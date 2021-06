Jasis Woche: Stock und Stein

An Rhein und Ruhr. In den Gärten geht es längst nicht mehr nur um schön Blühendes, sondern um auch Bienenfreundlichkeit. Allerdings – nicht überall.

Seitdem die Pandemie viele von uns zu Heimarbeitern und Stubenhockern gemacht hat, habe ich mir das Spazierengehen angewöhnt. Spazierengehen ist besser als gar keine Bewegung.

Und deswegen laufe ich: in der Mittagspause zum Bäcker oder zum Bankautomaten. Abends zum Supermarkt. Oder zwischendurch zum Briefkasten. An den Wochenenden eine Runde um den Block zum Frischeluftschnappen. Das tut gut und ist vermutlich sogar gesund.

Und ganz nebenbei lernt man auf diese Weise auch sein Stadtviertel kennen. Es gibt ein paar Quartiere von Wohnungsbaugesellschaften, die sich offenbar bemühen, ihren Mietern ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl im Grünen zu verschaffen, mehrere Neubauviertel, in denen sich das Gemeinschaftsgefühl abstandslos quasi von allein einstellt, und viele Eigenheime unterschiedlichster Jahrgänge und Geschmacksrichtungen.

Schotterareale vorm Fenster

Ich finde das interessant, verkneife mit allerdings allzu neugierige Blicke auf Fensterdekorationen und Kücheneinrichtungen (was viele durch die neuartige Mode der Plissees sowieso vollständig zu verhindern wissen). Deswegen bin ich nun vor allem mit Vorgärten im Wandel der Jahreszeiten vertraut. Und mit den anderen auch. Den Vor-, ohne -gärten. Also jenen, die ohne Jahreszeiten auskommen, an denen man schwer bis gar nicht ablesen kann, ob man an einem frostigen Wintertag oder im heißesten Hochsommer an ihnen vorübergeht. Es grünt nichts, es blüht nichts, es summt und brummt nichts, aber natürlich vergeht auch nichts (außer der Laune der Vorbeiflanierenden), es stirbt nichts ab (und müsste womöglich wieder ersetzt werden), nichts zieht sich in die Erde zurück, um im nächsten Jahr umso schöner zu gedeihen. Stattdessen steinerne Trostlosigkeit, in der spärliche Ziergräser manchmal das Pech haben, als Alibigrün ausgenutzt zu werden.

Es gibt auch noch das vollständig versiegelte Pendant aus reinem Asphalt, meist als Abstellfläche für den Familien-SUV direkt unterm Küchenfenster.

Blick auf Blech

Aber ich will mich hier nicht selbst zur Geschmacks- und Ökopolizei ernennen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es Menschen gibt, die den Blick auf Blech schöner finden als auf, sagen wir mal, Berberitze oder Feldahorn.

Doch ganz unter uns: Insgeheim freue ich mich immer, wenn ich sehe, dass zwischen Pflastersteinritzen und Geröllwüsten Löwenzahn und Gänseblümchen hervorlugen. Neulich kam ich wieder an einer dieser Vorhausflächen vorbei. An ihrem Rand hatte sich eine wilde Großfamilie von Hornveilchen offensichtlich restlos ungeplant vermehrt. Die kleinen Blüten leuchteten schon von weitem fröhlich aus dem tristen Grau. Ich habe sie sofort ins Herz geschlossen.

Tröstlich, dass sich ein bisschen Vegetation selbst an den unwirtlichsten Orten am Ende doch nicht ganz unterkriegen lässt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende