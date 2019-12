Dorsten. „Maas Timpert“ in Dorsten ist ein richtig toller, moderner Gasthof. Hier wird auf Tradition geachtet, aber auch in die Zukunft geblickt.

„Maas Timpert“ in Dorsten zeigt sich modern und bodenständig

Wie versprochen: Zwei richtig schöne Adressen zum Jahresende. Süß kehrten wir in der letzten Woche in Gelsenkirchens schnuckligem Altstadt-Café ein. Zum Finale aber wird es westfälisch herzhaft. Das Gute daran, die Deftigkeiten, die wir von der Erbsensuppe bis zur Kohlroulade kennen, definiert das „Maas Timpert“ in Dorsten vorbildlich zeitgemäß.

Denn früher, so ehrlich wollen wir sein, war ja nicht alles auf dem Teller besser. Nichts ist bei „Maas Timpert“ übermäßig speckig, keine plumpen Mehlschwitzen regieren, keine zu schweren Töne selbst in kräftigen Soßen. Die beiden kochenden jungen Söhne des Hauses (die Adresse ist seit 1898 in Familienbesitz) zeigen spannend und mit merklicher Lust, wie eine gewisse Bodenständigkeit und zugleich Trends der Gegenwart sich auf Augenhöhe begegnen können.

„Maas Timpert“ mit Bodenständigkeit und Trends der Gegenwart

Vorher eine Fußnote zum Namen: „Maas gen. Timpert“ heißt die alte Einkehr eigentlich. Wie früher auf dem Lande üblich, bekamen die Menschen Beinamen, manchmal so populär, dass sie die „echten“ überwucherten. Das ist lange her. Der schöne alte Schriftzug an der einstigen Skat- und Schützenbrüder-Einkehr ist geblieben, drinnen aber waltet cooles, zum Glück nicht zu kühles, Raumdesign. Die schlanke Karte passt dazu. Nehmen wir nur die Erbsensuppe, deren schaumige Konsistenz und raffiniert-fruchtige Kokosnote eine Welt vom Eintopf-Klischee trennt. Auch ein Winter-Klassiker wie Ente, Rotkohl und Marone kommt mit Raffinesse, aber nicht übertrieben verspielt daher: Die Entenbrust hat eine prachtvoll glasierte Kruste, die Esskastanie entzieht sich per Püreestruktur der Gefahr des allzu mehligen Bisses. An der Salz-Grenze: der Rotkohl. Überhaupt wird die Würzung bei Maas Timpert eher ausgereizt. Mir gefiel das, kein einziges Mal dachte ich: Hier könnte aber noch…

Überraschungen gehören bei jungen Köchen dazu, Eigenwilliges auch. Und alles muss ich auch nach 800 Restaurantbesuchen nicht verstehen, die extreme Säure etwa, die aus meiner Wahrnehmung eine Vorspeise wie die hausgemachten Tortellini (9,90 €) samt aller Helden ihrer Geschichte (Babyspinat, Aprikose, Walnuss) hoffnungslos übertönte.

Ein moderner Gasthof, der die Tradition im Blick hat

Grundsätzlich aber ist das ein richtig toller, moderner Gasthof, der die Tradition nicht aufgibt, aber doch verstanden hat, dass es mit Jägerschnitzel allein nicht in die Zukunft geht. Apropos: Ganz fabelhaft die Kohlroulade. Sie ruht (nur ganz zart vom Kohlblatt umgeben) auf einem zarten Wirsingbett. Wie Feldgemüse das Zeug zur Feinkost hat, das konnte man hier kosten: Bravo!

Die Adresse:

Restaurant Maas Timpert, Bochumer Str. 162, Dorsten. Tel. 02362/22630. Montag und Dienstag Ruhetag. Website: www.maas-timpert.de

Küche:

Handwerklich propere Zubereitung, Mut zu Überraschung, aber nicht krampfhaft überdreht. Ein sympathischer Ansatz, der gut ankommt. (4/5 Sternen)

Ambiente:

Mit hellem Holz und klaren Linien ist ein schöner neuer Gastraum entstanden. In den hinteren Räumen noch „historische“ Kulissen. (4/5 Sternen)

Service:

Teils in den Händen der Junior-Chefin, aber es gibt auch junge Zusatz-Kräfte. Nicht bis in die Haarspitze perfekt, aber sehr zuvorkommend. (4/5 Sternen)

Preise:

Gehobenes bürgerliches Niveau. Einen guten Schnitt macht man mit den Menüs, die noble Posten der Karte dreigängig für 34 € auf den Tisch bringen. (4/5 Sternen)