Schnelle griechische Nudel-Hack-Pfanne Typ "Kinderkarte"

Kennen Sie das? Man sitzt in einem Restaurant und möchte eigentlich viel lieber etwas von der Kinderkarte. Heute gibt's "Kinderessen" für alle.

Mmmmmh, kleine Hörnchennudeln in Hacksoße … wie lecker! Zur Hölle mit dem auf der Haut gebratenen Zanderfilet an einem Dreierlei der San-Marzano-Tomate – Ich will das verflixte Kinderessen! Soweit der innere Monolog im Restaurant. Aber da das dort so nicht geht, warum serviert man sich den Kinderteller nicht einfach zuhause? Selbst gekocht natürlich. Für die Erwachsenen mit eingelegten Peperonis und der Nachwuchs bekommt stattdessen einen Klecks cremig gerührten Schmand.

Schnelle griechische Nudel-Hack-Pfanne

Zutaten für ca. 4 Portionen

1 rote Paprika

100 g junger Spinat

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

400 g gemischtes Hackfleisch

Salz, Pfeffer, Zucker

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 EL getrockneter Oregano

2 EL Tomatenmark

1 Liter Gemüsebrühe

250 g Hörnchennudeln

3 Stiele Petersilie

4–6 eingelegte Peperoni (Glas)

150 g Feta Paprika putzen, waschen und klein würfeln. Spinat waschen, verlesen und abtropfen lassen. Knoblauch schälen und fein würfeln. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Hack darin fein krümelig anbraten. Knoblauch und Paprika zugeben und kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Paprika würzen. Oregano über der Pfanne zwischen den Händen zerreiben. Tomatenmark zufügen, kurz anschwitzen. Brühe zugießen und ungekochte Nudeln zugeben. Alles umrühren und ca. 10 Minuten köcheln lassen, dabei mehrmals umrühren und die Packungsanweisung der Nudeln beachten. Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Peperoni abtropfen lassen und klein schneiden. Feta klein bröckeln. Spinat in zwei Portionen unter die heiße Nudelpfanne heben und kurz zusammenfallen lassen. Nudelpfanne noch einmal abschmecken. Mit Feta, Peperoni und Petersilie bestreut servieren. Dazu schmeckt Schmand.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion 36 g E, 35 g F, 51 g KH, ca. 660 kcal

Auch lecker mit Lamm

Etwas rustikaler und spezieller schmeckt diese griechische Pfanne mit Hack aus der Lammschulter, gewürzt mit etwas Oregano und Minze. Fragen Sie nach: Lammhack bereitet ihr Schlachter auf Bestellung zu. Türkische Schlachter haben es immer im Angebot.

