Jasis Woche: Geschenke mit Kostenfaktor

In der Vorweihnachtszeit neigen viele zu Großherzigkeit. Ob das aber auch für Angebote gilt, die einem am Telefon unterbreitet werden?

Die Vorweihnachtszeit ist eine Phase des Jahres, in der viele besonders großherzig sind. Sie spenden und sammeln, packen Geschenke für Menschen, die es nicht so gut haben, schreiben Karten an einsame Senioren ohne Angehörige, verteilen Selbstgemachtes in der Nachbarschaft. Das ist ganz wunderbar!

Ob die telefonischen Geschenkangebote von Callcenteragenten unterschiedlicher Firmen in eine solche Großzügigkeitskategorie fallen – da bin ich mir allerdings nicht so sicher. Auffallend ist nur, dass sich derartige Anrufe in dieser Zeit des Jahres häufen, jedenfalls bei uns.

Günstig nur bei sofortiger Zusage

Kürzlich hatte ich eine Frau am Telefon. In wessen Auftrag sie sprach, hatte ich nicht ganz verstanden – jedenfalls kündigte sie an, meine Stromkosten senken zu wollen. Das klingt erfreulich. „Ah, dann sind Sie von meinen Stromanbieter und möchten mir ein Angebot machen?“, fragte ich, obwohl ich mich doch ein wenig wunderte, meine Strommänner und -frauen kommunizieren mit mir eigentlich nur schriftlich.

Die Frau am Telefon verneinte. „Dann sind Sie von einem anderen Stromanbieter und möchten mir ein konkurrierendes Angebot unterbreiten?!“ Die Frau murmelte irgendwas Ausweichendes, beharrte aber darauf, meine Stromkosten senken zu wollen. Nun lehrt einen die Lebenserfahrung, dass Verheißungen auf tolle Angebote mitunter einen Haken haben können, vor allem, wenn sie von jemandem kommen, den man nicht kennt. Die Frau ergoss erneut einen gigantischen, nur schwer verständlichen Schwall von Sätzen über mich, in denen mehrfach die Schlagworte „Stromkosten“, „Vertrag“, „sofort zusagen“ vorkamen. Mir dagegen kam das Ganze merkwürdig vor.

Als Journalistin ist man es gewohnt nachzufragen und auf Antworten zu beharren. Ich weiß, das kann nerven. Nach zehn Minuten hatte die Energiesparfrau die Nase voll von mir. „Dann machen Sie doch, was Sie wollen“, schrie sie mich an und legte auf.

Eine widerspenstige Kundin

Ein paar Tage später klingelte auf dem Handy mein Mobilfunkanbieter. Als treue Kundin wolle man mir ein Geschenk machen, umgarnte mich eine fremde Frau. Und zwar noch mehr Datenvolumen, noch mehr Musik, noch mehr Filme, noch mehr Spiele, sowas in der Art und noch mehr von diesem und jenem. „Musik kommt bei uns vom Plattenteller, Filme gucke ich nur im Kino oder höchstens im Fernsehen. Und Spiele fand ich schon früher nervig, als es sie nur in echt gab“, entgegnete ich. „Oh“, sagte die Frau. Mit einiger Mühe entlockte ich ihr dann noch, dass das Geschenk pro Monat fünf Euro mehr kosten würde als mein alter Tarif. Ich lehnte dankend ab.

Ob ich mich demnächst mal als Trainingssubjekt für Schulungen von Callcentermitarbeitern anbieten sollte? Die Übungskategorie hieße dann vermutlich: „besonders widerspenstige Kunden“.

