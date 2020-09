Matchmakerin: Sara Kofmann, hier aufgenommen an der Rheinterrasse in Düsseldorf und von unserer Gestaltung mit dem Symbol der Liebe versehen, ist eine Schadchanit, eine Heiratsvermittlerin für orthodoxe Juden. Die 44-Jährige Krefelderin mit der besonderen Begabung führt Paare zusammen, die in ihren Augen gut harmonieren.