Gründer-Serie „sein Ding“, sondern sich auch als Mosaikkünstler einen Namen. Durch einen Gründerkredit konnte der 29-Jährige einen Lieferwagen und Werkzeug finanzieren. Er verlegt die prächtigen Bilder in Bädern, Küchen, Wohnzimmern – und manchmal auch auf Mauern.

Wenn Gut und Böse im All verwischen: Die neue, wahrhaft epische, transgalaktische Science-Fiction-Comicsaga „The Impure“ aus der Feder des Soester Autors Ralph Singh (Zeichnungen: Hannes Radke) erzählt vom Kampf eines Imperiums gegen Aliens – und von den beiden Geschwistern Nero und Minerva auf unterschiedlichen Seiten. Entstanden ist das fantastische Ergebnis mit Anleihen an „Star Wars“, „Der Wüstenplanet“ und an zahlreiche Manga-Einflüsse aus einem Kickstarter-Projekt.

So tut Schwimmen gut: Schwimmen hat viele Vorteile. Es ist eine perfekte, gesunde Mischung aus Aerobic-Training, Muskelmassage, Straffungs- und Schlankheitsbehandlung sowie Stressabbau, ohne sich zu überlasten.

Wie die Schufa Ihre Kreditwürdigkeit prüft: Verbraucherschützer kritisieren undurchsichtige Methode. Was Konsumenten bei negativen Einträgen tun können.

Ein Corona-Check für die Vereinigten Staaten von Amerika – wie der neuen Biden-Regierung die Pandemie entgleitet…

Deutschlands aktuell wohl erfolgreichste Rapperin, Shirin David, äußert sich via Instagram – und wird selbst attackiert: #MeToo in der Deutschrap-Szene. Foto: Gerald Matzka / dpa

#MeToo in der Deutschrap-Szene: Mit einem Hashtag gegen das Schweigen! Bisher ging es dabei meist um frauenfeindliche Textzeilen. Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen bekannten Rapper wird der Blick jedoch weiter gefasst. Hat die Szene ein viel größeres Problem?

Cathy Hummels ist Influencerin und mit Nationalspieler Mats Hummels verheiratet, der kürzlich mit der Fußball-Nationalmannschaft gescheitert war. Mit Rückschlägen kennt sich die 33-Jährige aus, sie musste schon viel Hass in Sozialen Medien aushalten und moderiert seit Mittel Juli wieder die TV-Show „Kampf der Realitystars“. Sie sagt: „Das komplette Leben ist ein Kampf.“

Auf der Trauminsel der Schönen und Reichen: Lange Zeit war Capri vor allem Ziel von Tagesausflüglern. Doch seinen echten Reiz entfaltet das Eiland im Golf von Neapel erst, wenn man für mehrere Tage vor Ort bleibt – und sich seine Pracht in Ruhe zu Fuß erwandert.

Das Anti-Statussymbol: Dieser Franzose veränderte die Autowelt vor 60 Jahren nachhaltig. Konzeptionell leistete der Renault 4 Pionierarbeit als erster Hochdachkombi mit Frontantrieb.

Was macht eigentlich ein Head of Grading? Frei übersetzt heißt der Beruf zwar „Leiter der Bewertung“ – ein Juror ist man damit aber nicht. Es hat mit gebrauchter Technik zu tun.

Der richtige Schutz für den Notfall: Wassermassen fluten im Westen Deutschlands Keller und Wohnräume. Eine Versicherung kann einen Totalverlust verhindern.

Eine Studie belegt: Wolken verstärken die Erderwärmung. Ihr Effekt auf das Erdklima ist eine der wichtigsten Unbekannten für Klimaprognosen. Forscher sprechen von einer „Schlüsselrolle“.

So schmeckte der Auftakt zur besten zweiten Liga aller Zeiten sowie Fernköstliches von Olympia aus Tokio – der Sport serviert wieder Genuss pur auf sechs Seiten.

Die digitale Sonntagsausgabe, das E-Paper Ihrer Tageszeitung, am Sonntag – jetzt kostenlos und vor allem unverbindlich, sprich: ohne kündigen, für zwei Monate (acht Ausgaben) bestellen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende