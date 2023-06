Jasis Woche: Reisen mit (zu) schwerem Gepäck

Koffer packen – das ist für viele die freudige Vorbereitung auf eine tolle Reise – für die anderen ist es eine schwere, nervenraubende Last.

Reisen“, hat meine Mutter immer gesagt, „ist ja eigentlich ganz schön. Wenn nur diese elende Sache mit dem Koffer nicht wäre.“

Nein, meine Mutter hatte in ihrem Leben keine traumatischen Erlebnisse mit Koffern. Es wurde ihr keiner gestohlen. Auch stand sie nie an einem der Traumorte, die sie besuchte, schlecht gelaunt und vergeblich am Gepäckband des Airports, um zu erfahren, dass ihre Sachen wegen Personalüberlastung leider noch am Abflughafen herumlagen oder beim Umsteigen falsch verladen worden waren. Meiner Mutter reichte schon die ganz normale Routine: Koffer PACKEN.

„Eigentlich ein Grund, nie wieder zu verreisen“, klagte sie, sobald sie eines ihrer Verstaumonstren aus dem Schrank wuchtete. Tagelang sortierte sie Kleidung, Schuhe und Utensilien für alles und lamentierte dabei lautstark, während aus den Türmchen der „Muss mit“-Kategorie auf dem Sofa im Arbeitszimmer erstaunliche Türme wurden. Die Nacht vor der Abreise machte sie grundsätzlich durch, „geht nicht anders, ist ja sonst nicht zu schaffen“, bügelte noch um zwei Uhr morgens, und als endlich auch der letzte Kulturbeutel verstaut war, mussten wir uns zu zweit auf den Koffer setzen, damit sich der Reißverschluss gewaltsam zusammenziehen ließ.

Ist lange her.

Ratgeber helfen bei (fast) allem

So einem Stress muss sich mittlerweile zum Glück niemand mehr aussetzen, weil es heutzutage ja Ratgeber für fast alles gibt, natürlich auch fürs Kofferpacken. Deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel, dass man in einem schicken Top bei fast allen Gelegenheiten im Urlaub bella figura macht und dieses unverzichtbare Stück Oberbekleidung zwecks Knitterfaltenvermeidung am besten aus elastischem Material bestehen und gerollt transportiert werden sollte. Außerdem sollte man unbedingt an Unterwäsche und bequemes Schuhwerk denken. Nun ja, das ist jetzt wenig überraschend, sowas hatte schon meine Mutter auf dem „Muss mit“-Zettel.

Den Tipp, dass man am besten so wenig mitnehmen sollte, dass es in diese Trolleys passt, die im Flugzeug gerade noch als Handgepäck durchgehen, finde ich dagegen ärgerlich, seitdem mal jemand so ein Teil auf meine Handtasche im Gepäckfach geworfen hat, was meine feine, kleine Handtasche laut knirschend zur Kenntnis nahm. Ein durchaus destruktives Erlebnis.

Ich persönlich finde dagegen wichtiger, dass man den Leuten rät, nur mit Koffern auf Reisen zu gehen, die auch ins Auto passen. Sie meinen, das ist doch auch eine Selbstverständlichkeit?

Äh, nun ja.

Kleines Auto, große Koffer

Mein Mann und ich mussten vor ein paar Jahren mal umständehalber mit dem Wagen zu einem etwas weiter entfernten Flughafen fahren. Sie sollten wissen: Ich hatte damals ein sehr kleines Auto mit einem noch kleineren Kofferraum.

Morgens um vier schleppten wir unsere beiden Gepäckstücke zum Wagen, hievten sie hinein – es passte nicht, wir konnten noch so sehr quetschen und sämtliche Kombinationen von Tetris durchexerzieren. Mit offenem Kofferraum über die Autobahn sausen? Nee, geht natürlich nicht. Könnte einer von uns seinen Koffer auf den Schoß nehmen? Nicht, wenn der andere während der Fahrt die Gangschaltung betätigen wollte. Irgendwann verlor mein Mann die Nerven. Er rannte mitsamt seinem Gepäck ins Haus zurück – und kehrte zehn Minuten später wieder: mit einer handlichen Reisetasche und 50 Prozent weniger Inhalt. Kofferpacken ist doch wirklich kein großes Ding.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende