Jasis Woche: Gut geräumt statt schlecht gekocht

Unsere Kolumnistin macht gerade Frühjahrsputz – und musste dabei Erschreckendes feststellen: Sie sammelt nämlich Kochzeitschriften. Aus Versehen.

Besitzen Sie einen Bauernhof? Nein? Ich auch nicht. Nicht so schlimm. Viele von uns machen trotzdem Frühjahrsputz, auch wenn sie keine Tenne, sondern eine Etagenwohnung haben. Angeblich rührt die Tradition des Frühjahrsputzes nämlich aus der Landwirtschaft, weil die Landwirte nach dem langen, harten Winter Haus und Hof ordentlich auf Vordermann brachten. Heißt es. Ist aber nur eine Erklärung von vielen.

Andere Quellen führen den Ursprung dieses Rituals auf jüdische Traditionen, iranische Wurzeln oder die alten Römer zurück – oder, ganz pragmatisch, auf die verstaubte Ära der Holz- und Kohleöfen, nach deren intensivem Wintereinsatz der Beginn der wärmeren Jahreszeit zum großen Dreckwegwischen zum Anlass genommen wurde. Offenbar hat diese beliebte Gepflogenheit also nichts von (vermeintlich) deutscher Spießigkeit, sondern ist ein kosmopolitisches Phänomen. Und es passt auch gut in die Gegenwart, dass man dem äußeren Aufräumen und Gut-Durchlüften eine positive Wirkung auf den inneren Gemütszustand zuschreibt, wobei mir noch nicht ganz klar geworden ist, ob dieser erfreuliche Effekt nur bei den aktiv Putzenden eintritt oder bei allen, die anschließend in der neuen staub- und schmutzfreien Umgebung leben dürfen.

Saisonales Staubaufwirbeln

Ich selbst habe übrigens, pünktlich zum meteorologischen Saisonstart begonnen. Wobei Frühjahrsputz ja eben nicht bedeutet, lustlos durchs Wohnzimmer zu feudeln oder oberflächlich Staub aufzuwirbeln (das macht man ja das ganze Jahr über), sondern beispielsweise zu den obersten, sträflich unbeachteten Regalen im Schrank aufzusteigen oder sich ganz bewusst und konzentriert vergessenen Ecken zu widmen.

Derlei Aktivitäten haben jedoch bereits an Tag eins meines Frühjahrsputzes nicht zu einer schönen neuen Wohnungsordnung, sondern zu einer erschreckenden Erkenntnis geführt: Nicht nur mein Mann mit seinen Tausenden von Schallplatten ist ein notorischer, unverbesserlicher Sammler – ich bin es auch. Aber mein Mann sammelt aus Hobby. Ich aus Versehen. Und zwar Kochhefte.

Kochzeitschriften sind für Erwachsene ja in etwa das, was Pixi Bücher für Kinder sind – sie sind sehr anschaulich, man lernt eine Menge und ist einigermaßen zügig mit ihnen durch. Nun gut, das vermittelte Wissen bei den Kochmagazinen ist klar monothematisch, aber immerhin: besser als nichts.

Offenbar jahrelang Tomaten auf den Augen gehabt

Es ist mir allerdings ein Rätsel, wie sich dieses erstaunliche Konvolut anhäufen konnte. Ich räume ein, am Ende eines Einkaufs im Supermarkt lege ich gelegentlich ganz beiläufig eines dieser Magazine aufs Kassenband. Aber in meiner Kollektion finden sich Anleitungen für Weihnachtsmenüs des Jahres 2018 oder leichte Pasta-Rezepte aus der Sommersaison 2021. Hatte ich da bei häuslichen Aufräumaktionen in den vergangenen Jahren Tomaten auf den Augen? Wurscht! Vor dem weiteren Aufräumen und Putzen steht jetzt jedenfalls erstmal eine ausführliche Zeitschriftensichtung an.

Ach ja: Erwähnte ich schon, dass ich so gut wie nie koche? Das regelmäßige Zubereiten schmackhafter Mahlzeiten gehört ganz eindeutig zu den Talenten und damit in den Kompetenzbereich meines Mannes. Da kann ich demnächst aber mal meinen Senf dazugeben und ihm ein paar neue Rezeptideen aus meiner Sammlung anreichen. Und dabei werde ich natürlich beteuern, dass Liebe durch den Magen geht.

