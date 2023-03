Jasis Woche: Nachrichten aus der Welt der Fußgänger

Sind früher eigentlich dauernd zeitunglesende Leute unfallträchtig durch die Straßen gelaufen, so wie es heute viele Smartphonenutzer tun?

In Zeitung vertieft – Frau läuft vor Auto: Weil sie so sehr in die Lektüre ihrer Tageszeitung vertieft war, dass sie das Verkehrsgeschehen um sich herum nicht bemerkte, ist am Freitagmorgen eine 40-jährige Fußgängerin bei Rot über eine Ampel gelaufen. Ein Autofahrer, der grün hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr sie an. Glück für die Frau: Sie wurde nur leicht verletzt und konnte das Hospital rasch wieder verlassen. Es ist bereits der 44. Unfall mit zeitunglesenden Passanten in diesem Jahr.

Frage: Falls Sie einer Generation entstammen, die im Prä-Smartphone-Zeitalter oder sogar in der Vor-Internet-Ära sozialisiert wurde – kommt Ihnen dann die Meldung oben bekannt vor? Sowas muss es doch im vergangenen Jahrhundert eigentlich ständig gegeben haben. Existieren im Polizeiarchiv womöglich Statistiken darüber? Früher war es doch durchaus üblich, dass Menschen, die es morgens zu Hause nicht schafften, die Zeitung durchzulesen, das auf dem Weg zur Arbeit nachholten. Auch ich kann mich daran erinnern, dass mir früher im Bus oder in der Straßenbahn ständig Leute gegenübersaßen, die hinter einer imponierend ausladenden Zeitung verschwunden waren, um die Nachrichten aus aller Welt oder die Fußballergebnisse zu studieren.

Aber liefen diese Leute, wenn sie ausgestiegen waren, dann scharenweise ohne Rücksicht auf Verluste mit der Zeitung vor der Nase weiter über die Bürgersteige, rempelten ständig andere Passanten an, rannten, restlos abgelenkt vom Bericht über das Ligaspiel des örtlichen Hockeyclubs oder von einem Bericht über die Lage auf den Fiji-Inseln, sogar unfallträchtig auf die Straße? Weiß das jemand? Ging es früher tatsächlich so zu, wie in der Meldung am Anfang des Textes beschrieben, die, wie Sie sich bestimmt schon dachten, natürlich nicht real ist, sondern von mir extra für Sie frei erfunden. Weil ich mir versuche vorzustellen, wie es in früheren Zeiten wohl zugegangen sein muss, wenn ich heute mit der digitalen Welt der Fußgänger konfrontiert bin.

Ich habe kürzlich versucht, an einem ganz normalen Samstagnachmittag ohne menschliche Kollisionen und Auflaufunfälle durch eine halbwegs belebte Innenstadt zu laufen. Unmöglich! Außer mir und ein paar anderen Menschen eindeutig jenseits der 60 schauten alle nach unten. Allerdings suchten sie nichts auf dem Boden, sondern in ihrem Smartphone, im Zweifelsfall aber auch keine Nachrichten, sondern die Whatsapp-Gruppe für die Kneipenverabredung am nächsten Abend oder irgendein albernes TikTok-Filmchen. Manche sprachen dabei auch sehr laut, dann telefonierten sie – per Video.

Schöne Schaufenster, entgegenkommende Passanten – alles Luft, also unsichtbar. Die paar, die guckten, versuchten sich im Ausweichlaufen, trainierten ihre Reflexe, wenn der unbekannte Vordermann (oder die -frau) äußerlich anlasslos stoppte.

Eigentlich erstaunlich, dass nichts passierte. Ich verzeichnete in der Statistik nur einige menschliche Beinahe-Kollisionen. Autos waren glücklicherweise nicht beteiligt, hätte ja noch gefehlt, dass diese Kolumne mit der Schlagzeile endete: „Smartphonenutzender Fußgänger lief auf die Straße – aufmerksamer Autofahrer konnte Unfall gerade noch verhindern“.

Ach ja: Gibt es eigentlich Studien zum Fußgängerverhalten im Wandel der Zeit?

