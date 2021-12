Jasis Woche: Wie Hund und Katze

Samojede Sammy war schon da, aber nur im Garten – mit Folgen für Beet und Rasen. Jetzt droht neuer Hundebesuch. Im Haus. Das kann nicht gutgehen.

Sie erinnern sich an Sammy? Das ist dieser traumschöne, schneeweiße Jungspund einer Hunderasse namens Samojede, der neulich bei einem Besuch in einem ungeahnten Anfall von Zerstörungsfreude unseren Garten in den Zustand eines archäologischen Ausgrabungsfeldes versetzte, bevor er bei einem ansonsten glimpflich verlaufenen Badeunfall in unserem sehr naturbelassenen Teich die Farbe versetzte und als erster schwarz-weiß gescheckter Samojede in der Zuchtgeschichte durch die Welt stolzierte.

Nun, es gibt gute Nachrichten von Sammy.

1. Herrchen und Frauchen können nach Monaten der 24-Stunden-Nonstop-Betreuung jetzt wieder durchschlafen.

2. Er ist wieder reinweiß. Sämtliche Spuren unseres Gartenteichs im fluffigen Fellkleid konnten beseitigt werden. Ich nehme allerdings an, dass man ihn dafür in die chemische Reinigung geben musste.

3. Er war seit dem Vorfall nicht wieder bei uns.

Allerdings droht nun, völlig unerwartet, Gefahr von anderer Seite. Denn in einer weiteren Familie in unserer Verwandtschaft ist kürzlich auch ein Hund eingezogen: eine Griechin, vor einem Leben auf der Straße bewahrt, schwarz-weiß (und zwar von Natur aus, ganz ohne die Hilfe von Brackwasser) und in ähnlich unvernünftigem Alter wie Sammy.

An der Stubenreinheit wird gerade noch gearbeitet

Sie würden ihre neue Mitbewohnerin dann mitbringen, kündigten die Besitzer an, als wir sie kürzlich – nichtsahnend, dass sich da Zuwachs ankündigte – zu uns nach Hause einluden. Ich geriet in leichte Panik. Ich stellte mir das destruktive Schauspiel von Sammy vor, nur diesmal eben nicht in unserem wilden Garten am Ende der Saison, sondern in den überschaubaren Grenzen unserer vier Wände.

Die junge Griechin habe ein eher ruhiges Naturell und liege meist brav auf ihrer Decke, versicherten ihre Halter. Ich hielt dagegen, dass unsere vier Katzen trotz ihres fortgeschrittenen Seniorenalters erfreulich agil seien und – ganz anders als wir selbst – mit Gastfreundschaft nicht das Mindeste am Hut hätten. Ganz beiläufig erwähnte das Neuhundeherrchen am Telefon dann noch, dass in den Vorfahren des Tieres einige Jagdhunde vermutet würden. Überdies arbeite man aktuell noch ein wenig an der Stubenreinheit.

Ich stellte mir sofort vor, wie sich die Begegnung zwischen den Arten zu einem mehr oder weniger fröhlichen Halali entwickelte, bei dem die Existenz von Wohnungseinrichtungen und fragilen Deko-Stehrümchen allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen würde, während der Gasthund vor lauter Aufregung wahrscheinlich auch noch eine spontane Inkontinenz entwickeln und unsere Teppiche ruinieren würde.

HILFE! Bloß nicht!

Bei uns zu Hause gilt jetzt eine Besuchsregelung: Hunde müssen draußen bleiben!

