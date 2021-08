Jasis Woche: Kulinarische Funde, fast antik

Es gibt kulinarische Spezialitäten, die auch lange nach ihrer genussfähigen Zeit noch hoch im Kurs stehen. Wir hätten da auch etwas zu bieten.

In der nächsten Woche wird in England ein 40 Jahre altes Stück Torte versteigert. Nun ja, es ist nicht irgendeine Patisserieware. Es ist Teil der Hochzeitstorte von Prince Charles und Lady Diana. Das ist natürlich schon was Besonderes. Aber ganz unter uns: Würden Sie hunderte von Euro ausgeben für eine uralte Süßigkeit, die man noch nicht mal mehr essen kann (oder zumindest nicht essen sollte, es wird aus Altersgründen vorsichtshalber davon abgeraten, auch wenn sie noch ganz gut aussieht)? Immerhin ist die Tortenspezialität nicht angebissen, was ja schon erstaunlich ist, denn bestimmt hat sie in ihrer verzehrfähigen Phase ausgezeichnet geschmeckt, man kann ja davon ausgehen, dass man sich bei Hofe ganz generell und insbesondere zu derartigen Anlässen kulinarisch nicht lumpen lässt.

Also, falls Sie aber doch zu jenen gehören, die sich für in die Jahre gekommene Lebensmittel interessieren, dann hätte ich da was im Angebot. Bei uns zu Hause tauchen nämlich auch immer wieder mehr oder minder gut erhaltene Esswaren auf, die lange Zeit als verschollen galten. Als mir neulich ein Löffel herunterfiel, entdeckte ich rein zufällig unter einem Schrank in der hintersten Ecke unserer Küche zwei Kartoffeln. Keine Ahnung, wie sie dahin gekommen sind, aber angesichts der geschätzten Zeit, die sie dort verbracht haben müssen, wirkten sie erstaunlich gut konserviert, obwohl ich dann doch noch Abstand davon genommen habe, sie weiterzuverarbeiten. Und auch Ihnen möchte ich die antiken Stücke nicht anbieten, noch nicht mal umsonst. Selbst dann nicht, wenn ich sie noch eigenhändig verzieren würde.

Was ist das für ein Süßigkeitengrab?

Mein Mann ist übrigens gar nicht begeistert davon, dass ich über dieses Thema schreibe, er fürchtet, Sie könnten den Eindruck gewinnen, dass bei uns nur unzureichend durchgewischt wird – was natürlich nicht der Fall ist. Aber man wird ja ab und zu wohl was übersehen dürfen. Das passiert doch im besten Haushalt...

Unsere Wohnung ist im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten wirklich gut in Schuss. Sie könnten jederzeit unangemeldet bei uns vorbeikommen, wir würden Sie ganz ordentlich empfangen, das kann ich Ihnen versichern.

Doch gerade sehe ich, direkt unter dem Platz meines Mannes, etwas gummibärig Rotes unter dem Sofa. Und etwas Keksartiges. Und etwas, das aussieht wie ein Stück Schokolade.

Ich glaube, man sollte mal dem Ursprung dieses Süßigkeitengrabes nachgehen...

