Jasis Woche: Plötzlicher Nachwuchs

An Rhein und Ruhr. Bei uns zu Hause wird fleißig am Nachwuchs gearbeitet – nein, nicht was Sie denken. Es geht ums Grün im Garten.

Mein Mann ist Vater geworden. Das verkündete er mir vor drei Tagen freudestrahlend beim Abendessen. Normalerweise wäre das ein Grund für eine spontane Trennung oder zumindest eine spektakuläre Szene – jedenfalls dann, wenn man als Lebenspartnerin an der Nachwuchsproduktion nicht aktiv beteiligt war. War ich nicht.

Immerhin jedoch halbaktiv, wie sich erfreulicherweise rasch herausstellte. Meinem Mann war es nämlich gelungen, nach wochenlangem, nervenzehrendem Warten, nach Tagen voller Zweifel, nach aufopferungsvoller Hege und Pflege hunderte, ja tausende Rasenkörnchen zum Wachsen zu bringen. Über einstmals kahle Stellen hatte sich quasi über Nacht ein grünlicher Flaum gelegt, den er mir an diesem Abend stolz präsentierte – als seine zahlreichen Sprösslinge. Damit Sie unsere Familie nicht für völlig verrückt halten: Mein Mann neigt in solchen Fällen zu etwas alberner und restlos übertriebener Euphorie.

Lückenhafte Zustände im Garten

Denn in Wirklichkeit war das Grün im Halbdunkel nur schwer auszumachen. Eine Hochleistungslupe wäre sicherlich hilfreich gewesen, um den Status der Wachstumsphase der winzigen Hälmchen einigermaßen realistisch einschätzen zu können. Aber immerhin: Sie zeigten den Willen zur Entwicklung, der sie sich bislang verweigert hatten. Man muss dazu wissen: Wir haben einen sehr schönen, dicht bewachsenen Garten mit altem Baumbestand und wundervollen Staudenbeeten, nur der Rasen… schlimm. Also: lückenhaft. Und zwar in dramatischer Art und Weise.

Als früher noch Gäste zu uns kamen, zeigten wir die spärliche Grasfläche grundsätzlich nur von Weitem, denn mit ausreichender Entfernung gelang es, ihren katastrophalen Zustand halbwegs zu kaschieren. Aber jetzt war eine Renovierung unumgänglich. Ich fand: eine perfekte Aufgabe für meinen Mann. Ich markierte ihm als ratgeberische Hilfe die entsprechenden Stellen in meinen zahllosen Gartenbüchern. Nach zwei Kapiteln hatte er allerdings schon keine Lust mehr. Da empfehle jeder was anderes, das sei ihm zu unübersichtlich, er werde jetzt einfach der Packungsanleitung seiner „Schöner-Rasen-Auffüllmischung“ folgen und fertig, maulte er.

Rasenpflegerin in Teilzeit

Mich spannte er als Teilzeit-Assistentin ein. An Tagen ohne Regen fand ich morgens in der Küche einen Zettel vor (mein Mann muss immer sehr früh zur Arbeit) mit der Aufforderung: „Bitte Rasen besprengen. Aber vorsichtig!“ In seinen Augen bin ich eine Grobmotorikerin.

Doch es blieb trostlos. Nach einiger Zeit sprach er das Rasenthema nicht mehr an. Ich fürchtete, er würde insgeheim bereits eine großflächige Asphaltierung des Grundstücks planen.

Bis zur stillen und plötzlichen Nachkommenschaft in dieser Woche. Mein Mann arbeitet übrigens bereits an anderer Stelle an weiterem grünen Nachwuchs.

