Mensch und Bier – eine perlende Beziehung seit Jahrtausenden

Dortmund. Ob Pils, Weizen, IPA oder Dortmunder Export: Hopfen und Malz verbinden viele - sogar stärker, als man denkt. Eine Kulturgeschichte des Biers.

Zum Kölner Karneval gehört eine frisch gezapfte Stange ebenso dazu wie die Maß zum Münchner Oktoberfest, eingefleischte Pilstrinker aus dem Norden wiederum halten ein Helles aus Bayern für ähnlich untrinkbar wie manch Bayer ein Pils – und glaubt man Erzählungen im Freundes- und Kollegenkreis, dann kommt in Nordhessen mancherorts seit Jahrzehnten nichts anders ins Glas als „Hessisches Löwenbier“. Und wer aus der Eifel stammt und kein „Bitburger“ auf der Karte findet, bestellt stattdessen lieber ein Glas Wein. Ob aus der 8-Cent-Pfandflasche, aus der Dose, aus der verpönten PET-Flasche vom Discounter, aus Plastikbechern im Fußballstadion oder frisch in Biergläser mit oder ohne Henkel gezapft: „Bier ist Heimat, Bier ist Identität. Bier ist Identifikation.“ So jedenfalls hat es Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Brauer-Bund, mal auf den Punkt gebracht. Nicht ohne Grund heißen hierzulande zahllose Biere – vom „Flensburger“ und „Jever“ übers „Warsteiner“, „Licher“ oder „Wernesgrüner“ bis zum „Bayreuther“ oder „Traunsteiner“ – schicht und ergreifend wie ihr Brauort. Allein der Wunsch, „demnächst unbedingt mal wieder zusammen ein Bier trinken gehen“ zu wollen, vereint die Biertrinker-Republik Deutschland – und, schaut man in die Geschichte, nicht nur sie.

Bier als wahrer Grund, warum der Mensch sesshaft wurde

So verstieg sich der britische Wissenschaftsjournalist und Autor Mark Forsyth in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Trunkenheit“ 2019 sogar in die These, der neolithische Mensch sei vor rund 12.000 Jahren nicht etwa deshalb sesshaft geworden, um Ackerbau betreiben und Brot backen zu können, sondern um das damals vor allem auch nahrhafte Bier zu brauen – oder wie Forsyth es selbst formuliert: „weil wir saufen wollten“.

Ganz so weit wollen Forsyth’ Autorenkollegen Gunther Hirschfelder und Manuel Trummer in ihrem Buch „Bier. Eine Geschichte von der Steinzeit bis heute” zwar nicht gehen. Aber auch sie konstatieren, dass „aus Getreide vergorene Getränke – sprich Bier” in allen frühen Hochkulturen eine „ganz zentrale alltagskulturelle als auch kultische Bedeutung” hatten. Schon damals war es üblich, in geselligen Runden dem Rausch zu frönen. Bei den Sumerern in Mesopotamien oder bei den Germanen avancierte das Bier zum Kulturgetränk. Die Kelten mischten es mit Honig, in Ägypten teilte sich der Gerstensaft ein Schriftzeichen mit dem Brot. In der Antike propagierten vor allem römische Historiker die bis heute verwurzelte Unterscheidung zwischen dem profanen Bier und dem edlen Wein – wobei die römische Geschichtsschreibung durchaus interessengesteuert und deshalb stets darum bemüht war, konkurrierende (Bier-)Völker wie die Germanen zu diffamieren.

Ein Reinheitsgebot, aber Millionen Möglichkeiten

„Lass uns mal wieder auf ein Bier treffen“ ist ein Satz der weit mehr bedeutet als die bloße Verabredung zum gemeinsamen Konsum. Foto: Rosseforp / picture alliance / imageBROKER

Einmal entdeckt, ist der Bierbrauprozess jedoch zunächst recht simpel: Mit Wasser, Malz, Hopfen und Hefe gibt es nur vier klassische Zutaten. „Gebraut wird in Deutschland fast ausschließlich nach dem Reinheitsgebot,” erörtert Nina Göllinger, Pressesprecherin beim Deutschen Brauer-Bund (DBB). Anders als Brauereien im Ausland dürften hiesige Brauereien keine künstlichen Aromen, Farbstoffe oder Stabilisatoren, keine Enzyme, Emulgatoren und Konservierungsstoffe verwenden. Die Kombination der Zutaten lasse jedoch sehr viel Spielraum zu. „Es gibt rund 250 verschiedene Hopfensorten, 40 verschiedene Malzsorten und knapp 200 unterschiedliche Hefestämme”, so Göllinger. Auch die Wahl des eingesetzten Wassers wirke sich auf das Aroma des Bieres aus, hinzu kämen Besonderheiten der Brauverfahren wie die „Kalthopfung” oder der Verzicht auf Filtration. „So ergibt sich mehr als eine Million Möglichkeiten, nach dem Reinheitsgebot zu brauen.”

Der Brauprozess selbst beginnt mit dem Mälzen, bei dem eingeweichtes Getreide keimt und anschließend bei hohen Temperaturen getrocknet wird. Dabei entsteht Grünmalz, das geschrotet und beim Maischen mit Wasser vermischt wird. Beim sogenannten Läutern wird die Würze abgeschöpft und zusammen mit Hopfen gekocht, dessen Menge den Biergeschmack beeinflusst. Bei der anschließenden Gärung wird die geklärte Würze mit Hefe angereichert, die den Malzzucker in Alkohol verwandelt. Der für das Ergebnis wichtige Unterschied zwischen ober- und untergäriger Hefe wurde dabei erst spät entdeckt. Am Ende gärt das Bier über einige Wochen bei kühlen Temperaturen nach.

Pils ist noch immer das beliebteste Bier

Ab dem Hochmittelalter erlebte das Brauwesen eine Blüte. Seinerzeit galt das Bier, das damals noch einen geringeren Alkoholgehalt hatte, als Grundnahrungsmittel – auch weil es im Gegensatz zum oft verunreinigten Wasser nicht abgekocht werden musste. Werkstätten der Braukultur waren Klöster. Und praktischerweise nahm ein Erlass auf dem Aachener Konzil im Jahr 817 Flüssiges vom Fasten aus. Doch während die Klosterbiere Qualität boten, erhöhten andere Brauer den Erlös durch Panscherei. Allerdings wurde schon 1700 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Babylon mit dem Codex Hammurapi die erste bekannte Gesetzesregelung zum Bier erlassen. Die Strafen waren drakonisch: Bierpanscher wurden „in ihren Fässern ertränkt oder so lange mit Bier vollgegossen, bis sie ersticken”. Im Jahr 1516 verdichtete sich die Gesetzeslage dann im bayerischen Reinheitsgebot. Darin wurden etwa Höchstpreise und die bis heute üblichen Zutaten festgelegt. Ein falsch gebrautes Fass wurde dem Erzeuger „unnachsichtlich weggenommen”.

Alkoholfreies Bier – ein Lifestyle-Getränk

Biermischgetränke und alkoholfreies Bier sind mittlerweile echte Lifestyle-Getränke. Foto: Funke / iStock

Für eine gesellige Runde stehen etliche Biersorten zur Auswahl – Nina Göllinger zufolge sind es in Deutschland mittlerweile über 7500 Stück. „Durch die Selbstbeschränkung entwickelte sich eine weltweit einmalige Braukunst.” Bekannteste Sorten sind wohl das Pils und das Weißbier, das Kristall- und Hefeweizen, aber auch Starkbiere wie das Bockbier. Und aller Reinheit zum Trotz gelten außerhalb Bayerns auch Ausnahmen für „besondere Biere”: „Das erlaubt Biere mit Gewürzen wie Anis, Zimt oder Nelken und Früchten wie Orangen oder Kirschen”, so Göllinger. Mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent sei das Pils aber nach wie vor die beliebteste Sorte der Deutschen. Zudem stünden derzeit vor allem Helles und Lagerbiere hoch im Kurs. „Wir beobachten seit einigen Jahren eine Rückbesinnung auf traditionelle Sorten.” Im Trend liegen allerdings auch Biermischgetränke und alkoholfreie Biere. „Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein – das ist ein Lifestyle-Getränk”, sagt die Brauexpertin.

Warum man anstößt und „Prost!“ sagt

Neben den bundesweit verfügbaren Biersorten gibt es viele regional verankerte. In Nordrhein-Westfalen sind es etwa das Kölsch oder das Dortmunder Export, die den lokalen Geschmack treffen – und mitunter Moden unterliegen. In der 1969 eröffneten Düsseldorfer Kneipe „Dä Spiegel” etwa hatte das Düsseldorfer Alt aus dem Fass lange den größten Anteil an den servierten Getränken, erzählt Peter Klinkhammer, der die Traditionskneipe seit 1996 führt. „Seit einigen Jahren geht der Konsum aber stetig zurück.” Deshalb schenkt der Wirt seit Mai das Fassbier der Düsseldorfer Brauerei Kürzer aus, was bei den Gästen gut ankommt.

Kneipen wie der „Dä Spiegel” sind zentrale Orte der Bierkultur, bis ins Hochmittelalter zurückreicht, in dem das heutige Gasthauswesen entstand. Aus dieser Zeit stammt auch das Anstoßen, das ursprünglich einen ernsten Hintergrund gehabt haben soll: Das Überschwappen des Biers von einem Krug in den anderen stellte sicher, dass der Trinkkumpane nicht mit Gift hantierte. Später kam der zuerst von Studenten kultivierte Trinkspruch „Prost!” hinzu, der sich vom lateinischen „Prosit” für „Möge es nützen!” ableitet.

Der Bierbauch als Statussymbol hat ausgedient

Kein Bottroper Bier, aber immerhin welches aus Dortmund: Jürgen von Manger alias Adolf Tegtmeier warb einst für Dortmunder Union. Foto: Dortmunder Union

Über die Jahrhunderte wurde dem Bier immer wieder eine kräftigende Wirkung zugeschrieben, weshalb es auch an Kranke oder Kinder verabreicht wurde. Erst im frühen 19. Jahrhundert entstand ein Bewusstsein dafür, dass zu viel Alkohol der Gesundheit schadet und Alkoholismus eine Krankheit ist. Dennoch stieg der Bierabsatz weiter an. In den 1950er-Jahren aber zeugte ein Bierbauch noch von Wohlstand, in den 1970ern erreichte der Konsum einen Höhepunkt, der dann jedoch durch die aufkommende Sensibilität für eine gesunde Lebensweise abknickte. Mit Blick auf die Gesundheit unterliegt auch die heutige Bierwerbung allerlei Beschränkungen. So darf Bier beispielsweise nicht mehr als „bekömmlich” beworben werden. Aber auch die Namensgebung der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wackelt – nicht zuletzt wegen der unerwünschten Nähe von Sport und Bier.

Das private Brauen liegt im Trend, will aber gelernt sein

Seit der Industrialisierung wird Bier im ganz großen Stil fabriziert. Dem entgegen steht die aus den USA importierte Craft-Bier-Szene, wobei der Begriff lediglich meint, dass ein Bier handwerklich hergestellt wurde. „Wir schätzen diesen Trend als sehr positiv ein”, sagt Nina Göllinger vom Brauer-Bund. Zwar hätten die Craft-Biere keinen nennenswerten Anteil an der Gesamtbierproduktion, doch dafür trage die Szene „maßgeblich dazu bei, dass in der Öffentlichkeit wieder mehr über die große Bandbreite der Biere und die Kunst des Bierbrauens gesprochen wird.” Zugleich setzen die Biersommeliers kreative Impulse wie die Reifung des Biers in Whisky-Fässern. Davon berichtet auch Marc Sondern, dem die Leidenschaft für Bier anzumerken ist. Zusammen mit drei langjährigen Freunden gründete er 2019 die kleine Barmer Brauerei in Wuppertal. „Unsere Brauanlage schafft 200 bis 220 Liter pro Tag,” erläutert Sondern. Gebraut wird einmal die Woche, getrunken im angeschlossenen Ausschank. „Wir machen das alle nebenberuflich. Es ist eine Art Hobby, das wir aber auch professionell betreiben.”

Craft-Bier: India Pale Ale mit hoher Drinkability

Die älteste Sorte der Wuppertaler ist ein India Pale Ale, kurz IPA, eine englische Sorte mit mehr Alkohol. „Für unser IPA nutzen wir eine spezielle Hopfenzüchtung. Das verleiht dem Bier eine fruchtige Note und einen schön herben Abgang.” Als Dauerbrenner im Ausschank nennt Sondern das eigene Pils. „Das ist ein griffiges Bier mit einer hohen Drinkability, wie man in der Craft-Bier-Szene sagt.”

Doch das private Brauen will gelernt sein. Oft werde die Gärtemperatur falsch eingeschätzt oder das Bier kippt, weil Keime und Bakterien hineingelangen. „Bei einem der ersten Versuche mussten wir 200 Liter wegschütten”, sagt Sondern. Das Besondere am Bier liegt für den Brauer in seiner Vielseitigkeit und der großen Palette an Aromen. „Wir sehen es auch als unsere Mission, Bierkultur zu vermitteln”, so der Craft-Bierbrauer. Ein Mittel dazu seien auch die Braukurse in der Mikrobrauerei, bei denen man von früh bis spät aktiv mitarbeite. „Hinterher“, sagt Sondern, „weiß man ein Bier noch mal ganz anders zu schätzen.”

Oft gelesene Texte aus dem Wochenende:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende